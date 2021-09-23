Головний виклик нині — пандемія коронавірусу, адже стрімко зростає кількість хворих, госпіталізованих та важких випадків. Тож діяти треба зараз. А тому мобілізувати усі сили, а країна переходить до додаткових карантинних обмежень. Із 23 вересня 2021 року у всіх областях і містах України запроваджено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Бізнесу уряд пропонує два варіанти роботи. Перший — працювати без обмежень, але для цього 80% персоналу та всі відвідувачі мають бути вакциновані, а підприємці мають самостійно перевіряти наявність ковід-сертифікатів. Другий — працювати з усіма обмеженнями, передбаченими у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки.

Пандемія невакцинованих

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зазначив, що нині COVID-19 стає пандемією невакцинованих. Він повідомив, що за підсумками чергового засідання Державної комісії ТЕБ та НС встановлення «жовтого» рівня епіднебезпеки у всій України означає: відвідувати заклади освіти школярі зможуть лише за умови, що не менш як 80% викладацького персоналу матимуть хоч одне щеплення. Якщо умов не дотримано, заклад освіти переводять на дистанційне навчання.

Відвідуватимуть заклади освіти незалежно від рівня епіднебезпеки здобувачі дошкільної освіти (дитсадки працюватимуть), учні спеціальних закладів загальної середньої освіти та учні 1—4 класів закладів загальної середньої освіти.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що кількість працівників, які вакцинувалися на перших етапах і робота яких важлива для підтримки функціонування критичної інфраструктури, вже досягла показника 80%. Це медичні працівники, військові ЗСУ, працівники структури Міністерства внутрішніх справ, а також ДСНС та Нацгвардії. Але в інших органах держвлади ситуація не така оптимістична.

Тому МОЗ пропонує запровадити обов’язкові профілактичні щеплення для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій. Буде підготовлено список працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження працівників або поширення ними інфекційних хвороб, для їх обов’язкової вакцинації.

«Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення нашого національного законодавства щодо того, що обов’язкова вакцинація законна і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини», — наголосив очільник МОЗ.

Прем’єр-міністр зауважив, що найближчим часом певні регіони можуть перейти в «червону» зону епіднебезпеки. Бізнес зможе працювати і за таких умов, але якщо всі працівники та відвідувачі будуть вакциновані двома дозами.

Окреме питання — активізація органів державної влади у питанні протидії підробленню ковід-сертифікатів. Уряд затвердив та направив до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення цих документів.

«Штрафи тисячі гривень або позбавлення волі до двох років чекають на людей, які свідомо використовуватимуть підробки, і на лікарів, які свідомо вноситимуть неправдиву інформацію про щеплення», — зазначив очільник уряду.

Прагнемо до цифрового безвізу

Урядовці затвердили понад 20 євроінтеграційних актів, які наближають Україну до найкращих європейських практик і стандартів життя. З них чотири — про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, мета яких — укладання угоди між Україною та ЄС про взаємне визнання електронних довірчих послуг.

«Україна хоче стати частиною єдиного цифрового ринку Євросоюзу, що означатиме для нас цифровий безвіз. На практиці це означатиме відсутність бар’єрів для електронної торгівлі та можливість використати електронний цифровий підпис у зовнішньоекономічній діяльності. Упевнений, що згодом електронні підписи та печатки стануть буденністю для бізнесу завдяки якісному впровадженню цих законів», — пояснив Денис Шмигаль.

Міністерство інфраструктури підготувало законопроєкти, які пропонують ввести оплату за проїзд дорогами державного значення для вантажівок, важчих за 12 тонн. Адже дороги, побудовані за кошти платників податків, отримують найбільше навантаження та знос саме від важкогабаритного транспорту. Тому для них буде введено оплату за проїзд дорогами загального користування.

«Це практика абсолютної більшості єврокраїн. Кошти консолідуватимуться у державному дорожньому фонді і стануть додатковим ресурсом для створення нової якісної інфраструктури. Уряд затвердив ці проєкти та спрямував на розгляд до ВР», — зазначив головний урядовець.

Онлайн-продавцям пропонують ідентифікуватися

Ще один євроінтеграційний документ, який затвердив уряд, — оновлений проєкт закону «Про захист прав споживачів». Усуваються прогалини в електронній торгівлі. Запропоновано запровадити добровільну ідентифікацію продавців у реєстрі інтернет-магазинів.

Уряд затвердив рішення про збільшення статутного капіталу Фонду енергоефективності до 2,8 мільярда гривень.

Було започатковано створення акціонерного товариства «Національний фонд інвестицій України». Уряд збільшив ресурс Укрфінжитла, щоб якомога більше українців змогли отримати власне житло.