Дівчинка у ніжно-рожевій сукні сором’язливо тримає за руку хлопчину зі скуйовдженим волоссям. Вона вже вміє лічити до п’ятдесяти, а він хоч і не дружить із цифрами, зате читає по складах. Цій чарівній парі всього по шість років, і сьогодні для них важливий день — випускний у дитячому садку. Рідний маленьким серцям заклад не поспішає промовляти «Прощавай!» Адже Софійка з Денисом, як і частина їхньої підготовчої групи, не підуть у вересні до школи — ще на рік залишаться в дитсадку.

Якщо раніше у дошкільних навчальних закладах на другий рік залишалися одиниці, оскільки батьки наввипередки віддавали дітей до школи (навіть у неповні п’ять років!), тепер тенденція кардинально змінюється. Цьогоріч значна частина випускників-дошкільнят залишається — їхні мами й тати не бажають нести документи до першого класу. Тож восени ці дітки поповнять уже й так перевантажені групи наступних випускників дитсадка.

Чому ж батьки масово змінюють думку й не віддають дітей до школи навіть у повні шість років? З’ясовується, причина у перевантаженні навчальних програм початкових класів. Хоч Міністерство освіти і науки торік спростило навчальні програми для початкової школи — рекомендувало відмовитися від перевірки читання на час, спростило математику, природознавство, осучаснило тексти з літературного читання тощо, — далеко не в усіх школах запровадили ці зміни. А в тих навчальних закладах, де втілюють у життя рекомендації профільного відомства, кажуть: цього замало.

«Шкільна програма навіть для першокласників настільки щільна, що надолужуєш тему за темою і фізично не встигаєш приділити увагу кожному учневі з 35-ти, скажімо, підтягнути у читанні, — ділиться вчитель початкових класів Надія Василівна. — Тому краще йти до школи, вже вміючи хоч трішки читати».

У МОН саме працюють над державним стандартом початкової школи, який розробляють на основі Концепції нової української школи, — зміни почнуться у вересні 2018 року. До цього часу відомство планує перепідготувати 22 тисячі вчителів, які на той час візьмуться навчати першачків. 40 відео з рекомендаціями для педагогів початкової школи про використання нових методик навчання учнів 1—4 класів можна переглянути на Ютубі, брати новації на олівець й застосовувати їх у роботі.

Вочевидь, на часі не лише кричуща потреба відмовитися від старих підходів у викладанні, а й від щоденної муштри дітей, які не в змозі по півдня висиджувати струнко за партою. Адже батьки, не поспішаючи віддавати своїх чад до школи, турбуються ще й за їхнє здоров’я: не секрет, що вже у четвертому класі більшість учнів страждає від сколіозу.

Приміром, у фінських школах уроки відбуваються в русі — маленькі школярі вільно поводяться у класі й під час виконання математичних дій, і читання, і навіть вивчення віршів. Оскільки психологи запевняють: кожна дитина по-різному запам’ятовує нову інформацію — одні у спокійному стані, інші бігаючи чи стрибаючи. Тому фіни дбають про фізичний розвиток учнів: вони не тільки не сидять за партами, а між уроками мають дві перерви, і кожна триває цілу годину. Тож не дивно, що діти щодня хочуть іти до школи, їм там цікаво і комфортно. Жоден учитель не стоїть над ними узурпатором — навпаки, стає другом і наставником.

Тепер наші батьки майбутніх першокласників, залишаючи дітей ще на рік у садочку, з нетерпінням чекають на прогресивні зміни в початковій школі з вересня наступного року. Саме тоді перший дзвоник пролунає, мабуть, для рекордної кількості першачків — левової частини цьогорічних дошкільнят-випускників і всіх діток, які закінчать дитсадки у 2018-му.

Маємо надію, що це покоління маленьких українців, які зростають у час новітніх технологій і нових викликів, із задоволенням крокуватиме до країни знань. Адже в оновленій початковій школі учні замість того, щоб зазубрювати матеріал, здобуватимуть компетентності і вмітимуть застосовувати свої знання в повсякденному житті. А ще навчаться критично мислити, творчо розвиватимуться. Тоді школа стане для них осередком любові й гармонії.