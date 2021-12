ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до деяких рішень

Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали Міністерства економіки України щодо необхідності внесення технічних уточнень та прийняла рішення Комісії від 22.12.2021 № АД-528/2021/4411-03, згідно з яким вирішила:

1. У рішенні Комісії від 22.05.2020 № АД-444/2020/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки» викласти підпункт 2.42 пункту 2 рішення у наступній редакції:

«при імпорті товару виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int`l Trading Inc) (10 Даліщінцун, 421001 місто Хен’ян, провінція Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China), виробника/експортера групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.)

(№ 396, Джінтанг Роуд, район Дунлі, Тяньцзінь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301), Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No.188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China) стороною контракту (продавцем товару), можуть бути VOREX LLC (юридична адреса: 201 German Street, Erie, PA 16507, США, EIN № 81-4177949, Реєстраційний номер штату Пенсильванія: 6422837), SGMC Limited (юридична адреса: 5/17F Bonham TC, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, КНР, Реєстраційний №: 69761576-000-08-19-6).»;

2. У рішенні Комісії від 27.08.2021 № АД-499/2021/4411-03 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки» викласти у абзац восьмий пункту 2.4 рішення у наступній редакції:

«для виробника-експортера BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A. Ş. (Hacıİlyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 106 16250 Osmangazi /Bursa —Türkiye; Yeni Mahalle Uludağ Caddesi No:170 Kestel / Bursa) — 36,91 %;».

Рішення Комісії від 22.12.2021 № АД-528/2021/4411-03 набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур’єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі