З початку наступного року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій для майже 5 мільйонів пенсіонерів через мережу АТ «Укрпошта». Серед них понад 800 тисяч людей з інвалідністю.
«Тарифи на доставку пенсій не змінювалися вже 15 років. Нині вони абсолютно не покривають навіть прямі організаційні витрати Укрпошти. Ця ситуація ставила під загрозу доставку виплат для літніх людей Укрпоштою з 1 січня 2020 року. Уряд цю ситуацію владнав: ми встановили адекватні до сучасних реалій тарифи на оплату доставки та надали додаткові 900 мільйонів гривень на наступний рік. Кожного пенсіонера буде вчасно забезпечено пенсією наступного року», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Це рішення особливо важливе для жителів маленьких міст і віддалених регіонів, де, крім стаціонарних, працюють пересувні відділення Укрпошти, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.
Уряд запровадив пілотний проєкт для створення цифрового ID громадян України — верифікацію користувачів електронних реєстрів. Упродовж наступних шести місяців перевірять стан технічної безпеки й захисту наявних реєстрів, а також повноту й достовірність даних користувачів у вже наявних реєстрах зокрема шляхом порівняння даних різних реєстрів.
Цифрове ID громадянина дасть змогу виявляти й усувати дублювання даних про одну особу чи клонування унікального запису користувача. «Ці верифіковані дані буде використано для забезпечення подальшого Всеукраїнського перепису населення. І це спростить усі процедури призначення й виплати соціальних виплат», — пояснив Прем’єр.
Серед інших рішень уряду — надання Укравтодору 1,06 мільярда гривень на ремонт доріг у 2019 році за рахунок економії компанії з погашення кредитів. Виникла вона через зміцнення курсу гривні. Ухвалено й рішення про надання Пенсійному фонду додаткових 283 мільйони гривень на виплату монетизованих субсидій з оплати послуг ЖКГ.
А на підсумковому брифінгу міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда повідомила, що Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №2045-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції».
Закон надає можливість членам добровольчих формувань, які брали участь у захисті незалежності та суверенітету України під час антитерористичної операції й не увійшли до складу того чи того силового відомства, отримати офіційний статус УБД. Отже, й соціальні гарантії, передбачені законом України про ветеранів та членів їхніх родин.
«Як розділити цих людей і сказати: ти учасник бойових дій, а ти ні? Наша держава намагалася робити це протягом понад п’яти років. І от нарешті перемога: ми всі разом отримали закон щодо надання статусу УБД членам добровольчих формувань, які захищали цілісність та суверенітет країни на Донбасі. В мене особисто є чимало друзів-добровольців, які самі ж постійно наполягають, що вони воювали не за статуси, а за країну. Та я переконана, що прийшов час самої держави нарешті захистити їхні інтереси», — наголосила міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»