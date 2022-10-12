Під час зустрічі з лідерами країн G7 Президент Володимир Зеленський озвучив три кроки, які забезпечать перемогу у війні з росією

Під час термінової зустрічі країн «Групи семи» Президент Володимир Зеленський озвучив «формулу миру», яка дасть змогу зупинити путінську навалу на Україну і забезпечить поразку кремля у війні. «Дякую вам за всю вже надану допомогу. Вона велика, вона суттєва, але керівник росії, який зараз перебуває на завершальному етапі свого правління, все ще має можливість для ескалації, і це загроза для усіх нас. Але у нас є «формула миру», — сказав Володимир Зеленський, звертаючись через відеозв’язок до лідерів США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Японії. За його словами, у відповідь на російський терор, псевдореферендуми і спробу анексії території Україна та її партнери можуть застосувати «формулу миру» так, щоб «у держави-терориста не залишилося жодного шансу».

«Повітряний щит», покарання росії і гарантії безпеки

Першим пунктом формули Президент назвав «повітряний щит» для України. За його словами, коли Україна буде мати достатньо сучасних систем ППО, ключовий елемент російського терору — ракетні удари — перестануть працювати.

«Дякую Німеччині і особисто канцлеру Шольцу за пришвидшення постачання IRIS. Дякую США і особисто президенту Байдену за рішення надати сучасні ПРО та ППО. І віримо, пане президенте, що це будуть системи середнього і дальнього радіусу дії, які дадуть змогу створити ешелоновану систему оборони», — сказав Володимир Зеленський. Він подякував усім країнам, які допомогли вже зараз забезпечити систему ППО України, що дає змогу знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Він повідомив, що, за даними української розвідки, лише безпілотників «Шахідів» росія замовила в Ірану майже 2,5 тисячі штук. І тому важливо, щоб Україна мала достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО і щоб ці системи були інтегровані з українською системою оборони. Президент зауважив, що сьогодні під час зустрічі у форматі «Рамштайн» міністр оборони України Олексій Резніков проситиме про це партнерів.

Звертаючись до президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єра Італії Маріо Драгі, Володимир Зеленський закликав протягом найближчих місяців надати нашій державі системи SAMP-T. До всіх учасників зустрічі він звернувся із проханням знайти фінансові інструменти для того, щоб створити повітряний щит для України.

Другим пунктом «формули миру» Володимир Зеленський назвав відновлення територіальної цілісності України та покарання росії за агресію. Він наголосив, що з того, які наслідки отримає рф за війну проти України, зроблять висновки багато країн, і від цього залежить стабільність міжнародного правопорядку. «росію слід повністю ізолювати і покарати. Покарати і політично, і санкційно», — наголосив Президент України. Він подякував ЄС за ухвалення восьмого пакета санкцій, але закликав готувати новий, оскільки росія почала новий виток ескалації.

«Ми маємо на рівні всієї «Групи семи», усього нашого демократичного світу відповідати симетрично: коли росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу з росії — нуль прибутку для держави-терориста. Саме такі кроки можуть наблизити мир — вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни», — заявив Володимир Зеленський.

Українська влада переконана, що з російським керівником путіним уже немає про що розмовляти, сподіваючись, що він виконуватиме якісь домовленості. «Треба визнати очевидний факт: із цим керівником росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Він сам відкинув діалог», — наголосив Президент України. путін говорить ультиматумами, а терор — це його ставлення до світу, до інших людей, переконаний Володимир Зеленський. «Після російських ударів, усіх вбивств, усіх знущань з мирних людей і міжнародного права, ваші ж суспільства вас не зрозуміють, якщо не обірвати будь-які перспективи цього керівника терору», — застеріг глава держави.

У Києві вважають, що вести будь-які переговори з москвою можна або з іншим керівником росії, який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, або в іншій конфігурації, «щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення».

«Зараз одна людина блокує мир — і ця людина в москві», — констатував Володимир Зеленський.

Третьою складовою формули мають бути гарантії безпеки Україні, модель яких запропонувала українська сторона, оприлюднивши так званий Kyiv Security Compact — Київський безпековий договір.

«Терорист має програти!»

Наприкінці виступу Президент звернув увагу на ситуацію з білоруссю, яку рф уже перетворила на плацдарм для війни проти України і намагається повноцінно втягнути у війну на своєму боці. Володимир Зеленський наголосив, що Україна не планувала і не планує жодних військових заходів проти білорусі, але щоб не дати лукашенкові здійснити якусь провокацію, пропонує розмістити на кордоні міжнародну моніторингову місію.

«На кордоні України і білорусі можна розмістити місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат можуть опрацювати наші дипломати. І я прошу вас на рівні «Групи семи» підтримати цю нашу ініціативу», — звернувся Президент до учасників зустрічі.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз війна вийшла на вирішальний етап, і дуже важливо не піддаватися на всі інструменти шантажу, які задіює кремль. Президент переконаний, що путінський режим передчуває наближення свого кінця і намагається терористичним ривком примусити демократичний світ здатися, відступити і програти.

«Це може бути бажанням тільки неадекватної людини — більше сотні тільки ракетних ударів менш ніж за дві доби проти цивільних людей, проти цивільної інфраструктури, псевдореферендуми, злочинна спроба анексії, вдумайтесь — радіаційний шантаж! Терорист повинен програти. Він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Давайте це забезпечимо!» — завершив виступ Володимир Зеленський.

Паралельно із зустріччю «Групи семи» у Брюсселі відбулася зустріч міністрів оброни країн-членів НАТО, до участі в якій було запрошено главу оборонного відомства України Олексія Резнікова. Під час пресконференції, що пройшла перед зустріччю, Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що програш України у повномасштабній війні проти росії означатиме поразку НАТО. «Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас — вразливішими до подальшої російської агресії», — заявив Генсек.