Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з першою леді Оленою Зеленською та представниками уряду перебуває у Франції з робочим візитом. Головна мета візиту — домовитися з французькими партнерами про подальше постачання зброї нашій країні, зокрема зенітно-ракетних комплексів. «Працюємо у Франції разом із першою леді України та урядовою командою. Зброя, фінанси, санкції — ключові компоненти для підтримки нашої держави», — написав у Telegram-каналі Денис Шмигаль напередодні візиту.

За його словами, нині наша держава потребує більше сучасних систем ППО та ПРО, які рятуватимуть людей та інфраструктуру. «Будемо говорити також про відновлення енергетичної системи України та започаткування співпраці із Францією у різних галузях», — додав Прем’єр-міністр.

Напередодні Конференції на підтримку громадянської стійкості в Україні у зимовий період Денис Шмигаль розповів про стан справ у країні французькому телеканалу LCI-TF1, повідомляє Укрінформ. Прем’єр, користуючись нагодою, подякував президентові Франції Еммануелю Макрону за ініціативу проведення міжнародної конференції, яка допоможе консолідувати підтримку нашої держави.

Київ рухається до високих стандартів

У межах візиту до Франції Прем’єр-міністр України та Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корманн підписали угоду щодо привілеїв, імунітетів і пільг, наданих ОЕСР та її офісу в Україні, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ. За словами глави українського уряду, ця угода офіційно дає підґрунтя для започаткування в Києві так званого Офісу зв’язку Організації економічного співробітництва та розвитку. «Оскільки Україну визнано потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення. Знаково, що ОЕСР була співвиконавцем «плану Маршалла» і тепер допомагає в розробленні Плану відновлення України», — зазначив Денис Шмигаль. Оновлену угоду адаптовано до сучасних реалій, за формою вона відповідає аналогічним угодам між ОЕСР та державами-членами організації. Документ забезпечує правове підґрунтя для розширення та поглиблення співпраці між Україною та ОЕСР у контексті подальшого набуття членства в цій організації.

Прем’єр-міністр зазначив, що цього місяця Україна отримала опис положень Програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти організації в різних галузях. Він наголосив, що наша держава готова спільно розпочати її підготовку, аби якнайшвидше приєднатися до ОЕСР: «Це стане маркером готовності України до вступу в ЄС та сприятиме утвердженню нашої держави як регіонального лідера».

Сторони розроблять план приєднання

Виступаючи перед представниками країн-членів ОЕСР, український Прем’єр зауважив, що війна поставила перед нашою країною безпрецедентні виклики, але водночас зміцнила рішучість в питанні впровадження реформ та руху до членства в ЄС.

«За право будувати своє майбутнє у вільній, демократичній та економічно розвиненій країні українці віддають найцінніше — своє життя. росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України, вбиваючи мирне населення і знищуючи цивільну інфраструктуру. Але ворог не може знищити наше прагнення стати частиною європейської родини та цивілізованого світу», — заявив глава уряду.

Він подякував представникам ОЕСР за ухвалення позитивного рішення про надання Україні статусу потенційного члена. «Україна прагне приєднатися до ОЕСР як провідного майданчика демократичних країн з ринковою економікою для обміну експертизою в питаннях повоєнного відновлення, реформ, формування державних політик», — сказав Прем’єр.

Він наголосив, що для подальшого руху в ОЕСР надзвичайно важливо визначити пріоритетні напрями діяльності і розробити детальний план приєднання до ОЕСР із переліком основних інструментів, заходів та строків виконання, на які українська влада спиралася б, виконуючи необхідні вимоги.

Денис Шмигаль нагадав, що протягом останніх двох місяців Україна вже взяла участь у близько 20 засіданнях робочих груп та комітетів ОЕСР.

«Триває активна робота з набуття членства в робочій групі щодо боротьби з хабарництвом. Ми вдячні за готовність ОЕСР продовжити діалог щодо підготовки економічного огляду України та розглядаємо його як продовження нашої співпраці для відновлення та розвитку», — сказав глава уряду.

Допомога на термінові роботи

Денис Шмигаль подякував ОЕСР за широку експертну допомогу під час доопрацювання Плану відновлення України, який українська влада представила в Лугано. Прем’єр зазначив, що урядова команда вже опрацювала коментарі та пропозиції і провела раунд обговорень з підрозділами ОЕСР та розробила оновлену версію Плану відновлення з фокусом на наскрізні питання і впровадження принципів Лугано. За словами Дениса Шмигаля, План відновлення передбачає три етапи. Нині пріоритет — етап виживання — швидке відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору для проходження зимового періоду.

«Останні атаки рф на електроенергетичну систему призвели до того, що половину енергетичної інфраструктури України було пошкоджено. Ці пошкодження призвели до дестабілізації електромережі та необхідності застосування планових та позапланових відключень електроенергії в країні. Це впливає на всі сектори економіки та соціального життя України», — констатував Прем’єр.

За його інформацією, орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики України оцінюють у 500 мільйонів доларів. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання також становить 500 мільйонів доларів.

«Якщо говорити про загальну оцінку потреб на відновлення, то на початку вересня Світовий банк, Єврокомісія та уряд презентували спільний звіт з першою об’єктивною оцінкою потреб України», — зазначив Прем’єр. Згідно з цим звітом, загальні потреби щодо відбудови та відновлення оцінюють у 349 мільярдів доларів станом на 1 червня 2022 року. За попередніми оновленими оцінками Світового банку та уряду України, потреби на відбудову держави зростуть до 500—600 мільярдів доларів.

Денис Шмигаль звернувся до представників ОЕСР із проханням вже сьогодні надати допомогу Україні на термінове відновлення. Він наголосив, що українська влада рішуче налаштована працювати і довести свою відповідність усім критеріям ОЕСР та стандартам ЄС для повноправного членства у цих структурах.

«Ми продовжуємо реформи та європейську інтеграцію навіть під час війни і будемо вдячні за надання нам чіткого плану нашого наближення з ОЕСР, щоб через рік ми могли спільно переглянути наш прогрес і розпочати переговори щодо вступу», — заявив Денис Шмигаль.