Напередодні Дня адвокатури, який в Україні відзначали минулого тижня, відбувся захід, що матиме велике значення для професійного вдосконалення українських юристів. Представники вітчизняного адвокатського середовища та вишів, у яких готують правників, зустрілися у форматі відеоконференції з очільниками фундації «Центр американських студій в Україні». Затвердили меморандум про узгоджені дії та окреслили поетапну реалізацію американсько-української програми співпраці. Про що говорили та до чого дійшли –– у розповіді «Урядового кур’єра».

Відбудова базуватиметься на верховенстві права

З українського боку у відеоконференції взяли участь: голова Ради адвокатів Закарпатської області, виконувач обов’язків президента Спілки адвокатів України Олексій Фазекош, декан юридичного факультету Ужгородського державного університету, доктор юридичних наук, професор Ярослав Лазур, заступник декана Київського університету права Національної академії наук України, доцент кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук Олександр Савка, член Ради адвокатів України, голова міжнародної комісії Ради адвокатів Закарпатської області Сергій Осика та головний редактор закарпатського інтернет-видання «Фенікс-слово» Степан Сікора.

З американського боку через відеозв’язок спілкувалися голова правління фундації «Центр американських студій в Україні» Лукаш Бартощік і представник центру координаторка проєктів в Україні Лілія Курій.

Представники Центру американських студій в Україні зазначали, що в основу програми співпраці з українськими юристами закладено ідею, як допомогти Україні подолати наслідки російської агресії.

«Обдумували багато варіантів, як це зробити. Розуміли, що це може бути допомога матеріальними ресурсами, але вирішили зробити це в інший спосіб і допомогти насамперед юридичній спільноті України, –– сказав голова фундації Лукаш Бартощік. –– Бо післявоєнна відбудова України базуватиметься на верховенстві права, і юристи будуть ключовою спільнотою у відновленні. Ця спільнота кваліфіковано супроводжуватиме процеси щодо розподілу фондів на будівництво і відновлення об’єктів, стежитиме за додержанням законодавства в різних галузях. Тож нашою місією стане допомога, яку надамо вашій країні в галузі права.

Спитаєте, в який це буде спосіб. Звичайно, відповідно до діяльності нашої організації, ми сприятимемо підвищенню кваліфікації українських юристів. Для цього залучатимемо найкращих американських професорів і адвокатів».

Під час обміну думками учасники розмови зосередили увагу на загальних і найнеобхідніших знаннях і навичках, бажаних для українських юристів. За словами Лукаша Бартощіка, це можуть бути курси, «починаючи з юридичного письма, складання договорів і продовжуючи найновішими курсами з корпоративного права, права і штучного інтелекту, права і блокчейн-технологій». Тобто курси будуть різносторонніми і такими, щоб українські правники змогли застосовувати здобуті знання на практиці.

До викладання дисциплін залучатимуть американських юристів та професорів права, серед яких випускники таких університетів, як Гарвард, Прінстон, Стенфорд, Єль і Корнелл, а також представники провідних юридичних фірм США. Програму підтримують і входять до складу її організаторів Національна асоціація адвокатів Республіки Польща та Національна рада адвокатів цієї країни.

Олексій Фазекош запитав очільника Центру американських студій: «Чому одним з основних партнерів в Україні ви обрали саме Раду адвокатів Закарпатської області?»

У відповідь Лукаш Бартощік зазначив: «Ми шукаємо партнерів у найкращих радах і асоціаціях адвокатів вашої країни. Переконані, що цей патронаж, це партнерство дадуть змогу підібрати найкращих студентів для участі у програмі –– тих, які зможуть отримати від неї найбільше користі. Повертаючись до запитання, зазначу, що Раду адвокатів Закарпаття обрали для партнерства з тієї причини, що вважаємо її однією з найпідготовленіших для успішного втілення в життя мети і завдань цієї програми. Навіть на міжнародному рівні визнають, що закарпатська адвокатура, відповідно й очолювана вами Рада адвокатів дуже сучасна і працює ефективно».

До розмови долучився декан юридичного факультету Ужгородського національного університету професор Ярослав Лазур: «Ми раді позитивно відреагувати на пропозицію колег зі США, оскільки питання академічного обміну, а також імплементування того досвіду, який мають правники вашої країни в частині побудови ефективної судової системи, правової держави загалом, для нас дуже цінні.

Важливо, що як партнери ви розглядаєте передовсім проблематику міжнародного приватного права. Це має значення з точки зору правового забезпечення можливостей інвестування в українську економіку, яке на нас чекає в період відбудови. Захист прав інвесторів –– одна із ключових умов.

Прикметно й те, що програму втілюють через взаємодію із Радою адвокатів Закарпатської області. Бо саме ця категорія фахівців, на мій погляд, буде широко залучена до процесів післявоєнної відбудови Української держави: у той час їхні знання та досвід виявляться дуже потрібними».

Декан правничого факультету УжНУ розповів і про очікування від американсько-української програми в частині підготовки студентів: «Я дуже радий, що вони зможуть долучитися та слухати лекції провідних закордонних спеціалістів із права. Для них матиме особливу цінність найсучасніша інформація в цій царині, зокрема щодо правового супроводу діяльності в інтернеті, захисту інтелектуальної власності тощо. Здобуті знання вагомо посилять їхню професійну підготовку. На даному етапі, очевидно, навчальні заняття відбуватимуться дистанційно, а коли безпекова ситуація дасть змогу проводити їх в очному режимі, то, безумовно, скористаємося такою нагодою. Усе-таки спілкування віч-на-віч краще».

Думками поділився і заступник декана столичного вишу Олександр Савка: «Київський університет права –– єдиний освітній заклад при Національній академії наук України. Крім традиційних спеціальностей, випускаємо фахівців з міжнародного права, перекладачів — бакалаврів і магістрів. Проводимо міжнародні науково-практичні конференції –– окремо і в партнерстві з іншими навчальними закладами в Україні й інших країнах. Два тижні тому спільно з одним з вишів Словаччини провели конференцію, присвячену Міжнародному дню боротьби з корупцією. Ми готові запровадити в навчальний процес елементи програми, яку запропонують американські колеги. Бачимо в цьому лише позитив».

Навчитися протидіяти корупції

Редактор сайту «Фенікс-слово» Степан Сікора під час відеоконференції коротко охарактеризував регіон, з якого починається програма: «Радий, що ви, панове, звернули увагу на нашу область. З огляду на інші регіони України Закарпаття вважається найбільш європейським у тому плані, що тут сторіччями живуть і мирно співіснують представники багатьох національностей. Поряд з українцями це угорці, румуни, словаки, німці.

У міжнаціональному спілкуванні немає проблем, які не найкраще виявляються в деяких інших регіонах. Однак і тут, і загалом у вітчизняному судочинстві є не подолана досі проблема –– корупція. Адвокатська спільнота у викорінення цього ганебного явища мала б зробити вагомий внесок. Маємо сподівання, що американські партнери допоможуть добитися такого стану, коли корупційні вияви стануть чимось надзвичайним у діяльності українських судів».

На твердження медійника відреагував Лукаш Бартощік: «Сподіваюся, що ми спільно з українськими юристами знаходитимемо шляхи до подолання цієї проблеми. До речі, структура програми, зміст курсів усе ще відкриті для обговорення і в них можна вносити пропозиції. Поряд з курсами, які згадували, розглядаємо й ті, що спрямовані на післявоєнну реконструкцію в юриспруденції України. Вони поряд з верховенством права міститимуть дуже специфічні практичні курси, серед яких проблеми подолання корупції. Вивчатимемо дуже актуальні для нинішнього часу адміністративні справи, зокрема, як вирішувати долю власності, втраченої через війну».

Долучатися можуть усі регіони

Ішлося і про перспективи охоплення програмою інших регіонів України. Лілія Курій сказала, що вже налагоджено контакти з Тернопільським національним університетом. Пропозиції надіслано багатьом іншим вишам, і справа лише за тим, щоб отримати від них конкретні відповіді.

Про ресурсне забезпечення американсько-української програми під час відеоконференції запитав член Ради адвокатів України Сергій Осика: «В Америці звикли все точно рахувати. Тож цікаво: скільки коштуватиме участь у програмі юристам, адвокатам, які захочуть брати в ній участь?»

На запитання українського юриста Лукаш Бартощік відповів, що американські юридичні фірми профінансують цю програму власними внесками. На першому етапі її бюджет становитиме близько 100 тисяч доларів США, згодом збільшуватиметься.

Підбиваючи підсумки, Олексій Фазекош подякував американським учасникам конференції за розмову і заявив про підтримку меморандуму про співпрацю, запропонованого американською стороною. Він підтвердив, що Програма професійного розвитку українських юристів для післявоєнної відбудови юридичної спільноти України (це її робоча назва) цілком відповідає очікуванням української сторони. «Сподіваємося, війна незабаром закінчиться і відбудова розпочнеться», –– заявив пан Фазекош.

«Для нас важливо, наскільки програма гнучка, якою буде мова викладання, чи зможемо ми вносити свої пропозиції, –– зауважив Ярослав Лазур. –– Бо є багато питань, які потребують конкретних відповідей. І треба зробити все, щоб сказане не залишилося декларацією про наміри, а втілювалося в життя».

Лукаш Бартощік відповів українському колезі, що американська сторона відкрита для всіх інновацій: «Будь-які пропозиції готові розглядати, вважаючи, що робити світ кращим і справедливішим –– спільне завдання людей, які працюють у галузі права і в США, і в Україні».