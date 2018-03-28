Нещодавно поховав кума: рак з’їв бідолаху за три місяці! Не допомогли ні п’ять дорогих сеансів хіміотерапії, ні інші відчайдушні дії родини. Коли про це під час поминального обіду розповідала вдова, хтось із присутніх за столом важко зітхнув, бо теж готується до похорону (в його родині безнадійний онкохворий).

Страшно: рак безжально косить українців. Як повідомила на одному з брифінгів директор Національного інституту раку Олена Колесник, щодня в нашій країні помирають від онкозахворювань 160 осіб (кожен 15-й випадок зі 100 смертельних). Але більше непокоїть те, що щодоби рак уперше діагностують у 373 українців, 30% з яких мають вже 3—4 стадії недуги.

Національний Канцер-реєстр (картотека відомостей про кожний випадок онкологічного захворювання, його перебіг та лікування) стверджує, що на онкологічні недуги нині хворіє понад мільйон українців. При цьому кожен четвертий чоловік і кожна шоста жінка мають ризик захворіти.

Медики запевняють, що рання діагностика онкозахворювань (1—2 стадії) дає змогу вилікувати рак майже в 100% людей. Але більшість українців до лікаря йдуть аж тоді, коли добряче припече. Бо своєчасна діагностика захворювання не кожному по кишені. Щоб, скажімо, пройти мамографію, жінці потрібно викласти кругленьку суму: рентгенологічне дослідження молочних залоз у діагностичних центрах Києва коштує 200—1275 гривень.

І ось замість того, щоб допомогти співвітчизникам з обстеженнями, озброїти їх необхідними знаннями, в Україні торік було… закрито державну програму «Онкологія». Тож гроші на власну чи операцію, хіміотерапію для когось із рідних чи близьких українці змушені збирати всім миром. Вдається це далеко не всім або ж кошти на лікування з’являються у них запізно.

Я не фахівець з онкології. Але аналізуючи матеріали, якими рясніє інтернет, дивуюся, чому українські медики не займаються просвітницькою роботою серед співвітчизників (зокрема через ЗМІ), які перебувають у зоні онкологічного ризику або уже хворіють на рак. Адже багатьох із них, як стверджують закордонні фахівці, можна вберегти від цієї страшної недуги. Тоді як наша медицина садить усіх хворих на хіміотерапію (особливий курс лікування, який застосовують для боротьби зі злоякісними новоутвореннями, заснований на використанні отрут і токсинів — продуктів хімічного виробництва), онкологи-іноземці стверджують, що далеко не кожна хіміотерапія гарантує цілковите одужання хворого. Бо введена в організм отрута впливає не стільки на уражені раком клітини, запобігаючи їх появі та поширенню, скільки на інші швидкорослі клітини організму. Тому навіть після одиничних сеансів вживання хімічних препаратів у пацієнтів випадають волосся, нігті, можуть відмовити нирки і виникнути складнощі з травною системою, вражається кістковий мозок, слизова оболонка порожнини рота, страждає репродуктивна функція. У багатьох хворих настає депресія, що негативно позначається на подальшому курсі лікування і сприяє розвитку ракових клітин, ураженню нових органів.

Лауреат Нобелівської премії за відкриття раку доктор Отто Варбург ще в 1931 році стверджував, що рак проростає лише у кислому середовищі організму (наслідок споживання фабричної їжі, рафінованих цукрів та ГМО), а в лужному жити не зможе. Тому ми повинні дбати про власну лужність: розпочинати день з усмішки та великої склянки води із соком лимона (або 1—2 склянок натурального яблучного оцту в пропорції 1—2 столові ложки на 220 мілілітрів води). Їсти ж німецький біохімік рекомендує сирий несолоний мигдаль, перець, спаржу, кабачки, баклажани, брюссельську капусту, ягідні смузі, великі порції салату із зелені, заправленого лимонним соком та високоякісною оливковою олією.

М’ясо доктор Варбург радить їсти не щодня, бо воно залишає після себе кислотні відкладення. Слід також відмовитися від десертів з високим вмістом цукру і солодкої газованої води. Цукор вважається одним із найнебезпечніших кислих продуктів.

Багато користі людству в лікуванні раку можуть дати праці семиразової номінантки на Нобелівську премію в галузі медицини доктора Джоанни Будвіг, яка вилікувала 90% своїх онкологічних пацієнтів. Хто про них знає в Україні? А якщо і знає, то чому не дає цим знанням ходу, а також іншим, підтвердженим наукою?

Відповідь на ці запитання дав лікар Гарольд Меннер: рак став у нашому суспільстві не хворобою, а бізнесом: фармацевтичні компанії отримують величезні прибутки від побудованої індустрії онкології. Набір лише для хіміотерапії (київські розцінки з інтернету) коштує близько 800 гривень. Сама хіміотерапія (один курс, без медикаментів) — 3200 гривень. Встановлення так званої порт-системи для хіміотерапії (медичний пристрій, який призначають для введення хімічних препаратів, дренування, забору крові тощо) — 2610 гривень, сама порт-система — 7,5 тисячі гривень. Онкохворому радять запасатися для початку 2—3 тисячами доларів.

І доки бізнес наживатиметься на горі людей, здолати рак буде важко.