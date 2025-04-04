Учора в Києві відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з делегацією Міжнародного валютного фонду на чолі із заступницею голови Європейського департаменту Умою Рамакрішнан. На зустрічі з української сторони також був присутній міністр фінансів Сергій Марченко.

Денис Шмигаль подякував за участь у засіданні Української платформи донорів, яке відбулося напередодні. Учасники платформи запевнили в подальшій незмінній підтримці нашої держави.

У цьому контексті Денис Шмигаль висловив вдячність команді МВФ за успішний сьомий перегляд програми EFF, що дало змогу нашій країні отримати 400 мільйонів доларів чергового траншу. Загалом у межах програми EFF наша держава отримала вже понад 10 мільярдів доларів. Учасники зустрічі обговорили подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії фонду.

«Міжнародний валютний фонд відіграє важливу роль у забезпеченні макрофінансової стабільності України та роботі з іншими міжнародними партнерами щодо залучення фінансової допомоги. Упевнені у продовженні тісної та плідної співпраці», — сказав Прем’єр-міністр.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та його заступники під час зустрічі із представниками місії Міжнародного валютного фонду обговорили пріоритети міністерства на 2025 рік та залучення фінансування для проєктів. Окремий акцент під час розмови було зроблено на залучення фінансування для відновлення та розбудови доступного житла для внутрішньо переміщених осіб та критичної інфраструктури.

«Для нас важливо пришвидшити процеси відбудови. На сьогодні ми маємо великий розрив у фінансуванні й потребуємо посилення підтримки від партнерів. Ми переконані, що частину потреб можна буде перекрити шляхом використання заморожених російських активів. Зокрема, коли ми говоримо про швидку відбудову, то йдеться про енергетику, житло, виплату компенсацій.Однак у перспективі для нас важливо розробити ширший комплексний підхід до відновлення. Тут уже йдеться про великі інфраструктурні проєкти, кроссекторальний підхід до кожного окремого типу територій.Сподіваємося на активну співпрацю з Міжнародним валютним фондом для продовження всіх важливих ініціатив і дякуємо за всю роботу, яку ми вже спільно проробили для відновлення України», — зазначив Олексій Кулеба.

Під час зустрічі йшлося зокрема про такі напрями співпраці: забезпечення внутрішньо переміщених осіб доступним житлом і адаптацію їх у нових громадах.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій