За програмою «Готові до співпраці з Німеччиною» понад 100 підприємців Сумщини відвідали цю країну і налагодили довгострокове партнерство з тамтешніми та компаніями інших країн

З-поміж програм, на основі яких бізнес Сумщини співпрацює із закордонними партнерами, ця виокремлюється чіткістю, прозорістю і результативністю. Ідеться про Fit for Partnership with Germany («Готові до співпраці з Німеччиною») в Україні, яку на практиці почали реалізувати в Сумській області 2007 року.

Відтоді змінювалися часові межі, ресурси, оператори, інші деталі, однак стабільним залишалося призначення: стати надійним містком між українськими та німецькими бізнесменами, завдяки яким зміцнюється економіка обох країн, розширюються ринки збуту, оновлюється асортимент продукції. Ось і цими днями підписано спільну заяву партнерської платформи Сумщини та регіонального компонента Програми федерального міністерства економіки та захисту клімату для менеджерів Німецького товариства міжнародного співробітництва про її практичну реалізацію впродовж цього року.

Як наголошує т.в.о. голови Сумської ОДА — керівника ОВА Тарас Савченко, це відкриває перед областю, зокрема бізнес-структурами, сучасні масштабні можливості для налагодження партнерських зв’язків і контактів з німецькими колегами, що особливо важливо в контексті реалізації нещодавно ухваленої Стратегії економічного відновлення та розвитку Сумщини. Тож економічно розвинена Німеччина, а також країни ЄС залишаються особливо перспективними для підприємств області, які вже надбали добротний досвід співпраці на різних промислово-виробничих та соціальних напрямах.

Програму відкрито

За словами директора департаменту економічного розвитку та торгівлі Сумської ОДА Олександра Кучкова, програма функціонує в межах двосторонньої співпраці між урядами України та Федеративної Республіки Німеччина, фінансується з бюджету Федерального міністерства економіки, енергетики та захисту клімату (BMWK). Вона надзвичайно перспективна в економічному плані і для німецьких, і для підприємств країн-партнерів. Із 2007 року в ній узяли участь понад півтори тисячі менеджерів різних країн, з них 101 — із Сумщини. Це зокрема представники таких підприємств: ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання», концерн «Нікмас», ТОВ «Завод Кобзаренка», «Керамейя», «Кусум фарм», «Сумифітофармація», «Спецодяг», «Гледфарм», «Фармахім», «Трави України», ЗАТ «Демпург», обласна інфекційна клінічна лікарня ім. З.Й. Красовицького, Сумська районна лікарня, медичний центр «Флорис-С», Сумський психоневрологічний диспансер та інші.

Розлога й географія учасників: міста Суми, Шостка, Глухів, Ромни, представники Конотопського, Роменського, Сумського районів, Білопільщини та Липоводолинщини. Розмаїті галузево-тематичні формати груп: економічна кооперація без галузевої специфіки, у сільському господарстві, харчовій, легкій промисловості, індустрії гостинності, галузях енергоефективності та охорони здоров’я, екологічної утилізації відходів, Industry 4.0 — Діджиталізація тощо.

За одностайним висновком учасників, поїздка і спілкування з німецькими колегами неоціненні з багатьох точок зору. Адже з’являється нагода безпосередньо спілкуватися з колегами, знайомитися з тамтешніми ринками продукції, налагоджувати прямі контакти, відвідувати виставки, хаби, вести переговори, зрештою вдосконалювати свій підприємницький вишкіл.

Щоб вибороти право на «живий модуль» в Німеччині, потрібно докласти неабияких зусиль і довести, що це буде не просто пізнавальна прогулянка, а діловий візит з конкретними корисними результатами. Окрім знання іноземної мови, кандидат повинен мати чітку мету поїздки, аргументацію, бачити перспективи, завдяки чому кожна година перебування за кордоном буде корисною.

Вельми цікавий один з аспектів: віднедавна Сумщина має дві нові сімейні пари — майбутні чоловік і дружина познайомилися саме під час відборів та проходження інтерв’ю. Це представник сімейного ресторанного бізнесу Костянтин Голіус та виробник дитячих товарів Олена Кузнецова, власник фермерського господарства Вадим Свєтлов і менеджер Ганна Дорош, а свого часу учасниками програми були подружжя медиків Євген та Марина Смеянови.

Сімейний бізнес — окрема важлива тема.

І експорт, й імпорт

Сергій Лановий очолює експортний відділ ТОВ «Завод Кобзаренка», який випускає різноманітні види техніки, зокрема причепи, розкидачі добрив, навантажувачі-розвантажувачі, шнекову продукцію тощо. За останні 13 років підприємство активно долучилося до експортної діяльності, в чому значно допомогла участь у німецькій програмі.

Як пригадує Сергій, 2012-го він побував у Німеччині, відкривши для заводу й для себе новий світ. Насамперед налагодив контакти з тамтешніми компаніями, зацікавленими у продукції заводу. Відтоді Німеччина стала важливим партнером підприємства.

Якщо на початку 2010-х років питома частка експорту «Заводу Кобзаренка» становила близько 5%, то із часом вона почала неухильно зростати і тепер сягає до 40, або в грошовому еквіваленті понад 2 мільйони євро щороку. Із них 12% припадають на Німеччину — загальна лінійка реалізованої продукції сягає 400 видів і моделей. Водночас підприємство продовжує успішно імпортувати насамперед запасні частини, потрібні для заводського виробництва.

Колегу підтримує підприємець Олексій Птіцин, який створив власний бізнес зокрема й завдяки поїздці в Німеччину та налагодженню контактів з іноземними партнерами. Нині він надає послуги зі збирання врожаю більш як 20 підприємствам Сумської, Полтавської та Чернігівської областей.

Утім, всі, хто в межах програми відвідував німецьких партнерів, наголошують на корисності й потрібності подібних поїздок. Зокрема, торік сім представників підприємництва області брали участь в різних форматах груп, удосконалили свої компетенції щодо активної діяльності на міжнародному рівні та ознайомилися з потенційними діловими партнерами.

Нині заплановано двотижневу поїздку представників Сумщини у складі групи «економічна кооперація у сфері енергоефективності», які пройшли відбір і шеститижневий онлайн-модуль інтерактивних тренінгів. А впродовж цього року буде сформовано ще кілька груп за різними напрямами.

Як підсумовує Тарас Савченко, область нарощує підприємницьку міць завдяки багатьом чинникам, один з яких — тісна співпраця з Німеччиною.