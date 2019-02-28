Механізм індексації пенсій, яка з березня 2019 року відбуватиметься щорічно в автоматичному режимі, уряд опрацював ще у жовтні 2017 року — під час ухвалення пакета законопроектів із пенсійної реформи. Отже, це було не популістське рішення «під вибори», а підсумок послідовної та цілеспрямованої роботи. І від того поліпшиться життя соціально малозахищених українців, які нині найбільше потребують. На цьому під час засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він зауважив, що питання пенсійного забезпечення одне з ключових у політиці соціальної справедливості, яку проводить уряд: «Для індексації маємо чітку формулу: на основі 50% зростання середньої зарплати і 50% інфляції. Таку формулу заклали ще позаторік у жовтні. А громадяни, які отримують мінімальну пенсію, одержать більшу допомогу».

Індексація пенсій — це системний крок не під вибори.

Таким самим кроком свого часу стало збільшення мінімальної зарплати, яка за три роки зросла втричі, і збільшення середньої зар­плати. Нинішнє завдання Кабінету Міністрів — підвищити мінімальну зарплату в країні до 300 доларів на місяць з нинішніх півтори сотні, наголосив Прем’єр, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Середнє підвищення становитиме 255 гривень

Деталізуючи механізм індексації, міністр соціальної політики Андрій Рева розповів: автоматичний перерахунок пенсій для 10,2 мільйона українців передбачає, що з 1 березня її буде збільшено для 8,1 мільйона з них. Середній розмір підвищення становитиме 255 гривень. Але ця цифра не буде однаковою для всіх, підвищення буде диференційованим. Але мінімальне зростання пенсій становитиме не менш як 100 гривень.

Крім того, Андрій Рева нагадав, що 1,9 мільйона пенсіонерів з мінімальними й нижчими від мінімальних пенсіями, які мають повний страховий стаж, отримають одноразові виплати по 2410 гривень. Їх здійснюватимуть як одноразову допомогу в березні та квітні двома частинами по 1,2 тисячі гривень. Міністр додав, що гроші на одноразові виплати надійшли за рахунок коштів від розмитнення автомобілів з іноземними номерами.

Доступні ліки прийдуть у віддалені села

Прем’єр-міністр зазначив, що нині в межах реалізації урядової програми «Доступні ліки», яка стартувала з ініціативи Кабміну в квітні 2017 року, виписано 33 мільйони рецептів на суму понад 1,7 мільйона гривень. Кількість програмних препаратів зросла на 64% — до 258 найменувань. А кількість аптек, які працюють за програмою, сягнула 6 тисяч.

Він анонсував новий етап програми — запровадження електронного рецепта, який дасть змогу отримувати ліки без прив’язки до місця проживання пацієнта. Адмініструванням програми опікуватиметься Національна служба здоров’я, що зарекомендувала себе як надійний платник, і тепер має стати ще й надійним контролером якості послуг і якості препаратів.

Прем’єр нагадав про необхідність збільшення й розширення асортименту таких медпрепаратів і забезпечення доступу до програми людей навіть у найменших і найвіддаленіших селах країни: «І систему доставки, замовлення ліків має бути вдосконалено, а перелік ліків має бути розширено. Це має принципове значення», — додав очільник уряду.

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк зауважив, що найдорожчий препарат, доступний за такою системою, коштує понад 800 гривень. А для отримання електронного рецепта пацієнти мають звернутися до свого сімейного лікаря. А в разі потреби — до вузькопрофільного фахівця.

Сам рецепт являтиме собою електронний номер, який пацієнт отримуватиме на свій мобільний телефон. Люди ж, які не мають телефонів, зможуть отримати такий рецепт у паперовому вигляді за окремою процедурою.

Як стати експортером газу

Щодо ще одного важливого питання — відкритості надрокористування — Прем’єр-міністр наголосив, що саме за нинішнього уряду було повністю відкрито всі геологічні дані, зруйновано схеми таємного розподілу родовищ і так забезпечено всі можливості наростити видобуток копалин, передусім газу, задля досягнення енергетичної незалежності країни.

Ще п’ять років тому газ був елементом великого політичного тиску на Україну. А вже нині є шанси протягом п’яти років досягти незалежності від імпорту газу завдяки зміні роботи Державної служби геології та надр і переходу на проведення відкритих електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів.

«У нас є змога до 2025 року істотно збільшити видобуток газу — повною зміною роботи Держгеонадр, структури, яка до 2014 року лише своїм під килимом роздавала родовища. Ми фактично перші, хто зруйнував схему таємних розподілів, і впроваджуємо абсолютно нову систему публічних аукціонів. Маємо відмовитися від закупівель за кордоном — аж до кубометра газу. Це наша стратегічна мета. Це дасть змогу себе повністю забезпечити газом і системно знизити ціни на нього, — сказав Володимир Гройсман. — Ми запроваджуємо систему публічних конкурсів і аукціонів. Перший аукціон відбудеться вже за тиждень, 6 березня. Торги мають бути прозорими і конкурентними. Це буде новий стандарт».

Україна має відмовитися від закупівель газу за кордоном. «Це стратегічна мета. Її досягнення забезпечить країну газом і системно зменшить ціни. Самими гаслами зменшити ціни і забезпечити економічну стабільність неможливо, — запевнив Володимир Гройсман. Він наголосив, що з таким перебігом подій неприпустимі будь-які зриви державних планів видобутку ресурсів: — Наше завдання — енергоефективність, якісне та ефективне споживання і перехід до статусу країни-експортера ресурсів».

Наприкінці засідання урядовці підтримали пропозицію віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка щодо вдосконалення правил добору учасників від України на пісенний конкурс «Євробачення» і впорядкування концертно-гастрольної діяльності для осіб, які беруть участь у заходах на території країни-агресора та окупованій території (законопроект №8085).

Міністри ухвалили Стратегію розвитку медичної освіти — вперше в історії незалежної України офіційно затвердили документ, який передбачає комплексний підхід до змін у медичній освіті. Це дасть змогу найближчі 10 років втілити фундаментальні зміни й зробити іншим підхід до добору, навчання і професійного становлення українських медиків.