На Черкащині з настанням весни посилили турботу про пернатих, бо нерозумним втручанням у навколишнє середовище людина ускладнила їхнє життя. На птахів полює чимало хижих тварин, їм загрожують численні пожежі.
Особливої допомоги, на думку єгерів, потребують водоплавні птахи. Єгері влаштовують для них унікальні гнізда над водою і традиційні курені. Ці помешкання захищають пернатих і допомагають збільшити їхню популяцію.
Принцип циліндричного гнізда єгері запозичили в американців. Таке пташине помешкання із сухих гілочок розміщують на залізній палі над водою. Воно захищає птахів від хижаків, пожеж в очереті й допомагає зберегти яйця від можливого затоплення.
Єгер Олександр Сопілка розповів, що вперше такі гнізда змайстрували три роки тому. Не одразу птахи звикли до нових помешкань на воді, однак згодом призвичаїлися. Нинішньої весни планують встановити 100 таких гнізд на 4 квадратних кілометрах.
Як розповідає директор мисливського господарства Андрій Тичков, популярні й традиційні українські технології: будують хатки для пернатих у вигляді куренів чи снопиків. Головне, щоб гніздо мало два входи і качка могла швидко втекти. Охоронці мисливських угідь сподіваються, що цього року качки заселять усі гнізда. Незабаром популяція пернатих може збільшитися в кілька разів.
А на Сумщині, за повідомленням нашого власкора, цього року на території Шосткинського лісгоспу розвісили шпаківні і синичники. Їх стало 800, що вдвічі більше, ніж торік. Головний лісничий ДП «Шосткинське лісове господарство» Петро Балабон наголосив, що активну допомогу в цій справі надають вихованці місцевого санаторію. Саме вони зголосилися виготовити будиночки для птахів, які активно знищують особливо небезпечного шкідника — верхового короїда.
Штучні гнізда вже розвісили на території центральної садиби лісгоспу та санаторію. Триває ця робота і в дні, коли лісівники розпочнуть висаджувати сосни. Шпаківні й синичники розвісять по периметру нових лісових ділянок.
З огляду на небезпеку лісівники разом з помічниками планують найближчими роками істотно збільшити кількість штучних гнізд, щоб протистояти загрозі короїдів і зберегти лісові насадження, насамперед соснові.
Роман КИРЕЙ,
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»