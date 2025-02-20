Прем’єр-міністри України та Бельгії обговорили продовження підтримки нашої країни та посилення санкцій проти рф

У середу відбулася розмова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з новопризначеним Прем’єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером. Сторони обговорили підтримку нашої держави та посилення санкційного тиску на російську федерацію.

Український Прем’єр проінформував колегу про поточну ситуацію в країні та розповів про безперервний російський терор проти мирних міст, цивільної та енергетичної інфраструктури. Денис Шмигаль підкреслив важливість підтримки, яку Бельгія надає для енергетичного сектору України.

Прем’єр-міністри наголосили на необхідності об’єднання Європи, щоб протистояти російській загрозі. У цьому контексті урядовці обговорили посилення санкцій й деталі нового 16-го пакета. Також важливою темою розмови стала конфіскація заморожених російських активів.

«Позиція України незмінна: агресор має заплатити. Тому разом з нашими європейськими партнерами працюємо над створенням правових механізмів, необхідних для реалізації цієї мети», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава українського уряду акцентував на важливості продовження допомоги Україні.

«Важливо також забезпечити безперебійні надходження в межах ініціативи Ukraine Facility», — сказав Денис Шмигаль і подякував Бельгії за підтримку цього механізму.

Прем’єр-міністр Бельгії запевнив, що вся допомога, зокрема в межах безпекової угоди та міжнародних коаліцій, продовжиться.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ