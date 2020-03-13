За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, для поліпшення ситуації у промисловому секторі необхідні три невідкладних кроки. Це — комунікація з промисловцями, лобізм на світових ринках та створення відповідних умов у податковій сфері.

Для того, щоб бізнес відчув себе вдома, міг спокійно робити свою роботу — потрібно отримати відповіді від промисловців, підприємців, малого та середнього бізнесу щодо їх нагальних потреб.

Створення відповідних умов з точки зору податків і зайнятості для бізнесу — одне з першочергових завдань Уряду.

В Урядовому контактному центрі проаналізували звернення, що надходили на окрему «гарячу лінію» для підприємців 0 800 503 045 та урядову «гарячу лінію».

Як повідомили «Урядовий кур’єр» в Урядовому контактному центрі, у проблематиці звернень, що надійшли від підприємців у 2019 році, найбільш чутливими були питання, пов’язані з відносинами у сфері оподаткування. Суб’єкти господарювання висловлювали невдоволення щодо роботи митних органів (зростання звернень у 1,5 раза у порівнянні з 2018 роком) та невиконання договірних зобов’язань (переважно — АТ «Укрзалізниця»).

З початку 2020 року від суб’єктів підприємництва надійшло майже 400 звернень. Питання заявників здебільшого стосувалися: провадження підприємницької діяльності, оподаткування, пенсійного забезпечення, фінансової політики, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, аграрної політики і земельних відносин, роботи органів юстиції.

Серед наболілих питань: незарахування коштів (податків, ЄСВ та інших платежів), сплачених платниками податків за новими реквізитами рахунків Казначейства за стандартом IBAN. Також підприємці активно цікавилися умовами отримання дешевих кредитів за новою державною кредитною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Крім того, актуальним залишається нарахування заборгованості по ЄСВ фізичним особам-підприємцям. Зокрема, підприємці висловлюють невдоволення:вимогою сплачувати ЄСВ незалежно від фінансового стану платника податків; недоліками адміністрування, а саме, тривалою процедурою повернення коштів, сплачених підприємцями надміру або помилково на неправильний бюджетний рахунок ДПС; нарахуванням боргу суб'єктам підприємницької діяльності, котрі зареєстровані на непідконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей та не здійснюють діяльність.

Суб’єктів підприємництва не влаштовує якість надання окремих сервісних послуг державними органами та установами, в основному — державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Активно надходять пропозиції від підприємців різних сфер діяльності, що свідчить про сподівання заявників на поліпшення умов ведення бізнесу. Зокрема пропозиції стосувалися:звільнення підприємців 2-ї групи спрощеної системи оподаткування від обов'язкового застосування РРО; взяття на податковий облік платника податків-ФОП незалежно від адреси реєстрації проживання; змін до Інструкції щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть в частині надання права підприємцям-лікарям загальної практики сімейної медицини видавати свідоцтво про смерть; передбачення пільг в оподаткуванні доходів підприємців-початківців, які є особами з інвалідністю та ін.

Ось деякі приклади звернень.

Заявниця — бухгалтер державного підприємства з м. Запоріжжя на початку року зателефонувала на «гарячу лінію» для підприємців та повідомила, що 5 жовтня 2019 року нею була перерахована сума від підприємства на новий рахунок Казначейства м. Запоріжжя в Системі електронного адміністрування ПДВ. Станом на 10 січня 2020 року перерахована сума не відображається у СЕА ПДВ. Заявниця просила сприяння в одержанні інформації про стан поповнення рахунку у СЕА ПДВ.

За результатами розгляду звернення Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків Державної казначейської служби повідомило, що заявницю поінформовано про поповнення електронного рахунку в Системі електронного адміністрування ПДВ, відкритого на користь державного підприємства

Житель Баришевського району Київської області (приватний підприємець) звернувся з проханням надати роз'яснення щодо умов отримання кредиту для розвитку бізнесу за програмою підтримки малого та середнього бізнесу, перелік документів та організацію, до якої їх подати.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили, що програма фінансової державної підтримки бізнесу запроваджена з 3 лютого 2020 року і передбачає на першому етапі доступні кредити для ведення бізнесу на суму в 1,5 мільйона гривень на 5 років за такими умовами:

-ставкою 5% для нового та діючого бізнесу, який створить мінімум 2 нові робочі місця;

-7% для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень, який не створить нові робочі місця, але за кожного найнятого працівника ставка буде знижуватися на 0,5 %;

-9% для вже працюючого бізнесу, який має виручку 25-50 млн грн.

При цьому, сам учасник має інвестувати 20-30% власних коштів від усіх витрат.

З метою реалізації даної програми Президентом України В. Зеленським було внесено, а Верховною Радою України прийнято Закон України від 14.01.2020 р. № 436-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва».

Фінансова підтримка підприємців здійснюватиметься через залучені банки— партнери (уповноважені банки).На сьогодні уповноваженими банками за даною програмою визначені АТ «Ощадбанк», АТ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк».

Підприємець для отримання фінансової підтримки має подати до уповноваженого банку заяву та пакет документів згідно з внутрішніми процедурами та правилами, встановленими банком. З більш детальною інформацією щодо програми можна ознайомитись на спеціалізованому веб-порталі за інтернет-посиланням https://5-7-9.gov.ua/

Жителька Генічеського району Херсонської області поскаржилася, що неодноразово отримує повідомлення від ДФС Генічеського району про необхідність сплатити недоїмку. Вона пояснила, що у 2001 році припинила підприємницьку діяльність, про що має витяг, а також рішення Державної податкової служби України про скасування боргу недоїмки. Станом на 20 грудня 2019 року працівники ДФС Генічеського району продовжують нараховувати недоїмку. Заявниця просила сприяння у скасуванні боргу.

У відповіді Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі зазначається, що відповідно до інформаційних баз даних заявниця як фізична особа — підприємець перебуває на податковому обліку за станом «0» — платник за основним місцем обліку з 20.04.2001 року.

Відповідно до частини третьої статті 17 та частини другої статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб— підприємців та громадських формувань» усі діючи юридичні особи та фізичні особи— підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру, повинні були подати державному реєстратору заяву для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру. Отже, фізичні особи-підприємці, зареєстровані до 01.07.2004 р., стосовно яких не проводилась державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (в тому числі до створення Єдиного державного реєстру), не втратили статусу фізичної особи-підприємця.

Після прийняття рішення ДПС України від 30.08.2019 р. про задоволення скарги та скасування вимоги були проведені всі відповідні заходи щодо списання заборгованості в інтегрованій картці платника по єдиному соціальному внеску. Станом на 16.01.2020 р. в інтегрованій картці платника (заявниці) борг відсутній.

ДОВІДКОВО:

За період з 4 по 11 березня 2020 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 33 860 звернень, з них телефоном — 31 512, через інтернет 2 348.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працюють: «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ —

(044) 284-19-64.

«Гаряча лінія» консультування та забезпечення зворотного зв’язку для осіб з інвалідністю —

за номером телефону 1539.

«Гаряча лінія» протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів —

за номером телефону 1548.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером телефону:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.

Звертаємо увагу, що на веб-сайті Центру у розділі «Консультаційна та інформаційна база» можна ознайомитися з відповідями на запитання, з якими найчастіше звертаються громадяни на урядову «гарячу лінію».