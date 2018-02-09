За час від минулорічного весняного прес-туру до молочного комплексу ТОВ «Агросервіс ЛТД», що в Чугуївському районі, організованого Харківською облдержадміністрацією, в господарстві відбулися значні зміни. Ще тоді підприємство вразило не лише високотехнологічним німецьким обладнанням, спроектованим з урахуванням світових досягнень і передової європейської практики, комп’ютеризацією ферм, а насамперед бажанням його працівників розвивати своє село Волохів Яр.

Інвестпроект виправдовує надії

Три роки тому тут без вагань щодо збитковості молочного виробництва взялися за впровадження великого інвестиційного проекту у сфері тваринництва, попри всі застереження сусідів, мовляв, ліпше та дохідніше вирощувати зернові…

— Зосередившись на тваринництві, найперше дбали про робочі місця, щоб село не вимирало. Адже в усіх наших сельчан хороші будинки, люди живуть непогано, без затримок отримують зарплати. У господарстві працює приблизно двісті місцевих жителів, — каже заступник генерального директора підприємства Олександр Сазонов.

Відкриваючи першу чергу суперсучасного доїльного комплексу на 320 корів, планували подвоїти виробництво молока, і сподівання справдилися. Уже через два роки ТОВ «Агросервіс ЛТД» утримувало 900 дійних корів, і поголів’я постійно зростає відповідно до науково вивірених розрахунків. Нині воно перевищує 3000 голів, а чисельність дійного стада збираються довести до півтори тисячі. За добу агросервісівці виробляють майже 30 тонн молока, проте наступною віхою вони вже визначили цифру 35 тонн. До того ж продукція тваринників Волохового Яру — найвищої якості. Виробничий процес влаштовано так, що молоко від доїння і до переробного заводу жодного разу не контактує з операторами машинного доїння й навіть із повітрям. Цього вдалося домогтися завдяки сучасній доїльній залі, новітньому обладнанню та комп’ютеризації комплексу.

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Старше покоління ще пам’ятає ті колгоспні ферми, збираючись до яких слід було подбати про гумові чоботи, а повернувшись із відвідин чи з роботи, — поспішати до душу, щоб позбутися неприємного запаху та в’їдливого бруду.

Молочнотоварний комплекс Агросервісу геть не нагадує тих колгоспних пейзажів. Сучасні просторі приміщення корівників, телятників, доїльної зали, пологового корпусу ніби з кадрів телерепортажу якогось канадського чи європейського фермерського господарства. Таке саме враження і від приміщень усередині: сучасне обладнання, працівники доглядають за худобою у форменому одязі, всюди техніка, апарати й навіть відеокамери.

Проте, як стверджують провідні фахівці, головне не в техніці й новітніх технологіях, а в зміні менталітету людей, відповідальності та ставленні до роботи. І це було найтяжче. Впоратися допомогло колективне рішення щодо реалізації інвест­проекту.

Інтернаціональний молодняк

— Загалом працюємо з породою українських чорно-рябих корів. Є й червоно­-рябі, також купуємо екземпляри імпортної селекції. Але для запліднення беремо лише генетичний матеріал канадських виробників. Тож молодняк у нас інтернаціо­нальний, — жартує Олександр Сазонов. — Торік запустили 4-й корпус для корів, в якому міститься 410 голів. До ладу став і новий майданчик для молодняку на 500 голів.

Для вирощування телят за новітніми технологіями агросервісівці довго придивлялися до імпортного обладнання. За словами Олександра Сазонова, об’їздили кілька господарств, ознайомилися з їхньою роботою, ефективністю випоювальних апаратів, яких в Україні поки що одиниці, і зупинилися на зразку німецької фірми, вартість якого тоді сягала 20 тисяч євро.

— Техніка працює ідеально, тому вже встановили другий автомат випоювання й плануємо придбати третій, — каже заступник гендиректора підприємства.

За всіма тваринами, телятами і дійним стадом, тут ретельно доглядає бригада ветеринарних працівників із 4 лікарів і 2 санітарів та так званих копитників. Саме за ними та зоотехнічною службою вирішальне слово щодо раціону кормів, які для кожної тварини індивідуальні, скореговані завдяки комп’ютерній програмі з управління кормами, вакцинації, організації тризмінного доїння тощо.

— Нині складно уявити, як раніше працювали без спеціальної комп’ютерної програми управління стадом, — констатує головний ветеринар підприємства Руслан Зубко. — Завдяки цій програмі щодня маємо всю інформацію по кожній тварині, з дня її народження. Тут закладено всі необхідні дані, які програма видає через протоколи. Так, відстежуємо здоров’я тварин, вакцинацію чи необхідні медичні маніпуляції, надої, прирости, проводимо профілактичні заходи.

— «Агросервіс ЛТД» — одне з потужних господарств не лише району, а й всієї Слобожанщини, — каже голова Чугуївської райдержадміністрації Микола Шошин. — Постійно контактуємо з головним організатором і натхненником цього проекту генеральним директором підприємства Володимиром Куликом. Радимося, чим допомогти, оскільки в країні багато різноманітних програм із розвитку певних галузей економіки. Тому необхідно користуватися всіма можливостями, щоб розвиватися. Приємно, що підприємство залучає великі кредитні кошти у виробництво, закуповує сучасне обладнання.

На підприємстві отримують одні з найвищих надоїв в області — за підсумками року цей показник становить 11,5 тисячі літрів на корову, тоді як в середньому по області він не дотягує до семи.

Як резюмує перший заступник голови облдержадміністрації Марк Беккер, господарство має високі показники. В області таких лише з десяток.

З ПЕРШИХ ВУСТ

Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН:

— В усіх аграрних регіонах слід будувати нові ферми та молочнотоварні комплекси, що дасть змогу у 2018 році збільшити виробництво молочної та м’ясної продукції. Уряд погодив механізми підтримки агровиробників, передусім тваринницького напряму. І розраховує, що вже цього року значно зросте кількість молочнотоварних комплексів, фермерських господарств, поголів’я великої рогатої худоби, обсяги виробництва молока, вирівняється баланс м’яса на внутрішньому ринку і, як наслідок, буде помірна ціна на весь асортимент.

ДОВІДКА «УК»

На Харківщині молоко виробляє 121 сільгосппідприємство. Найбільших підприємств (по 500 і більше голів дійного стада) — приблизно 20. За рік вони виробляють майже 240 тисяч тонн молока.