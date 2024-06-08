У заході взяли участь міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, його заступниця Катерина Павліченко, заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний, голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде, голова Офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні Клаудія Амарал та інші.

Підсумки дослідження обізнаності та поведінкових моделей серед дітей та їхніх батьків засвідчують, що 53% українських підлітків схильні до небезпечної поведінки, хоч добре поінформовані про ризики, пов’язані з мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Понад 90% опитаних стверджують, що їм розповідали про правила мінної безпеки, а найкращу поінформованість та знання правил мінної безпеки продемонстрували діти саме із прифронтових територій.

Ігор Клименко зазначив, що МВС плідно співпрацює з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у питанні мінної просвіти серед дітей, адже в Україні триває війна і кількість територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, збільшується.

«Уже понад два роки ми працюємо спільно з ЮНІСЕФ щодо мінної просвіти та формуємо культуру безпеки серед дітей. Культура не формується за місяць чи рік, це робота на багато років наперед. У межах нашої співпраці ЮНІСЕФ уже передало підрозділам ДСНС, та Національної поліції 15 мобільних класів безпеки, які успішно функціонують у прифронтових областях. Цією роботою охоплено 1200 шкіл, а майже 70 тисяч дітей пройшли відповідне навчання», — зазначив він.

Голова Представництва ЮНІСЕФ відзначив підсумки співпраці з МВС, зокрема Національною поліцією і ДСНС та розповів, що організація провела заходи мінної просвіти вже більш як для 8 мільйонів людей у різних куточках України.

«Важливо, що висока обізнаність із темою ще не дорівнює безпечній поведінці. Поінформовані діти про правила мінної безпеки можуть демонструвати ризиковану поведінку з інших причин. Саме тому ЮНІСЕФ, разом з партнерами реалізує програми поведінкових змін для формування культури безпеки серед дітей, підлітків та їхніх опікунів», — наголосив Мунір Мамедзаде.

Про пріоритетність цієї теми для Європейського Союзу докладніше розповіла голова Офісу гуманітарної допомоги ЄС в Україні Клаудія Амарал.

«російська війна в Україні залишає по собі смертоносну спадщину у вигляді вибухонебезпечних предметів та мін, на очищення землі від яких потрібні десятиліття. На жаль, ситуація погіршується день у день, дедалі більше життів опиняються під загрозою. Саме тому Європейський Союз інвестує зусилля і кошти, щоб звільнити Україну від смертельних пасток та підвищити обізнаність українців, особливо найменших щодо того, як захиститися від загроз, пов’язаних із життям на забруднених територіях», — уточнила вона.

Принагідно Ігор Клименко подякував партнерам за плідну співпрацю та відзначив важливість мінної просвіти в умовах війни: «Дякуємо ЮНІСЕФ за підтримку та розуміння важливості цієї проблеми. На жаль, мільйони наших дітей після закінчення війни перебуватимуть у зоні небезпеки, тому ми маємо підготувати їх. Ваші дослідження допомагають зрозуміти психіку і психологію поведінки дітей різного віку в мобільних класах безпеки. Ми змінюємо та насичуємо наші програми підготовки новою інформацією, і наші спеціалісти також проходять додаткові курси та підготовку».

Варто нагадати, що подібне дослідження проведено в межах гуманітарної допомоги ЄС у березні — квітні 2024 року у всій Україні з фокусом на 27 районах, які забруднені вибухонебезпечними предметами.

Дослідження обізнаності з мінної безпеки та практики безпечної поведінки серед батьків та дітей 10—17 років проводили із 16.03.2024 по 25.04.2024. Його метою було дослідити рівень обізнаності дітей щодо мінної небезпеки, вміння розпізнати ВНП, а також дізнатися, які формати найкраще працюють у навчанні дітей таких правил, кому вони довіряють найбільше, як дозвілля і медіаспоживання дітей впливає на їхню поведінку щодо ВНП.

Джерело: Департамент комунікації МВС