Навчальний тиждень у Миколаївській загальноосвітній школі №6 розпочався з жахливої пригоди. Близько 11:00 учні почали скаржитися на погане самопочуття, про що вчителі повідомили центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За чотири хвилини з моменту виклику до школи прибуло чотири бригади швидкої медичної допомоги. Діти скаржилися, що дере в горлі, відчували нудоту, утруднене дихання, запаморочення. Як з’ясувалося, о 10:45 у приміщенні школи розпилили балончик з невідомою речовиною, через що отруїлися понад 30 дітей. 380 учнів школи екстрено евакуювали, а 39 доправили до лікарні.

Як розповідає директор школи Інна Бродянська, вранці на території школи бачили двох невідомих чоловіків, які спілкувалися з учнями дев’ятого класу. Ця інформація є в поліції, тож причини отруєння встановлюватимуть правоохоронці.

«22 травня навчальний процес відновлено, — зазначила директор. — Ми попередили батьків про необхідність терміново повідомляти про стан здоров’я дітей. Лабораторія ДСНС провела обстеження приміщень школи, отруйних речовин не виявлено. У школі проведено вологе прибирання та провітрювання відповідно до санітарних вимог».

Загальноосвітню школу №6 побудовано у 1972 році за типовим радянським проектом у спальному мікрорайоні Ліски. Розміщена вона у дворах між багатоповерхівками. Територію не охороняють, через школу може пройти будь-хто, аби скоротити собі шлях. Поява незнайомців на території не була чимось надзвичайним. Та з огляду на непоодинокі випадки отруєння дітей не лише в Україні варто уважніше поставитися до безпеки дітей, адже можливі провокації.

Як зазначають у прес-службі управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації, медики злагоджено та оперативно надали всю необхідну допомогу учням школи №6. Причини отруєння з’ясовують. Одна з бригад швидкої медичної допомоги чергувала біля школи протягом дня. За добу до місця виїжджали сім бригад швидкої, що оперативно надавали фахову медичну допомогу та за потреби госпіталізували постраждалих. Їх доправляли до міської лікарні №2, де всім учням у повному обсязі надано невідкладну допомогу.

Діти перебували у закладі охорони здоров’я, їм зроблено необхідні діагностичні дослідження. Їхньому життю нічого не загрожує. 36 школярів з попереднім діагнозом «отруєння невідомою речовиною» перебували в лікарні, батьки одного відмовилися від госпіталізації (але учень пройшов необхідне обстеження), двоє перебувало у відділенні реанімації для постійного моніторингу та контролю. Їхній стан лікарі оцінювали як середньої важкості. Усі діти пройшли повне обстеження згідно з протоколами надання медичної допомоги.

Надзвичайна ситуація перебуває на особистому контролі заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Євгена Шевченка та начальника управління охорони здоров’я Павла Георгієва. Посадовці відвідали пацієнтів, поцікавилися умовами їхнього перебування та проконтролювали надання їм необхідної медичної допомоги в повному обсязі.

Увечері того самого дня в лікарні було 29 школярів. Інших виписано у задовільному стані. У дітей, що перебувають на лікуванні, констатують стабільну позитивну динаміку. Передбачають, що днями їх випишуть із лікарні. Стан здоров’я двох учнів, які були в реанімації, також має позитивну динаміку. Пацієнти перебувають під постійним дбайливим медичним наглядом.

Як повідомляє управління Національної поліції у Миколаївській області, попередньо встановлено, що причиною погіршення стану здоров’я дітей стало розпилення в приміщенні навчального закладу невідомої речовини. За цим фактом слідчі Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України «Хуліганство», що карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

ТИМ ЧАСОМ

У Харкові теж постраждали школярі

22 травня у школі №3 в Харкові кілька десятків школярів звернулися по медичну допомогу зі скаргами на слабкість та утруднене дихання. Усього внаслідок отруєння тут постраждало 37 дітей, з них одна у важкому стані, ще три — у стані середньої тяжкості.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Твіттері: «Щодо ситуації у Харкові: у ЗОШ №3 сталося отруєння дітей невідомим газом (імовірно, перцевий). Постраждало 37 дітей, яких госпіталізовано до ОДКЛ №1 (33 — у легкому стані; троє — у стані середньої тяжкості; один у тяжкому). Діти під пильним наглядом лікарів».

У школу прибули додаткові бригади лікарів. Керівник КП «Центр медичної допомоги і медицини катастроф» Віктор Забашта повідомив: «У школі №3 працюють шість бригад медиків екстреної допомоги. До лікарів звернулася 31 дитина, 15 з них доправлено до лікарні. Попередній діагноз — отруєння невідомою речовиною». За його словами, більшість дітей прийшли самі або з батьками, і після консультації їх відпустили додому. Госпіталізовані залишаються в лікарні переважно для отримання консультацій та огляду.

«Стан школярів середньої тяжкості. Діти забезпечені всіма необхідними медикаментами», — повідомила в.о. начальника управління охорони здоров’я ХОДА Галина Сіроштан. За її інформацією, у школі чергують чотири машини швидкої допомоги, працівники міської поліклініки №12, які здійснюють профілактичний огляд учнів.

Представник Президента у Верховній Раді народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет Міністрів організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду для запобігання отруєнню дітей. Про це вона заявила, виступаючи наприкінці ранкового засідання парламенту.

ДОВІДКА «УК»

Отруєння дітей у Миколаєві і Харкові — не перші такі випадки. 8 травня під час шкільної лінійки в Черкасах сталося отруєння, госпіталізовано 58 осіб (54 дитини і четверо дорослих). Усього на заході перебували 424 учні і 26 учителів. Лікарі констатували, що в дітей і дорослих інгаляційна токсична реакція. Того самого дня на шкільній лінійці в новомосковській ЗОШ №6 на Дніпропетровщині, приуроченій до Дня пам’яті і примирення, відразу стало зле майже двом десяткам учнів. За цим фактом відкрито досудове розслідування згідно з ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо попередження інфекційних захворювань і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.