Недавня пряма лінія з лідером Кремля вкотре підтвердила, що владний довічний правитель давно і стабільно перебуває в химерній паралельній реальності. Приміром, президент РФ, не кліпнувши оком, запевнив про немалу кількість російської вакцини «Спутнiк V», що її начебто поставляли і продовжують це робити жителям ОРДЛО, які перебувають під окупацією і контролем Росії. «По-моєму, 90 тисяч доз вакцин уже завезено… І додатковий обсяг буде поставлено…»

Ключовим зі сказаного, як завжди, тут є оте самовпевнене «по-моєму». А насправді? Ситуація з вакцинацією на території ОРДЛО зовсім інакша і навіть протилежна отому «по-моєму». І тому зовсім неспроста знедолені жителі Донбасу, які вже понад сім років перебувають заручниками цинічної геополітики Кремля, щовечора лягають спати, а вранці прокидаються з тим самісіньким риторичним запитанням: «Вони там, у Москві, дійсно не знають, що тут відбувається чи вміло прикидаються?..»

Вакцини в ОРДЛО: «Іхтам є»?..

Щеплення людей від коронавірусної інфекції на окупованій РФ території українського Донбасу розпочалися майже за класичним сюжетом гібридної війни і своєрідним до неї епіграфом. Тобто не крилатим висловом, а тільки мемом — «іхтамнєт». Щоправда, з тією різницею, що в Донецьку чи Горлівці тепер не вигукували на площах: «Путін, ввіді войска!» Навіщо? По-перше, він давно їх сюди ввів і зараз продовжує перти боєприпаси, пальне та кадрових військових «відпускників» для ротації. А, по-друге, зараз йдеться про вакцину від COVID-19, постачання і профілактичне введення якої ще взимку радо вітали по той бік лінії розмежування. Зокрема керівник окупаційної влади в Донецьку Денис Пушилін ще наприкінці січня повідомив, що російський препарат вже в місті, і з 1 лютого розпочнеться його використання. Невже справді вже «ввелі»? Та де там! Бо невдовзі у Російському фонді прямих інвестицій, який опікується розповсюдженням вакцини «Спутнік V», знизали плечима: «іхтамнєт». Тобто спростували поставки препарату до ОРДЛО.

А продовження цієї ситуації на тлі різкого збільшення в Донецьку кількості хворих на коронавірусну інфекцію та летальних випадків досі триває в умовах тотальної дезінформації. Зараз там немає жодної офіційної інформації про кількість препаратів, які вже привезли до окупованих Донеччини і Луганщини. Тому названа президентом РФ цифра доз препарату змусила багатьох жителів депресивних територій надовго задуматися. Що насправді відбувається? Починаючи з 2014-го, лідер Кремля вперто заперечує присутність російських військ та зброї на Донбасі, яких там аж забагато. Зате тепер він упевнено переконує в наявності там російської вакцини, якої насправді катма. Бо навіть місцеві керівники після згаданої поспішної заяви Д. Пушиліна, здебільшого утримуються від заяв на цю слизьку тему. У ЗМІ, згадують місцеві люди, їм обіцяли, що солідну партію російської вакцини привезуть у травні. Потім, якщо вірити телевізійному ящику та газетам, строки поставок перенесли на червень. Далі на липень…

Не дивно, що дуже скептично відреагували в ОРДО на обіцянки від так званої влади вакцинувати до кінця 2021 року близько мільйона людей — майже 50 відсотків жителів «республіки». Бо чим і коли будуть робити щеплення? У соціальних мережах чи в приватних розмовах донеччани розповідають одну й ту саму звичну ситуацію: записатися на щеплення тут можна, зокрема в поліклініках чи на сайті «Міністерства охорони здоров’я ДНР» та далі настає дуже тривале чекання обіцяного повідомлення про дату і час вакцинації.

«Моя дружина записалася на вакцинацію ще в березні, але досі не дочекалася дзвінка чи листа від медиків. Зрештою, розпитавши своїх знайомих, від жодного з них не почув про випадок, коли когось із них відносно швидко запросили й зробили щеплення. Щоправда, є подібні приклади з «державними службовцями», військовими чи так званими правоохоронцями», — каже житель Донецька.

А ще, за словами місцевих людей, медики іноді прямо кажуть про відсутність доз вакцини «Спутніка V» і «по секрету» дають не зовсім доречні поради. «Знайома лікарка рекомендувала не морочити голову, а поїхати в Росію, де з паспортом РФ можна зробити щеплення без проблем. Однак, чесно кажучи, з певних причин поки утримуюся це робити», — зізнається знайома з Горлівки.

Зрозуміти жінку можна. Адже РФ зараз перебуває серед світових лідерів за темпами поширення COVID-19 та смертельних випадків від хвороби. У державі, керівники якої спершу заперечували існування, поширення та небезпеку пандемії коронавірусу, а потім повідомили про перемогу над нею, тепер пожинають гіркі плоди своєї безпечності та байдужого ставлення до пересічних людей. Вражає й політика профілактичного щеплення: розхвалюючи російський препарат «Спутнік V» (який, до речі, не визнано ВООЗ), його почали насамперед активно пропагувати за кордоном і навіть постачати до окремих країн. Зате самі росіяни чогось залишилися осторонь щеплення власною вакциною. Наприклад, якщо в США повністю вакцинацію пройшли вже майже 50 відсотків населення, у Німеччині — 33, то в РФ, де гучно хвалилися випуском відразу кількох «ефективних» препаратів від коронавірусу, вакцину отримали всього 11 відсотків.

Отож, зважаючи на лихі ковідні антирекорди в Росії, у жителів ОРДЛО різко поменшало бажання туди їхати і використовувати «Спутнік V» для щеплення.

Поки Кремль обіцяє, Україна вже робить

Дуже характерно, що навіть після того, коли в Москві лідер Кремля сказав лише кілька загальних речень про вакцину, які, як і завжди, не відповідають реальній дійсності стосовно ОДРЛО, по той бік лінії розмежування відреагували на це так, немов обіцяні російські дози вже привезли туди й навіть використовують за призначенням. «Нова партія вакцини від коронавірусу очікується в «ДНР» уже в найближчі кілька тижнів, а, може, й раніше», — публічно висловив упевненість керівник окупаційної влади в Донецьку Денис Пушилін.

А поки місцеві керівні колаборанти видають бажане за дійсне, пандемія COVID-19 стрімкими темпами збільшує кількість хворих та померлих від небезпечного захворювання. Зрозуміло, невтішну статистику суттєво коригують, хоча навіть не зовсім достовірні цифри, які називають у донецьких ЗМІ, вражають: усього на коронавірусну інфекцію в ОРДО захворіли понад 44 тисячі осіб, померли близько 3,5 тисячі людей, а коефіцієнт смертності становить 7, 55 відсотка, що в кілька разів більше, ніж на Донеччині, контрольованій українською владою. І це навіть при тому, що приховуючи масштаби пандемії, чимало випадків хвороби там фіксують як «звичну пневмонію». Тому дуже закономірно, що немала частина людей, навіть вражених антиукраїнською пропагандою, тепер все частіше з надією поглядають у бік українського Донбасу. І попри недавні обіцянки В. Путіна та схожі запевнення з проросійських пропагандистських рупорів, донеччани добре розуміють, що в них значно більше шансів зробити щеплення і подбати про власне здоров’я та життя на українському боці від лінії розмежування.

І справді жителі ОРДЛО не втрачають надій на Україну навіть попри те, що окупаційна влада досі тримає закритими КПВВ на лінії зіткнення Донбасу. Версія від керівних місцевих маріонеток Кремля не витримує жодної критики: людей не пускають і не випускають начебто через дуже складну ситуацією з поширенням COVID-19 у нашій державі. Дуже показово, що кордон із Росією, де справді лютує хвороба, а смертність продовжує бити антирекорди, завжди був і залишається відкритим. А ось на лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях окупанти частково відновили роботу тільки двох КПВВ, однак і вони працюють з великими обмеженнями.

До українських Донеччини та Луганщини заручники «рускава міра» всі минулі роки прагнули виїхати з багатьох причин, а тепер у них є ще одна конкретна мета — зробити щеплення. Адже спеціально для них неподалік всіх українських КПВВ облаштували пункти для вакцинації від коронавірусної інфекції. Також переселенці з окупованих територій Донбасу та Криму можуть вакцинуватися в Україні на загальних підставах, навіть без наявності довідки внутрішньо переміщеної особи та декларації із сімейним лікарем. Жителям з ОРДЛО та Криму пропонують для щеплення вакцину CoronaVac компанії Cinovac, а зробити це можна відразу в десяти пунктах вакцинації, розташованих біля КПВВ у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Насамперед було вирішено відкрити запис на вакцинацію і проводити щеплення для представників пріоритетної групи — людей віком 65 років і старше.

«Разом із Мінінтеграції ми розробили максимально просту процедуру, яка дасть змогу українцям із пріоритетних груп, які живуть на тимчасово окупованих територіях, швидко і безпечно отримати вакцинацію від COVID-19 у зручних для них пунктах щеплення на контрольованій Україною території. Ці пункти забезпечені всім необхідним для здійснення вакцинації», — повідомив ще на початку червня глава МОЗ Віктор Ляшко.

Зараз на території українського Донбасу відбувається четвертий етап вакцинації від COVID-19, який передбачає залучення до щеплення людей з того боку лінії розмежування. У Донецькій та Луганській областях для них працюють спеціальні пункти поблизу КПВВ. «Перші охочі вже записалися на вакцинацію. Сподіваюся, цією можливістю скористаються якомога більше жителів окупованої території, для яких це єдина можливість отримати якісну вакцину проти коронавірусної інфекції», — переконаний голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Проте найбільшою проблемою досі залишається виїзд з окупованої території: зокрема на Донеччині з того боку лінії розмежування єдиний частково діючий КПВВ працює тільки двічі на тиждень з 9.00 до 16.00. Дозвіл виїхати через нього можуть отримати люди, які мають реєстрацію на території України та рішення спеціального «Міжвідомчого оперативного штабу». Та навіть попри це, запис охочих вакцинуватися в Україні триває, і наприкінці червня розпочався відлік перших десятків людей з окупованої території, які вже отримали тут щеплення.

ПРЯМА МОВА

Олексій РЕЗНІКОВ,

Віцепрем’єр-міністр —

міністр з питань реінтеграції

тимчасово окупованих територій:

— Через дії російських окупаційних режимів наші люди виявилися в ізоляції від цивілізованого світу без можливості забезпечити елементарні людські потреби. Передовсім йдеться про медичне забезпечення. По суті, окупаційна влада, порушуючи всі норми міжнародного і міжнародного гуманітарного законодавства, здійснює медичний геноцид. Із лютого поточного року Мінінтеграції разом із Міністерством охорони здоров’я розпочало роботу щодо алгоритму для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. І я радий, що розпочався запис на вакцинацію представників згаданої категорії людей.