Про те, яким був 2017 рік, представники ЗМІ згадували разом із Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Тематична прес-конференція розпочиналася відеороликом у формі тез. Перелік реформ, досягнення, успіхи й перспективи майбутнього українців озвучено майже в кожній з відповідей глави уряду. Питань лунало чимало. Загалом захід тривав майже дві години. У вступному слові Прем’єр сказав, що відповідально ставиться до обіцянок і йому не соромно дивитися людям в очі. Про нерозв’язані проблеми він відверто резюмує, хоч одразу перекриває мінуси досягненням поступового економічного зростання, стартом реформ у галузях освіти, охорони здоров’я, змінами в пенсійній системі.

Наступного року глава уряду пообіцяв стійкі й пришвидшені показники економічного зростання, конкурентну заробітну плату, гідний рівень безпеки в державі. «Ми закладаємо в ухвалених документах стимули, які розвиватимуть національну економіку, — продовжив тему глава уряду. — Маємо чітко орієнтуватися на результат діяльності у 2018 році. Відчуваю: те, що ми робимо, потрібно людям. Розуміючи потреби людей, починаємо ухвалювати потрібні українцям рішення. Ми будуємо іншу якість зв’язку з громадянами. У 2018 році, переконаний, і далі робитиму країну кращою. Україна має надзвичайно великий потенціал. Вона має бути економічно сильною, а люди повинні отримати новий якісний рівень життя. Мені потрібна довіра людей. Із цією довірою ми зможемо більше зробити, попри всі виклики. А 2018 рік буде успішнішим, ніж 2017-й».

Після цього Володимир Гройсман закликав представників ЗМІ до відвертого спілкування у форматі «запитання — відповідь». Відповідав Прем’єр коротко, часом узагальнено. Він вважає за потрібне зміцнити позиції промисловості, посилити експортні можливості. Однак найголовніше — зробити так, щоб додану вартість створювали в Україні. «Ключовою статтею експорту має стати кінцевий продукт, а не сировина. Наше завдання — створювати в Україні робочі місця, готовий продукт і додану вартість. Точкою зростання для України є агросектор, який формує п’яту частину ВВП, гірничо-металургійний сектор, а також модернізація інфраструктури», — пояснив Прем’єр.

Чи не вперше Володимир Гройсман застосував слово «супер-класне економічне зростання». Таке диво він обіцяє українцям у IV кварталі 2018 року за умови, якщо уряд і Верховна Рада ухвалять щонайменше десяток економічних ініціатив уряду. Потім Володимир Гройсман нагадав, як уряд ішов назустріч саме українському бізнесу: «Потрібно купувати українське й платити українцям. Я вважаю, настав час дискусій — як створювати умови для національного продукту і стимулювати купівлю якісних українських товарів».

Гривня посилить позиції

Одне із запитань стосувалося конфлікту між міністром фінансів Олександром Данилюком і генеральним прокурором Юрієм Луценком, у межах якого член уряду зажадав відставки керівника ГПУ. Прем’єр пояснив, що це жодним чином не вплине на співпрацю України з МВФ. Взаємодія з основним кредитором триває, а уряд будує нову якість життя громадян.

Не бачить Володимир Гройсман об’єктивних причин і для падіння курсу гривні щодо долара. Грудневі коливання він вважає нормою, прогнозуючи посилення позицій нацвалюти вже в січні.

Потім ішлося про розроблення урядом нової формули ціни на газ наступного опалювального сезону. Кінцева вартість блакитного палива залежатиме від коливань цін на зовнішніх ринках. Що стосується нинішнього опалювального сезону, то підстав для підвищення цін на газ немає. «В Україні завжди дискусія відбувалася довкола того, за якою ціною купуватимемо російський газ. Понад два роки живемо без краплини російського газу. Але я ставлю завдання жити без краплини імпортованого газу», — наголосив Володимир Гройсман.

А ще Прем’єр-міністр заявив, що систему мобільної ідентифікації громадян Mobile ID буде презентовано найближчим часом. Це сервіс мобільної ідентифікації користувачів, який дає змогу абонентові використовувати телефон зі встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації.

Логістика як кооперація

Модернізація інфраструктури України дасть змогу не лише пришвидшити економічне зростання, а й посилити міжнародні логістичні позиції як ключової країни — учасниці великого міжнародного логістичного проекту «Новий шовковий шлях». Це наступна відповідь Володимира Гройсмана. «Ми маємо портову, залізничну інфраструктуру, відновлюємо автотранспортну. Ми кооперуємося з Грузією, Азербайджаном, працюємо з Китаєм. Маємо завдання безпечно перевозити товари. Зрозуміло, що модернізація інфраструктури, створення нових правил — це не просто писати у Фейсбуці. Це фундаментальна робота. І на 2018 рік у нас стоять серйозні завдання щодо лібералізації процедур, поліпшення умов обслуговування вантажів», — сказав він. У цьому розрізі він нагадував про ухвалення плану модернізації Укрзалізниці й наміри вийти на фінальну стадію переговорів з американською компанією «Дженерал Електрик» щодо оновлення локомотивного складу Укрзалізниці. Згідно з підрахунками глави уряду, 2018 року саме проекти будівництва доріг та інфраструктурних об’єктів дадуть змогу додати не менш як 1% до зростання ВВП.

Володимир Гройсман нагадав, що уряд у 2018 році спрямує 16,5 мільярда гривень з держбюджету на виробництво й модернізацію озброєння та військової техніки, що Президент поставить підпис під законом про медичну реформу вже наступного тижня. До речі, він уже зараз застерігає, що імплементація нових оздоровчих норм буде вкрай складною.

Про політичні речі йшлося на другій годині прес-конференції. Глава уряду не бачить сенсу створювати на материковій частині України уряд Автономної Республіки Крим. «Що стосується кримської тематики і ситуації з кримськотатарською спільнотою, якщо є якісь конкретні питання, то ми їх вирішуємо досить швидко».

Прем’єр вважає нинішню Верховну Раду абсолютно дієздатною для вчасного ухвалення рішень.

ПОВНА ВЕРСІЯ ІНФОГРАФІКИ ПРО ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ УРЯДУ

Люди мають відчути, що їх розуміють

Довелося Прем’єрові прокоментувати й ситуацію із заступником керівника протокольної служби Станіславом Єжовим, який пройшов перевірку до призначення на посаду, однак його днями було затримано за підозрою у шпигунстві. Володимир Гройсман заявив, що така ситуація могла статися в будь-якій країні. «Не один місяць ми працювали зі Службою безпеки, щоб виявити, хто у нас шпигун. Виявили і одразу, як було все доведено, його затримали. Хочу підкреслити, що він працівник протоколу — це церемоніальні заходи, в них немає жодного доступу до держтаємниці. Також він працював перекладачем на офіційних переговорах, і ніхто на них ніяких незрозумілих речей не говорив. Що стосується ретельної перевірки — його перевіряли, і якщо не виявили, це у будь-які країні світу можуть бути такі загрози», — сказав він, додавши, що Станіслав Єжов уже багато років працював в органах влади, міжнародних представництвах, Адміністрації Президента, парламенті. Але його шпигунство виявили тільки у Кабміні.

А ще Володимир Гройсман запевнив присутніх, що в уряді нових кадрових змін не планують. Обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового й міністра інформаційної політики Юрія Стеця до їхнього звільнення Верховною Радою виконують перші заступники. Щодо в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун лунала така теза: «Нічого не заважає людині зі статусом в.о. працювати й сумлінно виконувати свої завдання. Але це не означає, що в кожного міністра є індульгенція. Тільки якість роботи може гарантувати присутність в уряді».

Насамкінець Володимир Гройсман привітав українців з Новорічними святами і побажав кожному бути справді щасливим. Особисто Прем’єр у 2018 році планує «працювати на українців». «Це для мене виклик і та цінність, яку я бережу, — в такий спосіб звучала відповідь на запитання, чи залишиться глава уряду на нинішній посаді. — Хочу, аби люди відчули турботу влади, що влада їх розуміє».