У середу відбулася розмова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з новопризначеним Прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером. Сторони обговорили підтримку нашої держави та посилення санкційного тиску на російську федерацію.
Український Прем’єр проінформував колегу про поточну ситуацію в країні та розповів про безперервний російський терор проти мирних міст, цивільної та енергетичної інфраструктури. Денис Шмигаль підкреслив важливість підтримки, яку Бельгія надає для енергетичного сектору України.
Прем’єр-міністри наголосили на необхідності об’єднання Європи, щоб протистояти російській загрозі. У цьому контексті урядовці обговорили посилення санкцій й деталі нового 16-го пакета. Також важливою темою розмови стала конфіскація заморожених російських активів.
«Позиція України незмінна: агресор має заплатити. Тому разом з нашими європейськими партнерами працюємо над створенням правових механізмів, необхідних для реалізації цієї мети», — зазначив Денис Шмигаль.
Глава українського уряду акцентував на важливості продовження допомоги Україні.
«Важливо також забезпечити безперебійні надходження в межах ініціативи Ukraine Facility», — сказав Денис Шмигаль і подякував Бельгії за підтримку цього механізму.
Прем’єр-міністр Бельгії запевнив, що вся допомога, зокрема в межах безпекової угоди та міжнародних коаліцій, продовжиться.
Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ