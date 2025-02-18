Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи на основній сесії Мюнхенської конференції з питань безпеки

Для досягнення справедливого тривалого миру європейські країни мають посилювати свою обороноздатність, проводити узгоджену зовнішню політику та разом зі США надати Україні дієві гарантії безпеки. Про це Президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи на основній сесії Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Дуже багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили, армія — армія Європи. І я справді вірю, що цей час настав. Необхідно створити збройні сили Європи. Це не складніше, ніж рішуче протистояти російським атакам, як ми це вже робимо», — сказав він.

Європі потрібна згуртованість

За словами Президента, Європі потрібен єдиний голос, а не десяток окремих. Саме тому має бути скоординована дипломатія та єдина зовнішня політика, зокрема щодо справедливого закінчення війни.

«Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною, без нашої участі. І це саме правило має застосовуватися до всієї Європи. Жодних рішень щодо України без України. Жодних рішень щодо Європи без Європи. Європа повинна мати місце за столом, коли ухвалюють рішення щодо Європи», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що росія не хоче миру. Цього року москва планує створити 15 нових дивізій, збільшивши чисельність до 150 тисяч солдатів. Саме тому навіть після закінчення війни Україна потребує надійних гарантій безпеки. Сильними вони будуть лише за участі США та проактивної позиції Європи.

«Дехто каже, що новий рік настає не 1 січня, а під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. Цей новий рік починається зараз, і нехай він буде роком Європи — об’єднаної, сильної, безпечної та мирної», — підсумував глава держави.

Оборонні потреби не зменшуються

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Лідери обговорили координацію із країнами — членами Альянсу для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування росії до наближення справедливого тривалого миру. Якщо не зупинити державу-агресора зараз, пізніше вона може стати загрозою для будь-якої із країн НАТО. Окремо Президент зазначив, що однією з умов закінчення війни мають бути надійні гарантії безпеки.

Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку України та відзначив важливість проведених у Брюсселі засідань у форматі «Рамштайн» і Ради Україна — НАТО. Наша держава розраховує, що всі ухвалені рішення буде реалізовано якнайшвидше.

Крім того, під час зустрічі обговорили оборонні потреби українських воїнів, зокрема в артилерії.

Зустрічаючись із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, глава Української держави подякував Нідерландам і нідерландському народові за всю надану нашій країні допомогу — від військової до гуманітарної.

«Дякуємо особливо за те, що ця допомога не зменшується після майже трьох років повномасштабної війни. Ми пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів. І ми вдячні за вашу участь у зміцненні нашого повітряного щита, який справді захищає від російських атак», — сказав Президент.

Окремо Володимир Зеленський відзначив зусилля Нідерландів для забезпечення сильної позиції України перед будь-якими потенційними переговорами в майбутньому. Координація подальших спільних кроків була однією з головних тем зустрічі. Зокрема йшлося про формування спільного плану дій і напрацювання надійних гарантій безпеки. Важливо провести цю роботу швидко з усіма європейськими столицями в координації з американськими партнерами. Спільні дії — у пріоритеті.

Глава держави наголосив, що для порятунку життів і досягнення справедливого тривалого миру Україна потребує постійної військової допомоги. Саме це залишається ключовим пріоритетом. Президент поінформував про ситуацію на полі бою та оборонні потреби. Лідери обговорили можливі формати надання гарантій безпеки з огляду на необхідність посилення оборонних спроможностей збройних сил європейських країн.

Володимир Зеленський і Дік Схооф приділили увагу забезпеченню потреб українців, які були змушені виїхати з України через російську агресію, і започаткуванню роботи хабів єдності.

Нордичні країни — надійні партнери

У Мюнхені Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, щоб обговорити подальші спільні кроки. Глава Української держави розповів про контакти з новою адміністрацією Президента США та поінформував про зустрічі й розмови з європейськими лідерами. Важливо спільно з усіма союзниками напрацювати план дій і надійні гарантії безпеки.

Окремо Володимир Зеленський і Александр Стубб обговорили оборонну підтримку України і прямі інвестиції у виробництво української далекобійної зброї. Загалом Фінляндія надала вже 27 пакетів допомоги. Наша держава розраховує на додаткову військову підтримку та очікує на повне постачання вже оголошених пакетів.

Серед інших важливих тем зустрічі — посилення санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Треба позбавити росію можливості фінансувати війну, щоб примусити до встановлення справедливого тривалого миру. Президент України подякував Александру Стуббу та його команді за підтримку українського народу й зусилля для закінчення війни.

Президент України і Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре обговорили зусилля, необхідні для справедливого тривалого миру, і приділили окрему увагу напрацюванню спільної позиції та надійних гарантій безпеки. Глава держави подякував за всю допомогу, яку Норвегія надала Україні із самого початку повномасштабного російського вторгнення, і за збільшення підтримки цього року. Наша держава розраховує, що впродовж року сума оборонної підтримки зростатиме. Це те, що зможе забезпечити сильну позицію України.

Під час зустрічі обговорили фінансування українського виробництва зброї, зокрема далекобійних ракет і дронів. Норвегія вже напряму інвестує у вітчизняний ОПК. Президент і Прем’єр-міністр домовилися про продовження такої співпраці. Також під час зустрічі йшлося про посилення ППО, енергетичну підтримку та допомогу в облаштуванні укриттів.

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент Володимир Зеленський зустрівся також із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Глава держави подякував за підтримку українського народу та зусилля Швеції в координації з іншими союзниками для реалізації підходу «мир завдяки силі». Окремо він відзначив те, що Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці.

Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон обговорили координацію з європейськими союзниками для встановлення справедливого тривалого миру та напрацювання гарантій безпеки.

Президент наголосив, що насамперед важливо продовжувати оборонну підтримку нашої держави й тиснути на росію санкціями, щоб Україна могла розпочати переговори з позиції сили. Також ішлося про інвестиції в українське виробництво зброї та можливість розширення такої співпраці. Це важливо не лише для України, а й для майбутнього всієї загальноєвропейської безпеки.

Розвиток спільних проєктів

У Мюнхені Володимир Зеленський зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Глава держави подякував ФРН за підтримку України й відзначив те, що ця країна друга за обсягом наданої допомоги. Загалом її сума становить понад 43 млрд євро з початку повномасштабного російського вторгнення, що є великим внеском у порятунок життів.

Ключова тема зустрічі — координація кроків для наближення справедливого миру, спільні зусилля та європейська єдність. Важливо, щоб європейці мали єдину позицію щодо справедливого закінчення війни та сильних і надійних гарантій безпеки. Від цього залежить майбутнє не лише України, а й усієї Європи. Президент наголосив, що для цього необхідне зміцнення позицій України на фронті, посилення протиповітряної оборони та підтримка українського виробництва далекобійних дронів і ракет.

Окремо під час зустрічі обговорили відкриття хабу єдності в Берліні найближчим часом. У присутності Володимира Зеленського та Олафа Шольца віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов і міністр Відомства федерального канцлера Вольфганг Шмідт підписали спільну декларацію про наміри щодо створення українських центрів єдності. У таких просторах вимушеним переселенцям зокрема надаватимуть підтримку в адаптації, навчанні та реалізації їхніх ініціатив, а також допомагатимуть із поверненням додому.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом. Глава держави подякував Німеччині за допомогу українцям та українкам із самого початку повномасштабного вторгнення та лідерство ФРН у посиленні української ППО. Ключова тема зустрічі — підтримка України та важливість єдності серед країн Європи. Президент наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України. Окремо обговорили оборонну підтримку нашої держави, посилення воїнів на фронті та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.

Під час зустрічі з генеральним директором німецької компанії Rheinmetall AG Арміном Паппергером Володимир Зеленський подякував за послідовну щиру підтримку українців і окремо відзначив стратегічне партнерство між Україною та Rheinmetall. Ця компанія однією з перших почала співпрацю, локалізувавши виробництво в Україні.

Ключова тема зустрічі — розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю. Президент зазначив, що важливо збільшувати інвестиції в Україну, адже це внесок у зміцнення європейської безпеки.

Володимир Зеленський та Армін Паппергер обговорили розширення співпраці з технічного обслуговування та ремонту. Особливу увагу було приділено можливості започаткування спільного виробництва 155-міліметрових боєприпасів зокрема на території України.

У Мюнхені Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з конгресменом Майком Тернером. Серед присутніх — конгресмени Джеральд Конноллі, Майк Роджерс, Браян Маст, Бретт Гатрі, Стені Хоєр, Майкл Маккол, Ніл Данн, Браян Фіцпатрік, Джейсон Кроу, Дональд Норкросс, Джо Вілсон, Ден Креншоу, Кріссі Гулахан, Сет Мултон, Брендон Бойл. Глава держави подякував за незмінну двопартійну підтримку українського народу в боротьбі проти російської агресії. Президент наголосив, що ціна, яку платять союзники, підтримуючи Україну, може бути значно більшою, якщо росія атакує Європу. Саме тому так важливо зараз максимально допомогти нашій державі, продовжити військову підтримку та досягти гарантованого тривалого миру на основі підходу «мир завдяки силі».

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою та підсумки захисної операції в Курській області. Він розповів про загрози, які створює участь Північної Кореї в реальних бойових діях з подальшим експортом війни в Тихоокеанський регіон, який є стратегічним безпековим інтересом США. Одна із ключових тем зустрічі — продовження оборонної допомоги Україні, напрацювання законодавчих ініціатив на підтримку нашої держави та надійні гарантії безпеки.

Окремо ішлося про розвиток економічного та високотехнологічного оборонного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Джерело: Офіс Президента