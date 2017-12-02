Дві приємні події відбулися під час зустрічі вищого керівництва держави й депутатського корпусу з представниками ділових кіл країни. По-перше, Президент Петро Порошенко оголосив про довгоочікуване рішення надати нам черговий транш макрофінансової допомоги. «Щойно вийшло комюніке Європейської комісії за підсумком моїх переговорів під час саміту «Східного партнерства».

Хочу підкреслити, що переговори були дуже непростими. Президент Єврокомісії, єврокомісари в тій складній бюджетній ситуації, в якій зараз перебуває Європейський Союз, ухвалили важливе для України рішення — про надання Україні четвертого траншу макрофінансової допомоги. Обсяг її, як я й говорив раніше, 1,8 мільярда євро», — оголосив глава держави.

По-друге, він поставив підпис під Законом «Про захист прав учасників кримінального провадження під час досудового розслідування», підготовленим урядом і нещодавно ухваленим Верховною Радою. Цей історичний закон, як його назвали в народі, — «про заборону маски-шоу».

Домовлялися й нарешті зробили

Тож першого дня зими владі вдалося зробити те, що не робилось роками чи навіть десятиліттями, запевняє департамент прес-служби АП.

Глава держави нагадав про попередню зустріч із представниками бізнесу та обговорення цього питання. Він наголосив, що «влада свою обіцянку виконала». «Була єдина позиція всіх силовиків про те, щоб зменшити тиск на бізнес, як реакція твердої позиції Президента України, уряду і Верховної Ради. Ми тоді обіцяли вам, що в дуже короткі терміни зробимо все можливе, щоб припинити процедуру проведення необґрунтованих, незаконних, і, я переконаний, державі не потрібних, обшуків», — провадив він далі, підкресливши єдність позиції всіх силових органів. І ось новий законодавчий акт став логічним продовженням цілеспрямованої роботи всіх гілок влади.

Глава держави повідомив, що «на виконання наших вересневих домовленостей Генеральний прокурор підписав меморандум із бізнесом і видав внутрішню інструкцію, якою обмежив можливості для неправомірного втручання силовиків у справи бізнесу». З метою забезпечення додаткових гарантій законності під час проведення обшуку новим законом встановлено обов’язкову відеофіксацію. Крім цього, передбачено право особи, у приміщенні якої проводять обшук, користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії його проведення.

Президент також повідомив, що законом встановлено заборону вилучення електронних інформаційних систем, якщо це безпосередньо не передбачено рішенням суду, і обов’язок сторони обвинувачення робити копії необхідної інформації.

Крім того, Петро Порошенко доручив завершити впродовж року створення електронного земельного кадастру й заповнити його з нинішніх 60% до 100% для подальшого проведення земельної реформи. «Я за ринок землі. Упевнений, у цьому залі мою думку поділяють усі, — цитує його слова УНІАН. — За чверть століття змогли зробити тільки більше половини, я зараз говорю, що за рік ми це закінчимо, тому що ні про який запуск ринку землі без цього говорити не можна».

Ініціативи, реформи, втілення

Запроваджені цього року фундаментальні реформи в економіці та соціальній сфері відкривають для України нові можливості для забезпечення істотного економічного зростання на рівні 5—7%, а також зміни моделі управління та якості державних рішень. У цьому учасників бізнес-зібрання запевняв Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Глава уряду підкреслив, що Україна має всі шанси вже в короткостроковій перспективі стати однією з найдинамічніших економік Європи. Для цього й ухвалюватимуть рішення, засновані на принципах захисту інвесторів, які оновлюють вітчизняну промисловість, створюють нові виробництва та робочі місця, нарощують випуск конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю.

«Наступний рік має стати роком економічного зростання та формування чітких правил для бізнесу, — з оптимізмом оголосив Володимир Гройсман. — Упевнений, що Президент, Верховна Рада і уряд спільно з бізнесом — це велика сила».

Цього року ухвалено важливі системні ініціативи в медичній, освітній, пенсійній галузях, системі адміністрування податку на додану вартість. Саме тому, за словами Володимира Гройсмана, «осінь фундаментальних реформ» має перетворитися на «весну законодавчих ініціатив з питань легкості ведення бізнесу».

«Держава має бути стійкою у розвитку, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. — Наша амбітна мета — увійти до ТОП-30 з легкості ведення бізнесу. Можемо це зробити? Так. Ми маємо ухвалювати нове законодавство і через його реалізацію досягнемо успіху».

Серед найзатребуваніших і найактуальніших законодавчих змін Володимир Гройсман назвав законопроекти з відновлення кредитування реального сектору, запровадження відстрочки зі сплати ПДВ під час імпорту технологічного обладнання для оновлення промислових підприємств, а також створення технологічних та індустріальних парків.

Реалізація заявлених планів, упевнено підкреслив Прем’єр-міністр, дасть Україні змогу знайти гідне місце на світовій економічній мапі й зупинити відплив кадрів: «Люди повертатимуться в Україну. І це буде нова віха розвитку нашої держави».

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»