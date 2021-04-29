На окупованій території Донбасу, де смертність від COVID-19 найвища в Європі, представники «влади» розповідають про остаточну перемогу над пандемією

Щодоби у країнах всього цивілізованого світу фіксують нових хворих на коронавірусну недугу. За темпами поширення COVID-19 у світовому рейтингу Україна перебуває на 21-му місці й на 8-му в Європі. А ось на окупованій РФ частині Донбасу ситуація значно гірша і навіть критична: в ОРДЛО внаслідок хвороби помирає кожен дванадцятий, у кого її виявили. Це найвищий показник смертності у всій Європі.

Вражає, що навіть попри трагічну реальність, коли кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 значно більша, ніж на підконтрольній українському уряду території краю, окупаційна влада рапортує про остаточну перемогу над хворобою. Тут навіть почали закривати окремі медичні заклади, які попередньо готували для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Високу смертність звично замовчують

У середині квітня окупований Донецьк жив у вже звичному ритмі: там знову готувалися до збройного нападу України та НАТО і «великої війни». Нагнітання істерії про воєнну загрозу для жителів по той бік лінії зіткнення стало звичним для всіх минулих семи років. Проте цього разу всі звернули увагу на нову фішку. Наприклад, у Донецьку почали мерщій затуляти вікна адміністративних будинків мішками з піском чи землею. А ця активність у багатьох місцевих людей викликала огиду і обурення. У соціальних мережах вони саркастично коментували дії представників влади, які насамперед кинулися дбати про захист своїх робочих місць, а не про, скажімо, дитсадки, школи чи лікарні.

Утім, у медичних закладах у цей час теж відбувалися певні зміни. Ті відділення, які свого часу підготували для хворих на COVID-19, взялися звільняти і готувати для інших пацієнтів — поранених під час «великої війни», про яку кричить російське та місцеве телебачення. Проте несподівано з’явилося інше пояснення від влади змін у лікарнях: у так званому міністерстві охорони здоров’я ДНР повідомили, що 17 госпітальних баз, передбачених для потерпілих внаслідок COVID-19, закрили «через зниження кількості пацієнтів». І це тоді, коли ОРДЛО — лідер за рівнем смертності.

«Звичайно, від нас приховують справжні цифри хворих та померлих. Зате з лютого на телебаченні побільшало бадьорих повідомлень про те, що COVID-19 вдалося подолати. Це збіглося в часі з розрекламованою кампанією про початок вакцинації російським препаратом «Спутник-V». Першим публічно на камеру щеплення отримав лідер «республіки» Денис Пушилін. Телебачення демонструвало сюжети про вакцинацію керівників великих міст. І хоч цей процес не став масовим, ТБ розповідало, що ми найпершими у світі отримали вакцину і за темпами щеплення вже начебто обігнали Україну. Та потім ажіотаж довкола цих успіхів зник», — розповідає жителька Донецька.

Місцеві люди розказують, що у разі застосування російської вакцини пропагандисти навперебій переконували в ефективності препарату саме тоді, коли склалася дуже важка ситуація із захворюванням. Тобто окупаційна влада звично запевняла людей, що для тривоги немає жодних підстав, попри стабільне добове зростання кількості хворих. Це помітно навіть за офіційною статистикою від «МОЗ ДНР», яка (і це не секрет) далеко не повна.

Так-от: торік у грудні в ОРДО щодоби хворих на COVID-19 ставало більше на 130—160 осіб. У березні ці цифри зросли до 170—200. Приміром, 16 березня недужих було аж 230. Ще в лютому смертність від коронавірусної хвороби по той бік лінії розмежування становила 9% (в Україні — 2,1%).

Живі трамваї COVID не бере!

Нинішній надзвичайно важкий стан справ із протидією пандемії, на жаль, не став несподіваним з огляду на реалії, в яких уже понад сім років перебуває ОРДО й люди, що стали заручниками російської геополітики. Бо саме своїх людей окупаційна влада першими підставила наступу небезпечного захворювання. За підказкою російських «кураторів» тут довго ігнорували карантинні заходи, яких вживали у більшості країн, і показово проводили багатолюдні зібрання — мітинги чи святкування. А коли небезпека стала ще очевиднішою, несподівано з’ясувалося, що тутешній люд лікувати нічим і нікому.

Логіку в діях окупаційної влади шукати марно. Патетично розповідаючи про «остаточну перемогу» над коронавірусом, донецькі маріонетки Кремля водночас відверто розповідають про критичну нестачу медичних фахівців та персоналу.

«У наших віддалених районах дефіцит лікарів становить 50% загального відсотка штатних одиниць. Зокрема нестача медиків у Дебальцевому — приблизно 54%, у Тельманівському районі — 46,6, у Горлівці та Сніжному — понад 45, у Харцизьку 41,9%», — підтвердив недавно для преси сам керманич ОРДО Денис Пушилін.

Дуже невтішним тривалий час залишається й фінансування медичної галузі.

«Власних грошей в ОРДЛО немає. Усі кошти, зокрема й на медицину, надає Росія. Щоб отримати гроші, потрібно скласти бюджет на поточний рік, обґрунтувати витрати і головне — переконати в цьому росіян. Ось бюджет на 2021 рік становить 12 мільярдів 694 мільйони рублів із дефіцитом 364 мільйони. А торік недофінансування медичних потреб становило 430 мільйонів рублів. Отож за 2020 рік у «ДНР» 60% звернень населення стосувалися незадовільного рівня забезпечення медикаментами та харчовими продуктами», — свідчить місцевий телеграмканал «Донбаський кейс».

А люди підтверджують, що в нинішній ситуації, аби вилікуватися чи запобігти виникненню хвороби, вони можуть розраховувати тільки на власні кошти і здоров’я.

«Про безплатну медицину тут давно забули. Я зміг подолати СOVID-19 у важкій формі лише тому, бо заплатив за все медикам. За три тижні лікування витрати становили понад 60 тисяч рублів (більш як 22 тисячі гривень). Добре знаю, що далеко не всі можуть собі це дозволити», — каже житель Горлівки.

Важко з цим не погодитися, оскільки, за даними «міністерства економіки ДНР», у січні 2021 року середня зарплата в ОРДО становила 15 тисяч рублів (близько 6 тисяч гривень), але більшість жителів заробляють ще менше: від 8 до 13 тисяч рублів (3000—4750 гривень). І навіть ці кошти люди отримують не завжди вчасно. А на окремих підприємствах віднедавна практикують видавати замість заробітку харчові набори.

Згадані та інші особливості виживання на окупованій РФ території Донбасу і спричинили в підсумку моторошні реалії: наприкінці квітня рівень смертності внаслідок коронавірусної хвороби в ОРДО сягнув 7,6%, а в ОРЛО — 9,1%. Відповідний показник в Україні та інших країнах Європи — 2,1.

Насамкінець. З 28 квітня на території української Донеччини розпочинають працювати 85 пунктів щеплення проти коронавірусної інфекції. На значно більш потерпілій від COVID-19 та окупації РФ частині Донбасу тим часом переймаються іншою «вакцинацією». 22—23 квітня в Донецьку відбувся дводенний так званий міжнародний форум «Єдність рускіх: захист прав і свобод», у якому взяли участь гості з Росії та окупованої частини Луганщини. Присутні на зібранні оприлюднили свою найважливішу і головну мету: «надавати допомогу всім, хто намагається стати на захист росіян в Україні».

Таких збираються захищати не від коронавірусу, а насамперед від української мови, «бандерівців», «неофашизму» тощо. Як саме? Людей запрошують переїжджати жити і працювати на окуповані території Донбасу, пропонуючи їм певні пільги в оплаті комунальних послуг. А що? Приміром, делегатів із сусідньої Луганської області рівень «процвітання» ОРДО навіть помітно вразив. «У Єнакієвому делегати з величезною цікавістю розглядали ще живий трамвай, що рухався вулицею», — порадів за донеччан у звіті луганський ідеолог «рускава міра».