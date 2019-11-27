«Прошу, робіть для українських громадян, які перебувають за ґратами в російських тюрмах, усе те, що ви робили заради мого звільнення!» З цими словами український режисер Олег Сенцов, який виступив на засіданні комітету у закордонних справах Європарламенту в Страсбурзі, звернувся до євродепутатів.

Олег Сенцов прибув на сесію Європарламенту, щоб отримати з рук президента ЄС Давида Сассолі Премію імені Дмитра Сахарова «За свободу думки». Розмір премії — 50 тисяч євро.

Ув’язнений за власні переконання

Цю нагороду було присуджено українському режисерові 2018-го. Проте рік тому він не мав змоги прибути у Страсбург на церемонію вручення, бо за Полярним колом у російській колонії відбував 20-річний термін, до якого його засудив так званий суд РФ за сфальсифікованою справою про тероризм. Після обміну полоненими, який відбувся між Києвом і Москвою, Олег Сенцов повернувся на Батьківщину.

Давид Сассолі заявив про те, що хотів би особисто вручити йому Премію Сахарова, яку Європарламент щорічну присуджує за здобутки у сфері захисту прав людини та свободи думки, і запросив Олега Сенцова приїхати до Страсбурга.

«Після того як російська армія вторглася у Крим, усі зрозуміли, в чому різниця між Росією й Україною. Ми не хочемо бути рабами Путіна і жити в Росії, яку він будує за оновленою радянською моделлю. Ми хочемо жити у вільній, чесній країні, збудованій за європейськими принципами», — сказав Олег Сенцов на засіданні комітету у переддень вручення премії. Він переконаний, що війна на Донбасі — «конфлікт не двох народів, а двох світоглядів». Український режисер наголосив, що «всі українці як об’єднана нація борються проти російської агресії».

«На жаль, з моїм звільненням хепі-енд не настав, і боротьба триває, бо в Росії перебуває близько 100 українських політв’язнів, більшість яких — кримські татари, а понад 200 наших військових, громадських активістів — у тюрмах на незаконно окупованих територіях Донецької й Луганської областей», — заявив Олег Сенцов. Він наголосив, що говоритиме про цих людей при кожній нагоді й закликатиме європейських політиків не забувати про їхні долі. Виступ Олега члени комітету зустріли аплодисментами.

А вчора, перед безпосереднім врученням премії, присутнім у залі, де проходило нагородження, показали короткий фільм про Олега з нагадуванням, коли й чому він потрапив у російський полон, як перебував в ув’язненні за власні переконання п’ять років і як його звільнили під час обміну полоненими між Ро­сією та Україною.

Відзнака для всіх причетних

Далі Давид Сассолі вручив йому премію й потиснув руку. У момент вручення депутати Європарламенту стоячи вітали режисера оплесками.

У слові-відповіді Олег Сенцов зазначив: «Андрій Сахаров, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел. Я ніколи не міг подумати, що коли-небудь моє ім’я поставлять на один рівень із ними. Це велика честь і велика відповідальність. Дякую вам за це. Сприймаю цю премію не як особисту нагороду, а як відзнаку для всіх українських політичних в’яз­нів, які перебували в російських тюрмах, і тих, що й досі там. І наших полонених, які на Донбасі перебувають у лабетах сепаратистів. Як відзнаку активістів, що виборють незалежність України. І всіх наших військових, які боронять нашу землю або вже склали голови за це».

Український режисер зауважив, що нині чимало розмов із приводу примирення з Росією, проведення якихось перемовин. Колишній бранець Кремля наголосив, що не вірить Путіну, і закликав інших чинити так само. Адже, на його переконання, Росія і Путін усіх обов’язково обдурять. Бо вони не хочуть миру ні на Донбасі, ні в Україні загалом. Навпаки, вони хочуть бачити нашу державу на колінах, впливати на світову та європейську політику власними силовими методами. «Ми цього не допустимо. Ми боролися і боремося за свою свободу. До кінця!» — наголосив український режисер.

Він зауважив, що нині в Євросоюзі чимало власних внутрішніх суперечок і розбіжностей щодо того, як слід надалі розвиватися й реформуватися. «Як у нас кажуть: «Нам би ваші проблеми!» Адже в нас усе набагато важче: всередині країни стара корупційна система, якої й досі не подолано, а зовні — воєнна агресія, через яку щотижня гинуть українські військові. Та попри суперечки, Євросоюз розвивається. І він приклад для інших, для нас усіх. А Україна — це, мабуть, нині найбільший єврооптиміст у світі. Адже для нас немає іншого шляху розвитку, іншого напряму. Це питання виживання нашої країни», — наголосив він.

Олег порадив тим, хто захоче звернутися до Путіна через голови українців, згадати про понад 13 тисяч загиблих військових і мирних жителів. А також про сотні бранців, котрі залишаються в російських катівнях, кримських татар, яких можуть заарештовувати саме в цей момент, і військових, що перебувають в окопах і ризикуючи здоров’ям та життям боронять нашу свободу. «Не забувайте про них, будь ласка! Слава Україні!» — завершив виступ Олег Сенцов.