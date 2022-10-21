Що затятіше знавіснілий ворог обстрілює українські села й міста, критичну інфраструктуру, то дружніше земляки підтримують наших захисників. Саме для цього депутати Полтавської обласної ради днями на позачерговій сесії підтримали проєкт рішення «Про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021—2023 роки». Нова редакція передбачає збільшення видатків на підтримку територіальної оборони на 50 мільйонів гривень — із 84,3 до 134,3 мільйона. Виконавець — управління майном обласної ради — має за ці кошти придбати військове та медичне обладнання, будівельні матеріали й інструменти.

Трохи раніше тероборонівцям за кошти з обласного бюджету закупили чимало нових одностроїв, флісових кофт, зимових шапок, термобілизни тощо.

Нарощують обсяги матеріальної допомоги нашим захисникам жителі Полтавської територіальної громади. У межах програми «Полтавський спротив» вони забезпечують усім необхідним кілька бригад ТрО, працівників військкомату, Служби безпеки України, поліцію. Перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко повідомив, що на жовтень на програму «Полтавський спротив» у міському бюджеті закладено близько 150 мільйонів гривень.

Полтавський опір у дії

Із них 25 мільйонів гривень переведено військовим частинам, щоб вони самі могли придбати потрібні речі. На 50 мільйонів закупили обладнання та техніку. Найближчими днями місто укладе договори ще на 30 мільйонів гривень для забезпечення армії. Тобто з міської скарбниці на потреби військових вже спрямували 75 мільйонів гривень, а найближчим часом ця сума зросте до 100 мільйонів.

Ще раніше за програмою «Полтавський спротив» департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради закупив за бюджетні кошти 44 сучасні портативні радіостанції для ЗСУ й певну кількість матеріально-технічних ресурсів.

У межах Всеукраїнського творчого проєкту «Не журися, Україно, панно синьоока» у Полтавському художньому музеї (Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка відбулася презентація вишитої карти України. Її вишила майстриня Тамара Ковтун. Упродовж трьох місяців пані Тамара працювала над цією картою. 25 гербів усіх областей символізують незламність та цілісність державного кордону нашої країни. Мета акції — збирання коштів на реабілітацію тяжкопоранених полтавців, захисників України. Під час заходу зібрали й передали за призначенням понад 50 тисяч гривень.

Лікарка-стоматолог Марія Кириленко на базі власної стоматологічної клініки створила волонтерський центр, який допомагає розв’язувати нагальні проблеми із забезпеченням військових Полтавщини. Спочатку лікарі-волонтери надавали безплатну допомогу окремим воїнам, а з часом масштаби зросли до цілих військових колективів.

«У кожного свій фронт. Ми з перших днів війни допомагаємо військовим. До мене зверталися наші захисники, і я на instagram-сторінці нашої клініки поширювала їхні потреби. Почали приєднуватися інші небайдужі полтавці, приносили у клініку необхідні речі», — розповіла пані Марія.

Потім стоматологи заснували фонд «Тил Полтави». Це дало змогу розширити їхні можливості, і вони вже готові приймати гуманітарну допомогу з-за кордону. Готуються до цього та доводять до ладу свій склад.

Приклад подають діти

«Тил Полтави» надав чималу допомогу військовослужбовцям ЗСУ та добровольчим формуванням регіону. В армійські колективи було передано сучасні дрони, тепловізори, тактичне спорядження, продукти харчування тощо.

Благодійний фонд Helpgroup назбирав до мільйона гривень і за ці кошти придбав захисникам України потужний дрон DJI Matrice 30 T, зарядну станцію та вісім батарей. Цей дрон має тепловізор, за допомогою якого створює 3D-карту поверхні Землі. Це дає змогу розпізнати всі ворожі споруди, окопи, бліндажі на відстані 7 кілометрів.

Прилад передали аеророзвідці 127 бригади ЗСУ. Командир аеророзвідки до війни був директором IT-компанії, яка займалася розробленням дронів. Після повномасштабного вторгнення взяв із собою співробітників і пішов на війну. Команда айтівців керує безпілотниками і допомагає знищувати ворога на фронті.

Helpgroup збирає кошти на два автомобілі для підрозділів аеророзвідки. Їх використовуватимуть не тільки для транспортування військових, а й для запуску бойових дронів.

У громадах області відбулися благодійні заходи на підтримку українських воїнів. На благодійному концерті-ярмарку «Разом до Перемоги», який відбувся у місті Кобеляки, зібрали понад 7 тисяч гривень. Під час благодійного матчу з футболу команди полтавських спортивних журналістів — майже 9 тисяч гривень. Футбольна команда журналістів такі змагання проводить уже увосьме. У Лубенській громаді відбувся турнір з мініфутболу серед місцевих команд, під час якого спортсмени-аматори зібрали понад 8 тисяч гривень для реабілітації свого пораненого земляка-військового.

Посильну матеріальну підтримку українським захисникам на Полтавщині надають у кожній громаді, населеному пункті, разом жертвують сотні тисяч, мільйони гривень. До цієї благородної справи долучаються навіть діти. Восьмирічний полтавець Сашко Кушніров (на знімку) передав на потреби ЗСУ всі свої заощадження — 5000 гривень, які збирав упродовж чотирьох років.

Тож дуже помилилися рашисти, плануючи захопити Київ за три-чотири дні. Країну, на захист якої стала більшість населення, поневолити неможливо.