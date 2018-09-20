Президент Петро Порошенко провів зустріч з парламентською делегацією Стортингу (парламенту) Норвегії на чолі з Президентом пані Тоне Вілхелмсен Трьоен. Вона запевнила в намірах підтримувати активний українсько-норвезький міжпарламентський діалог, про що свідчить нещодавнє створення в Стортингу, вперше в історії двосторонніх відносин, Групи дружби з Україною.

Гості почули подяку за тверду позицію норвезького парламенту на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, повідомляє департамент прес-служби АП. Йшлося також про безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію мінських домовленостей, деокупацію Криму, подальші кроки задля звільнення українських політичних в’язнів у Росії.

Це перший візит глави норвезького парламенту до Києва і вже третій візит високопосадовців Норвегії до України за останні три тижні, зазначив під час зустрічі зі скандинавськими гостями Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Нам треба посилювати зв’язки між урядами і парламентами. В 2017—2018 роках ми спостерігаємо зростання торгівлі. І потенціал наших відносин так само великий», — окреслив перспективу Володимир Гройсман.

«Ми привезли з собою сильну делегацію — це три політичні партії нашого парламенту. І цим ми підкреслюємо нашу підтримку процесу реформ і боротьби, яку Україна продовжує проти російської агресії», — зазначила зі свого боку Тоне Вілхелмсен Трьоен.

Утім, контекст безпеки поширюється не тільки на оборонні ініціативи, а й на економічну та, що особливо важливо, енергетичну площину, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Для нас дуже важливо, щоб демократичний світ був стійким у захисті демократії і норм міжнародного права. І в цьому контексті важливе питання проекту «Північний потік-2». Ми говоримо всьому світові: не вірте гарантіям Росії. Ви не назвете жодної гарантії Росії, яку вона виконувала б сьогодні. Будапештський меморандум, останні рішення Стокгольмського арбітражу з газових контрактів… Це не виконується. І ми занепокоєні тим, що проект просувається. І закликаємо всі країни відкрити очі й подивитися на загрозу, яка наближається. Нашим наступникам ми маємо передавати країни сильнішими, а не слабшими. Ми не маємо права закривати очі на такі глобальні проблеми, — був доволі емоційним Володимир Гройсман. — І ми говоримо про альтернативу — спільне управління українською ГТС. Вона надійна. Так ми всі будемо незалежні». Лише глибокий аналіз ситуації і спільні дії можуть запобігти загрозі російського монополізму.

«Ми чуємо всі ваші зауваження, — відповіла Тоне Вілхелмсен Трьоен. — І ми підтримуємо думку про те, що транзитна роль України має зберігатися». Вона також запевнила, що Норвегія готова бути корисною для України як в енергетичних питаннях, так і в питаннях реформ, які наразі відбуваються в Україні.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»