Кілька років ми бачили значне зростання ролі аграрного сектору в економіці країни. Проте через повномасштабне російське вторгнення галузь зазнала колосальних збитків. Відбулося зменшення посівних площ, скорочення виробництва, падіння експорту, подорожчала логістика тощо. Усі ці чинники, а також погодні умови впливатимуть на весняну посівну кампанію.

«Аграрії не можуть використовувати приблизно 25% площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій. Після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення. Те, що залишає окупант, потребує як мінімум кількох місяців, а то й майже рік для повернення до виробництва. Ще частину площ не вдалося засіяти через несприятливі погодні умови. Тож навесні потрібно покрити дефіцит непосіяних озимих», — розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Більшість озимини в доброму стані

За його словами, цьогорічні врожаї залежатимуть від багатьох чинників, зокрема від наявності в господарствах насіння та добрив. Уже зараз можна спрогнозувати зменшення їх внесення до 50% науково обґрунтованих норм через здорожчання. Не даватиме аграріям працювати звичними темпами й енергетична криза. Та попри всі виклики агросектор продовжує працювати та демонструє адаптивність і стійкість.

Передовсім це стосується рослинників Полтавщини, які планують навесні посіяти 1,4 мільйона гектарів ярих зернових та зернобобових і технічних культур — майже стільки само, як і торік. У структурі посівних площ перевагу нададуть ринково орієнтованим культурам — кукурудзі на зерно, сої, соняшнику. У розрізі основних сільськогосподарських культур найбільші площі займатимуть зернова кукурудза — понад 528 тисяч гектарів, соняшник — 457 тисяч, соя — понад 150 тисяч гектарів.

Під урожай 2023 року в області посіяли 223,5 тисячі гектарів озимих зернових: 210,5 тисячі гектарів пшениці, 9,2 тисячі гектарів — ячменю та 3,8 тисячі гектарів жита. А також понад 20 тисяч гектарів озимого ріпаку.

На всіх засіяних площах отримали сходи. Радують око посіви озимих культур у ТОВ АФ «Добробут», ТОВ «АФ ім. Довженка», ТОВ «Мусіївське» СТОВ «Говтва», ДПДГ «Степне». Загалом 70% їх у доброму стані, решта — в задовільному. Озима пшениця та ріпак — у стані неглибокого зимового спокою. Про це «Урядовому кур’єру» розповів заступник директора департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Олег Палій.

Він зазначає, що умови перезимівлі озимих культур трохи ускладнилися через нестабільність температурного режиму й брак на полях снігового покриву. У подальшому ці чинники впливатимуть на стан польових рослин.

Погодні умови нинішньої зими сприяють переселенню з неорних земель на посіви ріпаку мишоподібних гризунів. Хоч їх чисельність та поширеність порівняно з відповідним торішнім періодом незначна. На площах озимої пшениці гризунів не обліковують, лише місцями виявлено їх живлення скраю полів від лісосмуг. Надалі погодні умови регулюватимуть активність розвитку, поширення і шкідливість гризунів на сільськогосподарських угіддях.

Площ посіву озимих культур достатньо для забезпечення потреб області в продовольчому зерні.

Були б кошти, пального вистачить

Торік 33 суб’єкти насінництва Полтавщини внесли до Державного реєстру насінництва та розсадництва. Потреба сільськогосподарських підприємств області в посівному матеріалі ярих зернових культур для проведення комплексу весняно-польових робіт цього року становить 37,2 тисячі тонн. Господарства необхідний посівний матеріал заготували в повному обсязі. Триває його доробка до посівних кондицій, уже підготували понад 30 тисяч тонн.

Ринок мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів та засобів захисту рослин насичений, проблем із придбанням немає.

Потреба в мінеральних добривах для проведення весняно-літніх польових робіт становить 27,5 тисячі тонн діючої речовини. Є 5,7 тисячі тонн діючої речовини.

Для проведення комплексу весняно-польових робіт та завершення збирання кукурудзи сільськогосподарські підприємства області потребують 35,6 тисячі тонн дизельного пального та 3,7 тисячі тонн бензину. На 20 січня, за оперативними даними, в господарствах було накопичено відповідно 16,4 тисячі тонн дизельного палива (46% потреби) та 1,6 тисячі тонн бензину (43%).

На цей час ситуація на ринку нафтопродуктів стабільна, за даними нафтотрейдерів, спостерігається профіцит пального. Літр дизельного палива коштує в середньому 48 гривень, бензину — 46 гривень. Приблизно така ціна була й торік.

За інформацією, яку департаменту надав один з найбільших в області постачальників пального агровиробникам ТОВ «Надєжда Трейд» (забезпечує до 30% їх потреби), місцевим господарствам з початку року реалізували майже 5 тисяч тонн дизельного пального. Ще стільки само накопичено на складах, і запаси постійно поповнюють. Відпуск пального здійснюють у необмеженій кількості за комерційною ціною.

З агровиробниками області активно співпрацюють та реалізують їм імпортне пальне товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Кременчук», «Солар Ойл», «Альянс Енерго Трейд», «Нафтобізнес Контракт», УНТК та інші.