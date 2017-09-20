Зустріч Президента Петра Порошенка з представниками міжнародних інвестиційних інституцій, яка відбулася в межах його робочого візиту до США, дала змогу главі держави привітати іноземних інвесторів із завершенням розміщення українських суверенних бондів на 3 мільярди доларів та подякувати за довіру до України.

«Україна вперше за останні три роки вийшла на ринки суверенних запозичень, — наголосив Петро Порошенко, — і запозичила три мільярди доларів на рекордний термін — 15 років. Ніколи до цього країна не запозичувала такого обсягу коштів на такий тривалий термін. Це надзвичайно позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні». Він наголосив, що кожен з інвесторів своїм доларом голосує за успіх реформ. Окрему подяку за якість перетворень висловлено партнерам України з Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку реконструкції та розвитку. Президент також підкреслив, що раніше Україна запозичувала і лише накопичувала борги. Нині ситуація інакша: запозичення сприймається як фінансовий фундамент для проведення подальших змін у державі.

Мріяти слід про велике

Відвідав глава держави й святая святих американської армії — Військову академію США «Вест-Пойнт». Там він говорив про те, що багато випускників цього закладу стали лідерами США. Згадували навіть героя Тадеуша Костюшка, який боровся за незалежність США і за демократичну Польщу. «Росія досі загублена у ХVІІІ столітті, не здатна позбутися спадщини тиранії. З гібридним терором і боягузливою агресією Москва не може прийняти суверенітет України і хоче придушити волю українського народу й нашу свободу. Зараз Україна стоїть на передовій лінії за свою незалежність, майбутнє світу вільних націй і серед тих, хто бореться за новий і кращий світовий порядок», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Розуміючи це, українці змогли багато досягти. «Мрійте про велике і ніколи не зраджуйте своїх мрій. Це суть успіху на полі бою, в офісі, вдома», — додав Президент, нагадавши кадетам, що три роки тому, коли Крим був уже окупованим, а Донбас зануреним у вогонь, ніхто не вірив, що Україна зможе протистояти агресії Росії. В цьому розрізі йшлося про гібридність війни. Найбільше Президент пишається тим, що багато українців з усього світу піднялися на захист історичної Батьківщини. Серед них був і випускник «Вест-Пойнта». Одразу після початку російської агресії Марк Паславський за позивним «Франко» залишив США і приєднався до боротьби за українську свободу. Герой загинув біля Іловайська. Його відзначено орденом Данила Галицького. «Тоді весь світ був свідком облоги донецького аеропорту. 242 дні маленький український гарнізон був оточений ворогом, який переважно складався з російського спецназу. Це саме там російський бліцкриг було зупинено ціною життів ваших однолітків. Навіть вороги називали їх «кіборгами» за мужність і сміливість, — продовжив тему Петро Порошенко. — Ніколи не здавайся!» — це їхнє гасло, це гасло найсміливіших українців, які захищають нашу країну та східний кордон демократичної спільноти вже 1307 днів. Ми цінуємо, що США стоять пліч-о-пліч з нами в нашій боротьбі». Він наголосив, що нинішнє керівництво США зарекомендувало себе як надійний захисник міжнародного права. Зокрема ця країна залишається світовим лідером у наданні практичної допомоги ЗСУ.

«Вест-Пойнт» допоможе з військовою освітою

Глава держави вважає, що спільними зусиллями за допомогою США Україні вдалося «набагато успішніше розбудовувати повністю нову українську армію, здатну зупинити російську армію — одну з найсильніших у світі». Особливо цінні поради американських партнерів з питань безпеки та оборонної реформи. Потім глава держави нагадав про стан ЗСУ у 2014 році і правову норму, яка забороняла доступ експертів НАТО до військових інституцій України. «У консультації з нашим парламентом я наказав негайно скасувати цю норму. Завдяки цьому ми можемо разом працювати над реформуванням Збройних сил, — провадив він. — Пишаюся, що ми разом створюємо одну з найсильніших армій на континенті».

Він запросив представників академії «Вест-Пойнт» долучитися до проекту сприяння військовій освіті в Україні шляхом партнерства з одним з українських військових інститутів, а згодом навів приклади успішної військової співпраці України та США. Один із них — батальйони, підготовлені американськими інструкторами. Вони демонструють найкращу тактику й найнижчий рівень втрат під час бойових дій.

Не менш важливий інструмент боротьби за українську свободу — санкції проти російської економіки. Про це глава держави заявив під час дискусії зі слухачами академії. Санкції змушують Росію сісти за стіл переговорів. «Росія нелегальною анексією Криму й агресією на сході моєї країни повністю зруйнувала післявоєнну світову безпеку, яка базувалася на Раді безпеки ООН. Оскільки один з постійних членів Радбезу, який має право вето, став агресором, маємо вирішити, як реформувати світову систему безпеки», — сказав він, додавши, що найефективнішим інструментом боротьби залишається НАТО.

У цьому контексті йшлося про події 1994 року, коли Україна відмовилася від третього за потужністю ядерного потенціалу, отримавши гарантії безпеки від країн Будапештського меморандуму. Він мав гарантувати суверенітет і територіальну цілісність України. «Натомість маємо доводити, що система нерозповсюдження ядерної зброї мала б працювати. Інакше щороку виникатимуть нові Північні Кореї», — наголосив Петро Порошенко, відзначивши важливість трансатлантичної єдності й солідарності з Україною.

Громада переконуватиме уряд

Глава держави зустрівся і з лідерами української громади та представниками кримськотатарських організацій США. Захід відбувся в Українському музеї Нью-Йорка. Петро Порошенко подякував закордонним українцям за підтримку й допомогу. Він відзначив кроки, які зробив американський Конгрес у допомозі Україні, зокрема щодо рішення про надання оборонної зброї: «Це не просто позиція, що дає змогу нам значно підвищити ціну, яку заплатить російський агресор, якщо він перейде до наступальних дій. Це ще відкриває можливості для надання нам аналогічної допомоги Великої Британії, Канади, інших держав. Чекаємо політичного рішення США. Ще одна важливість оборонної зброї — це не просто протитанкові ракети «Джевелін». Ми виробляємо «Стугну», яка має інший принцип, але дуже ефективна. Говоримо про систему радіоелектронної боротьби, яка презентує світу неспростовні докази злочинів Росії, — звідки вони відкривають вогонь, щоб убивати наших цивільних, звідки, коли і якого калібру вони підтягнули заборонене мінськими угодами важке озброєння. І врешті-решт це докази, які формуватимуть юридичну позицію під час розгляду в Гаазькому міжнародному суді злочинів РФ». Така зброя — юридичний інструмент захисту української позиції.

Глава держави проінформував українську діаспору про перебіг реформ в Україні, розповів про підтримку парламентом освітньої реформи та анонсував розгляд реформи судочинства. Особливо Президент наголосив на важливості підтримки кримськотатарського народу. «Маємо спільно, всі разом продемонструвати, що проблема кримськотатарського народу — наша спільна проблема. Ми єдині й солідарні. І ми не збираємось миритися з тим, що робить агресор і окупант», — наголосив глава держави, нагадавши про незаконно заарештованого Ахтема Чийгоза. Наступне нагадування стосувалося вшанування 85-х роковин Голодомору і важливості визнання його геноцидом.

Президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що присутні тут українці багато зусиль докладають для допомоги Батьківщині та захисту прав і свобод українців незалежно від місць проживання. Одне зі спільних завдань — переконати американський уряд надати летальну зброю і збільшити фінансування оборонної, енергетичної, гуманітарної допомоги та підтримки в реформуванні України.