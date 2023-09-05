Нинішній рік для організаторів туризму й відпочинку Закарпаття видався особливо напруженим. Працювати доводиться на тлі війни, яку проти України розв’язала російська федерація, в умовах обмежень, пов’язаних з повітряними тривогами, ускладненого транспортного сполучення, відсутності багатьох професійних екскурсоводів, які мобілізувалися на фронт і їх складно замінити. І все-таки літній туристичний сезон, за висновками фахівців галузі, загалом вдалий. Детальніше про його підсумки кореспондент «УК» розмовляв з очільницею управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації Маріанною ГОТРОЮ.

Наголос на відпочинок удома

— Які, пані Маріанно, тенденції панували цього року в туризмі на Закарпатті?

— Наголос насамперед на внутрішній сімейний туризм. Короткі відпустки сімей з дітьми для емоційного та фізичного перезавантаження, а дитячі оздоровчі табори — в гірській місцевості. Із дитячим відпочинком допомагають іноземні неурядові організації, які організовують та оплачують такий відпочинок для наших дітей. За участі Закарпатської обласної військової адміністрації організовано літні табори для дітей за кордоном.

Затребуваними були і є походи в гори, відвідування закарпатських музеїв, національних парків. За сім місяців 2023-го музейні заклади та нацпарки відвідали понад 300 тисяч туристів. Для порівняння: за весь минулий рік музейні заклади області відвідали майже 550 тисяч туристів.

Новими маршрутами для мандрівників стають місця зйомок культових фільмів на Закарпатті — отримав розвиток кінотуризм. І звичайно, відпочинок біля води. Закарпаття цього літа стало альтернативою морському відпочинку. Туристи приїжджають, щоб побути біля води — у термалах Берегівщини, Солотвина, оздоровницях Мукачівщини та Хустщини. Саме ці напрями пріоритетні в роботі туроператорів у сезоні, який завершується.

— Один із критеріїв оцінювання становища в галузі — туристичний збір.

— Цей показник у нас торік істотно зріс і тримається на одному рівні. Протягом січня — липня 2023-го до місцевих бюджетів сплачено 10,98 мільйона гривень. Це лише на 0,6 відсотка менше, ніж за такий самий період 2022-го. Однак якщо порівнювати з довоєнним 2021-м, то нині досягнуто вищих результатів. Тоді за весь рік місцеві громади збагатилися такою сумою, яку цього року зібрали за перші сім місяців. У п’ятірці лідерів за турзбором залишаються Полянська та Косоньська територіальні громади у Мукачівському та Берегівському районах.

Сільські садиби інформаційно підтримуємо та пропагуємо. У них розміщено тисячі вимушених переселенців із територій, де тривають бойові дії.

Військовикам вхід вільний

— Під час війни турзакладам, оздоровницям відводять особливу роль у реабілітації, психоемоційному відновленні військових.

— Скажу навіть більше: нині реабілітація військових — пріоритетний напрям у туризмі та рекреації. Закарпаття має всі можливості, щоб повертати людям фізичне та ментальне здоров’я. Використовують цілющі властивості мінеральних вод, термальні басейни, гірські джерела тощо.

Є заклади, в яких у визначеній кількості надають безплатні путівки або знижки для військовослужбовців і ветеранів війни. На рівні держави, наших міжнародних партнерів, неурядових організацій реалізують різні програми.

Триває робота й на рівні нашого управління. Так, на початку літа разом із громадською організацією «Щасливі діти» та благодійниками організовано екскурсії туристськими локаціями Ужгорода та району для дітей захисників України. Пів сотні їх стали учасниками двох таких екскурсій.

— Які туристські локації військові, ветерани ЗСУ можуть відвідувати без оплати?

— Місця емоційного відновлення, куди вхід вільний і де завжди чекають на наших захисників, — музеї: краєзнавчий імені Тиводара Легоцького, народної архітектури та побуту, художній імені Й. Бокшая в обласному центрі. У Мукачеві — історичний у стінах старовинного замку Паланок. А ще «Лемківська садиба», кузня-музей «Гамора», скансен «Старе село», музей гуцульської бриндзі, інші в багатьох населених пунктах області.

— До війни в області відбувалося багато фестивалів, популярних серед туристів. Як нині із цими заходами?

— Проведення масових заходів, серед яких і фестивалі, нині обмежене і нециклічне, як це було до повномасштабного вторгнення рф. Однак фестивальні заходи задля промоції етнокультурних, історичних, гастрономічних особливостей регіону проводять. Їхня основна мета — допомога ЗСУ. Днями, до прикладу, провели фестиваль чорниці в Дубовому на Тячівщині «Яфина-фест». Надбаннями минулих поколінь у культурі діляться носії традицій, ремесел на обласному огляді «Жива спадщина».

— Як реалізуєте програму розвитку туризму та курортів у Закарпатській області на 2020—2023 роки?

— Коштів, зрозуміло, маємо менше, однак з обласного бюджету фінансують розроблення туристських маршрутів, виготовлення інформаційних матеріалів, промоцію регіону в медіа тощо. За підтримки нашого управління мультимедійна команда Tour de Ukraine відзняла стрічку «Закарпаття: шлях відновлення». Локаціями зйомок стали туристські магніти краю: замок Паланок, маєток Шенборнів, кузня «Гамора», бальнеологічний курорт «Косино», оздоровчі чани у селі Лумшори, екоферма «Райський куточок», ландшафтний заказник «Берег Закарпатського моря», Карстовий міст у Карпатському біосферному заповіднику та Свидовецький хребет. Фільм уже зібрав понад 262 тисячі переглядів на ютуб-каналі.

— У календарі національних свят 27 вересня значиться як Всесвітній день туризму. Як відзначатимете?

— Напередодні, з 21 по 24 вересня, в Ужгороді відбудеться IV Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. Ми долучимося до організації відкритих екскурсій місцями зйомок культових фільмів на Закарпатті. Візьмемо участь і в проведенні тренінгів для фахівців туристичного супроводу та навчань щодо дотримання правил безпеки туристів у горах.

Серед інших заходів — тренінги для фахівців туристичного супроводу та навчання з дотримання правил безпеки туристів у горах; обговоримо з експертами перспективи розвитку туристичної галузі та здійснили інші заходи із промоції туристичного потенціалу Закарпаття, фізичного та ментального відновлення населення.

— Дякую за розмову і бажаю не збавляти темпів у справі, яка потрібна всім нашим співвітчизникам.

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Маріанна ГОТРА. Народилася 1981 року в місті Ужгород Закарпатської області. Освіта вища — юридична та з державного управління. Із 2003-го по 2020 рік працювала в органах юстиції. Із 2020-го по 2022-й — керівник управління туризму та курортів Закарпатської облдержадміністрації, згодом — завідувач Закарпатського відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Від середини липня 2023-го знову очолила управління туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації.