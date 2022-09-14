Агресія російської федерації на території України вносить корективи в усі галузі життя. Яка роль адвокатури в цих умовах, чи здатна вона гідно приймати виклики часу? Який нині стан справ, якими надалі будуть форми роботи однієї з найбільших організацій, що об’єднує правозахисників, –– Спілки адвокатів України? Про це кореспондентові «УК» розповідає один з лідерів цієї громадської організації віцепрезидент спілки, голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій ФАЗЕКОШ.

–– Олексію Андрійовичу, для початку поясніть, будь ласка, читачам, які відмінності й схожості між Спілкою адвокатів України й Національною асоціацією адвокатів України. Вони конкурують між собою чи партнери? Не всім це зрозуміло.

–– НАУ — професійна організація, до неї входять усі представники цієї професії, які мають ліцензію і працюють у цій галузі. Так передбачив законодавець, і така модель адвокатського самоврядування довела життєздатність. Вона прогресивна, її існування цілком виправдане. Щодо САУ, то це громадська організація, вона найчисленніша і найстаріша, на базі якої, по суті, й було створено Національну асоціацію.

–– Рада адвокатів Закарпатської області в перші ж дні воєнного вторгнення рф в Україну виступила з різкою заявою, запереченням акту агресії. І як відомо, зробила це першою з усіх органів адвокатського самоврядування.

–– Ми чітко висловили свою громадянську позицію. Справді, першими публічно заявили, що це агресія й окупант повинен якнайшвидше піти з нашої землі. Прикро, що цього тоді не зробила Спілка адвокатів України, найстаріший орган адвокатського самоврядування. Вважаю це промахом керівництва і самого експрезидента Тараса Ламаха.

–– І тоді, й пізніше очолюване вами Закарпатське відділення Спілки адвокатів України голосно висловлювалося з найважливіших, сказати б, питань державного будівництва. Це життєва норма організації?

–– Так, вважаю, і має бути. Наприклад, ми ініціювали й провели всеукраїнський форум «Про роль інтелігенції у процесі державотворення України». На іншому форумі, який теж провели на Закарпатті, заявили про підтримку адвокатської спільноти стратегії Президента України щодо боротьби з корупцією. До речі, закарпатські адвокати першими висловилися на підтримку цього курсу керівника держави.

Рада адвокатів Закарпатської області, яку очолює Олексій Фазекош, першою серед адвокатського самоврядування засудила збройну агресію рф в Україні та висловила віру в перемогу над ворогом

–– Нещодавно відбулася добровільна відставка з посади президента САУ її керівника Тараса Ламаха. І перед нею, і після лунала його критика на адресу тих колег, які входять до керівництва спілки. За словами екслідера, Спілка адвокатів України не має перспектив у сучасній правовій системі України. У заявах деяких однодумців експрезидента, які теж вийшли з керівництва, містилися твердження про фінансові зловживання, наявність корупційних схем тощо. Як ставитеся до цього?

–– Категорично не погоджуюся з такими висловлюваннями. Вважаю їх надуманими і такими, що шкодять єдності громадської організації. Попри вихід із керівництва спілки Тараса Ламаха та кількох його прихильників, правління залишається дієздатним, кворум для прийняття рішень є, тож ми оперативно зберемося й вирішимо, хто очолюватиме громадську організацію в період воєнного стану й на кого буде покладено функції підготовки та проведення всеукраїнського з’їзду Спілки адвокатів України.



–– А як щодо звинувачень у питанні фінансів?

–– Тут усе шито білими нитками. Кажучи по-простому, висмоктано з пальця. Доказів немає, а лише голослівні твердження, не більше.

–– Доводилося читати, що, добровільно покидаючи посаду очільника Спілки адвокатів України, її колишній президент покладає обов’язки на вас.

–– У будь-якому питанні, а надто коли йдеться про правові відносини, слід додержуватися процедури. Збереться правління, члени якого висловлять свою точку зору, сформують спільну позицію в питанні, хто нині очолить спілку. Це в компетенції правління як найвищого керівного органу САУ в період, коли через особливості воєнного стану неможливо провести з’їзд.

–– Чи готові, якщо така пропозиція надійде, очолитиСпілку адвокатів України?

–– Рада старійшин адвокатської спільноти, у складі якої такі відомі особистості, як патріарх української адвокатури Галина Ковбасинська, вже запропонувала правлінню, щоб у період воєнного стану я очолив громадську організацію.Що можу відповісти із цього приводу?Якщо на засіданні таку пропозицію розглядатимуть і якщо колеги таки висловлять довіру, то я готовий погодитися. Маю необхідний досвід і гадаю, що зможу ефективно виконувати обов’язки керівника САУ в непростий період.

–– Яким бачите майбутнє Спілки адвокатів України? Яким буде її співіснування з Національною асоціацією адвокатів?

–– Переконаний, що наша громадська організація, яка об’єднує кількатисячну спільноту професіоналів, і надалі існуватиме. Упевнений у тому, що вона має великі перспективи в нашій країні як незалежний правозахисний інститут, що чітко обрав європейський шлях розвитку. Ми й надалі розбудовуватимемо адвокатуру та співпрацюватимемо з Національною асоціацією адвокатів. Кожна з організацій робитиме це засобами, передбаченими в їхніх статутних документах.

–– Редакція «УК» неодноразово висвітлювала діяльність Спілки адвокатів України. Дозвольте висловити впевненість, що період внутрішніх суперечностей, реформацій мине і спілка зможе виконувати роль організатора адвокатської спільноти, ініціатора ефективних реформ у правовій системі України.

–– Дякую. Відповідально заявляю, що, попри певні розбіжності, які мали місце, Спілка адвокатів України й надалі у правовий спосіб захищатиме громадян і членів своєї організації, обстоюватиме європейський вибір.

P.S. Під час підготовки матеріалу стало відомо, що сьогодні відбулося засідання правління Спілки адвокатів України. Члени правління одностайно підтримали кандидатуру Олексія Фазекоша на посаду виконувача обов’язків голови САУ на період дії воєнного стану.

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»