У Полтаві на площі біля обласного муздрамтеатру під час заходів до Дня рятівника зібралося чимало містян з дітьми, щоб подякувати за службу людям, які щодня рятують сотні життів. Із цікавістю вони роздивлялися фотовиставку, взяли участь у благодійному велопробігу «Разом до перемоги» і могли придбати марки «Пес Патрон», сувеніри, знаючи, що виручені кошти передадуть ЗСУ. Навіть на святі працівники ДСНС були вірними своєму благородному покликанню — дбали про інших. За це їх люблять та поважають. А найбільше їхня професія популярна серед молоді.

Броньовик для розміновування

Навесні в області працювали навчально-практичні курси «Школа рятівника». Це спільний проєкт Головного управління ДСНС України у Полтавській області, комунальної установи «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради та Асоціації місцевої і добровільної пожежної охорони. Навчальна програма для учнів старших класів і студентів мала на меті популяризацію професії рятувальника, розвитку руху добровільних вогнеборців у територіальних громадах. На заняттях навчали молодь основ цивільної безпеки. По завершенні курсу учасники отримали посвідчення членів добровільної пожежної охорони.

Свідченням поваги до рятувальників стало погашення у вересні в Полтаві поштової марки, присвяченої цим мужнім людям і песикові-саперу Патрону. «Саме рятувальники роблять визволені міста й села безпечними. Відзначили бійців ДСНС нагородами. Вони теж солдати на передовій цієї війни, бо завжди на бойовому чергуванні. Їхній подвиг неоціненний», — сказав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Із нагоди професійного свята директор заводу АвтоКрАЗ Роман Черняк передав рятувальникам броньовик Shrek-RCV, який використовують під час розмінування. Ця нова українсько-канадська машина має гарну прохідність, оснащена краном-маніпулятором із шестиметровою стрілою, здатним переміщати вантажі до 200 кілограмів. У ній п’ятимісна кабіна, два запасні колеса, два вогнегасники та лебідка.

Незабаром арсенал рятувальників Полтавщини поповниться сучасним пожежним автопоїздом ємністю 30 000 літрів. Такий автопоїзд дасть змогу оперативно гасити пожежу без під’єднання до гідранта. Його використовуватимуть для гасіння пожеж в екосистемах. Приблизна вартість — 9 мільйонів гривень. Загалом цьогоріч на підтримку управління ДСНС з обласного бюджету планують спрямувати понад 30 мільйонів гривень.

Рятувальники Полтавщини чекають на снігоболотохід вітчизняного виробництва, в якому можна перевозити травмованих людей. Днище машини має форму човна, двигун дизельний. Швидкість пересування — 40 кілометрів за годину по твердій поверхні й 6 кілометрів за годину — по воді. У салоні можна розмістити двох потерпілих на ношах і шістьох здорових. В автомобілі є бензопила, лебідка, шанцевий інструмент, медичне обладнання, засоби зв’язку та сучасні навігаційні прилади, що дає змогу працювати за нульової видимості.

Допомога від Шотландії

У розпорядженні рятувальників віднедавна з’явилася сучасна система оперативного інформування населення області про надзвичайні ситуації. Речниця ГУ ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко розповіла, що нова система має переваги над SMS-інформуванням: сповіщення надходять швидше, звуковий сигнал можна почути, навіть якщо звук на смартфоні вимкнено, а екран заблоковано.

Уже не перший рік рятувальникам безплатно допомагають їхні іноземні колеги. Цього року Асоціація аварійно-рятувальної служби Шотландії та Блідствуд Опіка передали рукавиці, захисні каски, протипожежний одяг, взуття, рукави, мотузкові рятувальні комплекти, ноші, надувне укриття та генератори. Пожежно-рятувальне майно вже використовують за призначенням вогнеборці.

Рятувальники з Полтави, Кременчука та Лубен отримали три пожежно-рятувальні автомобілі Dennis від шотландської рятувальної організації SERA. Техніка не нова, проте в доброму стані. Єдина проблема — кермо праворуч, але в управлінні ДСНС вже переставили його.

Рятувальна організація Великої Британії UKRO привезла в Полтаву три набори рятувальних інструментів holmatro, якими розрізають метал понівечених автомобілів, щоб витягти людей. Обладнання нове, коштує 150 тисяч євро.

За повідомленням начальника ГУ ДСНС України у Полтавській області Володимира Салогуба, на Полтавщину днями прибув черговий гуманітарний вантаж із Шотландії — автомобіль Volvo з маніпулятором та пікап Mitsubichi L200.

Заслужили роботою на повагу земляків і потребують усебічної підтримки й поліцейські-вибухотехніки. За офіційною інформацією, від початку широкомасштабного російського вторгнення вони здійснили кількасот службових виїздів і перевірили чимало об’єктів, виявили десятки вибухонебезпечних предметів. Усі їх знешкоджено, залишки зібрано як речові докази воєнних злочинів. Полтавські поліцейські-вибухотехніки у складі зведеного загону працювали в Київській області.

Фахівці вибухотехнічної служби постійно навчають особовий склад поліції та бійців добровольчих формувань основ безпеки й тактики під час виявлення загроз війни. Тематичні локації неодноразово представляли під час міських заходів, навчаючи цивільне населення правил безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Ці люди теж герої.