Кабінет Міністрів ухвалив рішення про спрямування ще 7,9 мільярда гривень на закупівлю дронів. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час чергового урядового засідання 21 лютого. За його словами, ці кошти буде перенаправлено Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі.

«Спрямовуємо кожну гривню платників податків з державного бюджету на обороноздатність та безпеку нашої держави», — наголосив Денис Шмигаль, зауваживши, що уряд особливу увагу приділяє виробництву власної зброї та посиленню економіки.

«У сегменті дронів вітчизняна продукція становить майже 100%. У січні цього року виробництво безпілотників збільшилося вдесятеро порівняно із січнем 2024-го. За 2023-й та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — уп’ятеро, протитанкової зброї — удвічі, боєприпасів — у 2,5 раза», — повідомив Прем’єр.

Він додав, що Україна виробляє приблизно третину необхідної нашій державі зброї.

«Завдання, яке ставить уряд перед собою, — довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цього року надали рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї», — підкреслив Денис Шмигаль.

Ситуація в енергетиці контрольована

На сьогодні ситуація в енергетиці залишається контрольованою, попри терор, який росія здійснює проти енергетичної та газової інфраструктури. Про це повідомив Прем’єр-міністр на засіданні Кабінету Міністрів 21 лютого.

Глава уряду підкреслив, що росія цілеспрямовано б’є по об’єктах видобутку газу, прагнучи знищити газову інфраструктуру. Крім того, ворог продовжує здійснювати масовані ракетно-дронові атаки проти об’єктів енергетики і намагається спричинити гуманітарну катастрофу та залишити українські міста без опалення, води та світла.

«Останніми днями ворог особливо активно атакував південь України: Миколаїв, Херсон та Одесу. Внаслідок атак частина цих міст залишилася без світла та опалення», — зазначив глава уряду.

Він зауважив, що для ремонту пошкодженого обладнання всі відповідальні відомства та енергетики працювали цілодобово.

«Протягом доби вдалося відновити теплопостачання Миколаєва. Десяткам тисяч людей вже повернули світло й тепло. Також повертаємо тепло Одесі. Відновили роботу дві котельні. Лікарні, школи й дитячі садки вже з опаленням. Фахівці працюють над проведенням робіт з налагодження внутрішніх систем опалення в житлових будинках», — повідомив Прем’єр-міністр.

Купувати вітчизняні товари

Підтримка національних виробників та стимулювання внутрішнього виробництва — важлива складова економічної стратегії України. Як наголосив учора Прем’єр-міністр, мета запроваджених урядом програм — підтримка саме вітчизняних виробників: «Гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, компенсації, субсидії та регуляторні послаблення. Кожному, хто готовий інвестувати в українську економіку та виробництво в Україні, ми готові допомагати». Він додав, що нині як ніколи важливо купувати саме українські товари, щоб підтримувати своїх. Адже економічний патріотизм — це посилення нашої обороноздатності та нашої держави.

Прем’єр зазначив, що розвиток оборонно-промислового комплексу в економічній площині — частина програми «Зроблено в Україні», і держава надає пріоритет українським виробникам. Він нагадав, що триває активна співпраця та взаємодія з партнерами.

«Хочемо, щоб наші союзники, які допомагали нам у захисті, стали частиною нашого успіху та нашої відбудови. Ми готові виграти мир разом з нашими друзями з Європи, Америки, Канади, Великої Британії, Японії», — наголосив Прем’єр-міністр і додав, що нині важливо залишатися об’єднаними навколо ідеї справедливого тривалого миру, яка завжди була основою стратегії Президента України Володимира Зеленського.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ