У неділю, 5 лютого, набула чинності заборона на імпорт до ЄС нафтопродуктів з росії, зокрема бензину, дизелю, гасу, нафти й мазуту. Підставою для обмежень стали санкції, які Євросоюз увів через війну рф проти України і затвердили 27 країн-членів європейської спільноти торік у червні. Про це повідомили у Європейській раді.

Попри те що ембарго на постачання російської нафти та нафтопродуктів морем було погоджено ще на початку червня, введення його в дію постійно відкладали. Зрештою країнам ЄС вдалося домовитися, що офіційно ембарго набуде чинності 5 грудня 2022 року. Виняток було зроблено для Болгарії, Хорватії та Чехії, які можуть до кінця 2023 року купувати російське дизпаливо. Термін чинності нафтового ембарго — до 1 липня. У тексті рішення Ради ЄС вказано, що щодо суден, які перевозять нафтопродукти, котрі було куплено і завантажено до 5 лютого 2023 року і розвантажено до 1 квітня 2023-го, буде перехідний період 55 днів.

Паралельно з рішенням про ембарго на російську нафту 5 лютого також набув чинності механізм обмеження ціни перевезень російської нафти у треті країни. Було встановлено певний ціновий поріг на російські нафтопродукти. Якщо постачальник з росії дотримуватиметься визначеної ціни, то ембарго на постачання нафтопродуктів у треті країни морським шляхом буде знято, крім цього, він може користуватися «брокерськими послугами, технічною або фінансовою допомогою».

Країни ЄС і G7 домовилися встановити граничну ціну на рівні 45 доларів за барель на нафтопродукти, що торгуються зі знижкою до сирої нафти. До цієї категорії належить наприклад мазут. Другу граничну ціну — на рівні 100 доларів за барель — було встановлено на нафтопродукти високої переробки. До цієї групи належать бензин і дизельне пальне. Експерти нагадують, що до встановлення ембарго на міжнародних біржах барель дизельного пального з поставкою в Європу коштував близько 140 доларів.

Запроваджуючи заборону на імпорт російських енергоносіїв, Євросоюз продовжує політику обмеження джерел наповнення бюджету рф, за рахунок якого кремль фінансує війну проти України. Торік на початку грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на сиру нафту на рівні 60 доларів за барель. За даними фінського Центру досліджень у галузі енергетики та чистого повітря, європейські санкції, які обмежать імпорт російської нафти, і запровадження західними країнами стелі цін на неї обходяться москві у 160 мільйонів євро щодня.

Очікують, що нафтове ембарго ЄС призведе до значних змін світових експортних потоків. Імовірно, що покупці на Близькому Сході та в Азії скуповуватимуть ті обсяги російських нафтопродуктів, які раніше надходили до Європи. Експерти вважають, що заборона ЄС на імпорт сирої нафти разом з обмеженням ціни дає підстави покупцям у всьому світі вимагати знижки на російську нафту, що завдасть збитків доходам, які кремль отримує від викопного палива.