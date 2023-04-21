Відкриваючи Міжнародний саміт міст та регіонів, який пройшов під егідою Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, його виконавчий секретар, заступник керівника ОП Олексій Кулеба наголосив, що нинішній форум — це новий етап співпраці із країнами-партнерами на міжрегіональному та міжмуніципальному рівнях. А фокусуватиметься його робота на відновленні життєдіяльності громад, інфраструктури, реінтеграції територій, викликах гуманітарного характеру, інноваційному розвитку територій та питання розмінування.

Підтримка на всіх рівнях

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у вступному слові наголосив, що в умовах війни наша єдність, постійна підтримка, комунікація і взаємодія між органами влади та місцевого самоврядування всіх рівнів дає змогу успішно протистояти російській навалі. Він подякував представникам регіональних влад іноземних партнерів за допомогу.

«Велика підтримка, яку відчуває наша держава, — це підсумок взаємодії не тільки із представниками центральної влади наших партнерів, а й численних побратимських партнерств між конкретними громадами, містами, регіонами України та країн усього цивілізовано світу», — зазначив він.

За його словами, дотримання принципів, закладених у Європейській хартії місцевого самоврядування, дало результати. І ми побачили стійку цілісність не лише в одній країні, а світову спільноту, яка готова прийти на допомогу в найскрутніші часи.

Солідарність з Україною — це не лише зусилля урядів та міжнародних інституцій. Це допомога тисяч громад у всьому світі. Від столиць та міст-мільйонників до невеликих муніципалітетів. На цьому акцентував під час відкриття Міжнародного саміту міст та регіонів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні Україна бореться за європейські цінності. Вони народжувалися та міцніли саме у громадах. Коли повітря європейських міст робило людину вільною. Коли самоуправління було частиною повсякдення. Із цього кореня виросли сучасна Європа та сучасна Америка, весь цивілізований світ. Тепер громади знову єднаються, щоб не дати російському варварству взяти реванш», — підкреслив глава уряду.

За його словами, міжнародне міжмуніципальне партнерство нині набуло небачених масштабів. Понад 300 територіальних громад України уклали 1,5 тисячі партнерських договорів. Майже 60 країн допомагають нашим містам, селищам та селам вижити та відновитися після смертоносних ворожих атак. Денис Шмигаль подякував партнерам за підтримку.

Очільник уряду зауважив, що Україна прагне консолідувати міжнародну підтримку, вдосконалити взаємодію між постраждалими від війни громадами та партнерами, закласти фундамент для тривалої співпраці в майбутньому. Це і є метою Міжнародного саміту міст та регіонів.

«Упевнений, що підсумки саміту стануть визначальними для сотень громад у різних куточках України. Насамперед ідеться про громади, де найбільше відчуваються руйнівні наслідки війни. Особливо на деокупованих територіях, які пройшли крізь важкі випробування. Очікуємо на цілком конкретні результати. Зокрема, на підписання угод про патронат між українськими громадами та іноземними муніципалітетами й регіонами», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль підкреслив, що патронат пришвидшить відновлення громад, сприятиме євроінтеграції України, входженню нашої держави у європейський простір на всіх рівнях.

Крім того, незабаром запрацюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва. Під час саміту буде представлено концепцію їхньої діяльності. Прем’єр-міністр висловив переконання, що ця ініціатива дасть змогу набагато швидше й ефективніше реалізовувати програми підтримки.

Європейські асоціації поряд

Президент Комітету регіонів ЄС Васко Алвес Кордейру зазначив, що Україна б’ється за Європу, і річ тут не в геополітиці чи стратегії — все зосереджується на основних цінностях та принципах, які відрізняють того, хто захищається, від агресора.

«Демократична місцева влада — одна з тих цінностей, які ми поділяємо. І приїхали тому, що дивимося в майбутнє, в якому Україна — повноправний член європейської спільноти», — наголосив він. І додав: делегація Комітету регіонів ЄС присутня на форумі не для того, щоб вказувати, що робити, а для того, щоб показати, що ми поруч, аби допомогти зробити те, що потрібно.

Президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Ліндерт Вербеек наголосив: «Ми сьогодні тут, щоб встановити платформу для спільного діалогу та розв’язання спільних проблем».

За його словами, Європейська хартія місцевого самоврядування виявилася дуже ефективним інструментом, який підсилює демократію самоврядування в Європі. Тому нині, під час широкомасштабного вторгнення рф, надзвичайно важливо підтримати стійкість, яку виявляють місцеві та регіональні органи влади України.

Ліндерт Вербеек зазначив, що ефективність реагування на наслідки війни та успіх післявоєнної відбудови залежатиме від правильного балансу і взаємодії між місцевою, регіональною та центральною владою. Він наголосив, що координація з європейськими асоціаціями самоврядування допоможе Україні у відбудові та розвитку і на шляху до членства в ЄС.

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