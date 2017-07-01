Ця чудова пора — канікули! Школярі їх завжди чекають з особливими емоціями, а батьки починають перейматися задовго до останнього дзвінка тим, як організувати дитині вакації з користю — щоб і оздоровилась, і відпочила, щось цікаве дізналась. Які можливості для цього створено в різних областях України, дізнавалися журналісти «Урядового кур’єра».

Працюють і муніципальні, й приватні майданчики

Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

МИКОЛАЇВЩИНА. Найпопулярніші види відпочинку для юних миколаївців — перебування в денних таборах при школах, мовних, приміських таборах, в оздоровчих центрах на Чорноморському узбережжі. Діти пільгових категорій відпочивають безкоштовно. Повне фінансування забезпечила міська влада.

Ціна питання — 20 гривень

Із 29 травня по 16 червня в Миколаєві працювали 53 відпочинкових табори денного перебування на базі загальноосвітніх шкіл. Їх відвідали 2700 учнів. З них 940 дітей пільгових категорій, харчування яких було забезпечено коштом міського бюджету — 20 гривень на особу. Батькам дітей-непільговиків перебування дитини в такому таборі коштувало теж 20 гривень на день, тобто 300 гривень. Це, безумовно, зручне і невитратне влаштування дитини під час канікул.

— Моя донька Даша вже другий рік поспіль відвідує такий табір при загальноосвітній школі №53, — каже жителька Миколаєва Ольга Пономарьова. — Дуже подобається і їй, і нам. Ані я, ні чоловік не можемо брати її з собою на роботу, а відпустка тільки в липні. Єдине побажання — щоб табори працювали триваліший час. Наприклад до кінця червня.

Дітей батьки приводять до шкільного табору о восьмій ранку, забирають о 17.00. В одному загоні понад 20 дітей, якими опікуються два вчителі-вихователі. Діти відвідували бібліотеки, де для них влаштовували конкурси, майстер-класи, навчальні програми. Також побували в музеях, театрах і кінотеатрах, бавилися на дитячих майданчиках. В окремих школах, яким надають допомогу спонсори, організували відвідування зоопарку, цирку, атракціонів, катання річкою на катері. А також — заняття в гуртках за інтересами. Нудьгувати малечі було ніколи. Єдиний мінус, кажуть батьки, — діти мали ходити на сніданок та обід до сусідньої школи, на що втрачали час.

Ще насиченіші дні канікул для учнів, які вдосконалюють знання іноземних мов. Уже третій рік у Миколаєві працюють мовні табори. Звісно, є в місті й платні, приватні табори. З групою працює два вихователі. Там створено все для комфортного перебування. У програмі — виїзди на природу, командні ігри на свіжому повітрі, творчі майстер-класи, спортивні ігри, квести, змагання тощо. Харчування чотириразове — за окрему плату. А вартість абонементу на сім днів — 250 гривень на день. Тож кожен обирає для дитини найзручніший вид відпочинку і той, що по кишені.

З особливою турботою

У муніципальному таборі «Дельфін», що розташований у мальовничому куточку на березі річки, у першу зміну відпочили 110 юних миколаївців. Більшість із них — з багатодітних сімей, діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, із сімей вимушених переселенців, з малозабезпечених родин, діти учасників АТО. Також путівки отримали талановиті учні, відмінники навчання й ті, хто перебуває на диспансерному обліку. Всього десять категорій школярів, що потребують підтримки та піклування.

Цьогоріч депутати Миколаївської міськради передбачили на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій майже 9 мільйонів гривень. За словами заступника Миколаївського міського голови Євгена Шевченка, цього року заплановано оздоровити 2079 дітей пільгових категорій, що на 350 осіб більше, ніж торік. Чиновник повідомив, що учні миколаївських шкіл та інтернатів відпочиватимуть ще в двох таборах в Очаківському та Березанському районах.

Уперше в цьому році на відпочинок та оздоровлення направлено дітей-візочників. Адміністрації ДОТ «Дельфін» вдалося створити спеціалізовані умови для дітей, які не можуть обійтися без сторонньої допомоги. Запросили волонтерів, які супроводжують дітей цілодобово, щоб вони долучалися до цікавого дозвілля.

Торік Миколаївська міська рада надала мільйон гривень на підготовку «Дельфіна» до прийому дітей з особливими потребами. Цього літа вперше в Україні табір відпочинку прийняв чотирьох миколаївців з інвалідністю в межах пілотного проекту «Інклюзивний табір». За словами директора «Дельфіна» Ігоря Копилова, жоден такий заклад в Україні не був готовий приймати дітей з інвалідністю.

— При нашому таборі працює благодійний фонд, — зазначив Ігор Копилов. — Тут за вимогами доступності обладнано туалети, душові, під’їзди до спальних кімнат, їдальні. Будемо раді, якщо така практика триватиме.

У таборі «Маяк», що в селі Рибаківка, щойно прийняли перших відпочивальників. На оздоровлення за рахунок міського бюджету Миколаєва відправили рекордну кількість дітлахів. Два тижні канікул розпочалися для 410 юних городян, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На них чекають незабутні враження, сонце і море, комфортні умови перебування, нові друзі, безліч розваг та корисних справ.

Наметові табори набувають популярності

Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

ВІННИЧЧИНА. Днями 100 вінницьких школярів повернулися з відпочинку на Чорному морі і стільки само дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, поїхали оздоровлюватися на морське узбережжя. Приймають на відпочинок юних подолян і місцеві літні табори, вони отримали відповідні дозволи. Заїзди відбулися в оздоровчий табір «Колос» строком на 14 днів та в санаторій «Подільський Артек» на 21 день: ці заклади стали першими переможцями за результатами публічних закупівель. Також велику увагу приділено наметовим таборам з національно-патріотичним змістом — два таких вже працюють.

Цього року коштом обласного бюджету закуплено 1075 путівок. «Ми плануємо на 100% оздоровити дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і дітей, батьки яких загинули під час виконання військових обов’язків, зокрема дітей загиблих учасників АТО», — зазначила директор департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА Наталя Заболотна. Крім цього, заплановано на рівні 75% охопити оздоровленням дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, а загалом не менш як 50% школярів за рахунок різних бюджетів.

Цього року в обласному та місцевих бюджетах на літнє оздоровлення дітей передбачили значно більше коштів, ніж торік.

Понад 20 тисяч дітей відпочине у пришкільних таборах. Таких в області 230. «Особливість цієї оздоровчої кампанії у пришкільних таборах — те, що передбачена робота 36 мовних таборів, а також 105 мовних загонів. До цього залучили закордонних волонтерів», — повідомила заступник директора департаменту освіти і науки ОДА Олена Чорна. Також передбачено функціонування трьох пришкільних таборів математичного спрямування, оскільки цей рік оголошено в закладах освіти області Роком математики.

До речі. За інформацією департаменту фінансів ОДА, у цьому році лише коштом місцевих бюджетів планують профінансувати (співфінансувати) оздоровлення і відпочинок 25,7 тисячі дітей і підлітків, що майже на 25% більше, ніж торік.

Юні спортсмени відпочивають комфортно

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

ПОЛТАВЩИНА. На проведення літньої оздоровчої кампанії 2017 року тільки з міського бюджету спрямували майже 20,5 мільйона гривень, що майже на 7 мільйонів більше, ніж торік. Особливу увагу там приділили дітям учасників АТО, а також талановитій молоді.

У заміському комунальному дитячому таборі оздоровлення та відпочинку «Олімпійські надії», що в селі Соснівка Полтавського району, нині відпочиває 181 особа. Ці діти — спортивна гордість Полтави. Ще донедавна цей табір вважався наметовим містечком. Нещодавно там збудували два нових спальних корпуси, капітально відремонтували баскетбольний майданчик, придбали меблі тощо. Загалом на підготовку та організацію відпочинку для юних зірок спорту з міського бюджету надано понад 3,3 мільйона гривень.

— Ці два будиночки комфортабельні, з двоповерховими ліжками. У нас команда дружна, тож раді, що можемо жити більшими компаніями в одній кімнаті. Відпочиваю тут уже 4 роки, і порівняно з тим, що було раніше, не можу натішитися, — каже юна баскетболістка Маргарита Пивовар. — Ще ми дуже зраділи оновленому баскетбольному майданчику. На новому покритті тренуватися стало зручніше й безпечніше.

Належно підготували до нового сезону й табір «Супутник», що в селі Михайлівка на Диканщині. Там нині відпочивають та оздоровлюються 218 дітей. Зокрема у таборі замінили вікна в їдальні, медпункті, деяких спальних корпусах, відремонтували дахи корпусів тощо. А ще закупили нові ліжка з ортопедичними матрацами, провели поточні ремонти в корпусах, придбали кухонне обладнання, в їдальні встановили нову вентиляційну систему.

Комфортно відпочивається дітям і в таборі «Сонячний» , який розташований у цьому самому селі, куди на першу зміну заїхали 242 дитини, й у таборі «Орлятко» в селі Матвіївка Котелевського району.

За словами Олександра Мамая, понад тисячу путівок до таборів відпочинку та оздоровлення надала міська влада школам. Щодо дітей пільгових категорій, торік їх оздоровили 11 875, а цьогоріч буде 12 089 хлопчиків і дівчаток.

Мистецький простір об’єднав однодумців

Христина ГОРОБЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

ЛЬВІВЩИНА. Із початку сезону на базі загальноосвітніх навчальних закладів області розпочали роботу 180 пришкільних та 325 мовних таборів. Загалом у літній період їх відвідають понад 23 тисячі дітей. Із місцевих бюджетів галузі освіти для цього передбачено майже 744 тисячі гривень. Найбільше дітей відпочине у таборах обласного центру — 5400, у Перемишлянському районі — 1960, Жовківському — 1650, на Мостищині — понад 1200, у Червонограді — понад 1100, у Дрогобичі — 1000.

Як зазначають у прес-службі Львівської ОДА, в мовних таборах навчальну діяльність поєднують з мистецькою, спортивною, розважальною програмами (з проведенням ігор на свіжому повітрі, конкурсів, екскурсій, інсценізацій, створенням проектів).

Днями у Місті Лева розпочав роботу арт-терапевтичний проект «Палітра емоцій». У приміщенні комфорт-бібліотеки для дітей №42 (вул. Патона, 4/2) щосереди до 16 серпня проводитимуть заходи для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, із вимушено переміщених сімей, дітей учасників АТО, дітей-сиріт та дітей з особливими потребами. Задля кращого пізнання власного внутрішнього світу, розвитку інтелекту, розкриття творчих здібностей у мистецькому просторі в колі однодумців учасникам проекту запропонують спробувати сили у різних арт-техніках.

Молодь Самбірщини із 29 червня по 2 липня відвідає мистецький табір у межах проекту «Мистецьке таборування при народних домах Львівщини». Юні жителі Чайковичів, Сусолова та Погірців стануть учасниками цікавих майстер-класів та отримають духовні настанови. Зокрема навчаться малювати. А ще — виготовляти ляльки-мотанки, фігури із повітряних кульок, вироби із солоного тіста. Духовні заняття з молоддю проведуть студенти Львівської духовної семінарії. На завершення — велике родинне свято з концертом та флеш-мобом. Проект «Мистецьке таборування при народних домах Львівщини» відбувається вже втретє, цьогоріч організатори охоплять ним 10 сільських громад області.