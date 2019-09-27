Учора під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відбулася нарада щодо функціонування державних кадастрів. Так глава уряду засвідчив своє прагнення перезавантажити земельне відомство.

Раніше він під час зустрічі з аграріями заявив, що задля повноцінного впровадження земельної реформи необхідно навести лад в Державному земельному кадастрі: «Те, що там зараз відбувається, — це треш (з англійської «сміття, халтура». — «УК»). Ми виходимо з того, що там абсолютно прогнила система, де працюють переважно корупціонери».

Олексій Гончарук вважає, що громадяни не мають повного доступу до державних кадастрів (не лише земельних) через саботаж чиновників, а повинні мати, аби отримати повну картину того, що відбувається з природними ресурсами: «В українців має бути інформація, який вигляд має сьогодні територія країни з точки зору природних ресурсів, землі, права власності». Прем’єр-міністр зауважив, що на розроблення різних кадастрів було витрачено десятки мільйонів доларів, проте це не дало потрібного результату — частину тих грошей або використовували бездумно, або взагалі вкрали.

Тож він заявив про намір ліквідувати «схематоз» у Держгеокадастрі, Держнадрах і Держагентстві лісових ресурсів: «Я виходжу з того, що ці три органи були глибоко корупційними. У нас є сотні звернень з регіонів, від громадян наших з вами, які постійно говорять про хабарі. Це все має припинитися. Я хочу транслювати один простий меседж: «схематозу» потрібно покласти край усім разом». Олексій Гончарук анонсував швидке звільнення керівництва відомства (у середу Кабінет Міністрів звільнив голову Державної служби геології та надр Олега Кирилюка і заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара).

Утім, Держгеокадастр доводить, що він не такий уже корумпований та непотрібний. На тому самому засіданні заступник голови відомства Олександр Краснолуцький повідомив, що торік Держгеокадастр виявив мільйон помилок у кадастрі, їх усі виправили.

Лише у вересні територіальні органи Держгеокадастру в межах повноважень зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель провели 2219 перевірок дотримання вимог земельного законодавства. За їх підсумками було встановлено 1005 порушень, тобто порушення виявлено під час майже кожної другої перевірки.

Було нараховано 5,29 мільйона гривень відшкодування за самовільне зайняття земельних ділянок, нецільове використання земель та зняття родючого шару ґрунту, з них 3,29 мільйона, або 62%, відшкодовано добровільно. За підсумками перевірок фахівці служби направили до правоохоронних органів 81 матеріал про порушення вимог законодавства, зокрема що містять ознаки злочину.

За даними, оприлюдненими раніше, з початку 2017 року дотепер територіальні органи Держгеокадастру провели 37 869 перевірок дотримання вимог законодавства під час використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення на площі 1,87 мільйона гектарів. За їх підсумками було виявлено 20 948 порушень на площі 467,9 тисячі гектарів.

Цього року планують провести інвентаризацію мільйона га земель. Інвентаризацію сільськогосподарських земель планують закінчити до 1 серпня 2020 року, до набрання чинності закону про ринок землі, якщо на це буде надано додаткове фінансування.

Олексій Гончарук під час наради закликав органи місцевого самоврядування самостійно адмініструвати використання власних земельних ресурсів. Адже у Києві можуть не знати, хто насправді обробляє землі якоїсь ОТГ і чи офіційно він це робить, а на місцях це знають чудово. Технічну можливість здійснення такого контролю підтвердив Олександр Краснолуцький. За його словами, згідно із законом про державний земельний кадастр, органи місцевого самоврядування, як і інші органи виконавчої влади, можуть бути підключені до державного земельного кадастру в режимі читання. Чиновник доповів, що натепер 375 органів місцевого самоврядування звернулися до його відомства із проханням підключити їх до земельного кадастру в режимі читання, і всім задовольнили їхнє прохання.

Олексій Гончарук звернув увагу, що система Держгеокадастру вміє не лише показувати самі ділянки, а й їхню вартість і, відповідно, розмір податкових зобов’язань. Це дуже важливо для органів місцевого самоврядування — вони можуть оцінити, чи надійшли ці гроші у громаду.

«Шановні органи місцевого самоврядування! Ми будемо дуже вас просити активно користуватися існуючими інструментами. Підключайтеся, будь ласка. Держгеокадастр люб’язно підключає всіх, кому це необхідно. Хто ще не звернувся і хто ще не адмініструє самостійно свої ресурси — будь ласка, робіть це», — закликав Прем’єр.