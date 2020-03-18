Видавати твори Ліни Костенко — це велика честь і велика довіра автора. Колектив одного з найстаріших видавництв України «Либідь», вітаючи велику поетесу з ювілеєм, із вдячністю згадує незабутні, справді знакові події, пов’язані з виходом у світ після тривалої перерви книжок Ліни Костенко, насправді унікальних проєктів, які не перестають захоплювати читачів і актуальними будуть завжди.

«Берестечко» актуальне сьогодні навіть більше

Десять років промайнуло, як відбулася грандіозна довгоочікувана подія — вихід у світ розкішно перевиданого історичного роману у віршах «Берестечко». Видавництво «Либідь» з великою любов’ю і відповідальністю готувало тоді книжку до 80-річного ювілею поетеси. І вийшло справді вишукане подарункове видання, в якому гармонійно поєднались унікальне оформлення, виконане народним художником України Сергієм Якутовичем, і ґрунтовні розвідки відомих дослідників творчості Ліни Костенко Івана Дзюби і Володимира Панченка. А ще диск із записом тексту твору у виконанні диктора українського радіо заслуженого артиста України Петра Бойка в обрамленні світової музичної класики.

Грандіозна презентація «Берестечка» у столичному Українському домі за участі авторки та всіх творців цього унікального книжкового проєкту перетворилась на подію всеукраїнського звучання. Актова зала, просторий вестибюль не могли вмістити всіх охочих потрапити на це дійство, розкішні банери, наявність книжки, яку можна було тут же придбати та ще й отримати автографи таких відомих людей. Про цю незвичайну атмосферу згадував Сергій Якутович, як на презентації він з Ліною Василівною три з половиною години підписував книжки. Відтоді книжка дивує і цікавить шанувальників геніального поетичного слова в усіх куточках України, вона є у фондах бібліотек, книгарнях, у центрі уваги на книжкових фестивалях, вітчизняних і закордонних виставках, у кожного шанувальника геніальної поезії. Адже це книжка про одну з найбільших трагедій української історії — битву під Берестечком, роман про гетьмана Богдана Хмельницького, його тяжку поразку і перемогу над поразкою. Це ключове в романі. Захоплює, що твір про історичні події звучить як сьогодення і спонукає до роздумів заради майбутнього.

Дуже влучно тоді сказав Сергій Якутович: «Як на мене, «Берестечко» актуальне сьогодні навіть більше, ніж тоді, коли твір писався. «Берестечко» — про нас, про тих, хто понурив голову, бо попереду не найкращі часи. Знову не найкращі». Немає часу на поразку — пророчі слова. Тож читаймо, думаймо.

Десятирічну історію має і таке розкішне видання, як збірка «Гіацинтове сонце» з ілюстраціями одного із ста світових геніїв Івана Марчука.

Видавництво вдячне Ліні Василівні, що саме творчому колективу «Либеді» довірила видання і наступних своїх книжок. Справжнє захоплення читачів викликає книжка вибраних поезій «Річка Геракліта», в якій знову поєднались енергії двох видатних творчих особистостей — поетеси Ліни Костенко і художника Сергія Якутовича. Складова цього унікального проєкту — аудіодиск, у якому озвучує свою поезію Авторка, і скрипка талановитої Мирослави Которович як супровід. Тут немає віршів особливо трагічного звучання, віршів із політичними сюжетами.

«Хотілося книжки-музики, книжки-живопису, поезії як свободи людських почуттів, орфічного переживання світу», — пише у передмові до видання упорядник — письменниця, культуролог Оксана Пахльовська. Ідея циклічності пір року орієнтує на сприйняття поезії як чогось плинного і вічного, неповторного й універсального, звідси і назва «Річка Геракліта».

Незмінний інтерес викликає вишукана чудово видана книжка «Мадонна Перехресть». Для читачів вона стала відкриттям. Адже це нові, а також раніше не друковані поезії різних років, родинні світлини.

Чимало цікавих сторінок

Шанувальники творчості Ліни Костенко, звісно, хотіли більше знати про життя і творчість легендарної поетеси. Тож «Либідь» почала шукати й видавати такі книжки. Першою вийшла книжка Івана Дзюби «Є поети для епох». Згодом настало її нове дихання і з’явилась велика біографічна книжка «Гармонія крізь тугу дисонансів», автори якої Іван Дзюба, Оксана Пахльовська і сама Ліна Костенко — її інтерв’ю, виступи. Особливо гучно звучать на сторінках голоси шістдесятників, друзів, колег про справжню «драму опору», за визначенням Євгена Сверстюка.

Перу яскравого представника покоління шістдесятників Іванові Дзюбі належить книжка «Є поети для епох: Ліна Костенко про свій і наш з вами час. І про світове безчасся». Це справжній літопис долі Ліни Костенко і долі країни в часи тоталітарної системи та в період боротьби за незалежність, захисту її здобутків.

Чимало цікавих сторінок про Ліну Костенко знайшов читач на сторінках книжки французької письменниці Галі Аккерман «Пройти крізь Чорнобиль»: розповіді, світлини про участь Ліни Костенко в історико-культурологічній експедиції в Чорнобильську зону. «Гуманізм після Потопу» — так звучить назва передмови, написаної донькою Оксаною Пахльовською.

Такий дарунок у виконанні видавництва зроблено назустріч побажанням читачів, молодому поколінню.

Ми щасливі, що всі доручення Ліни Василівни видавництво виконало достойно. За справді самовіддану працю треба подякувати нашим професіоналам, які з трепетом у душі, великою відповідальністю готували книжки до друку, розуміючи, що ці видання вкрай необхідні суспільству, актуальні для сьогодення і майбутнього як ніколи. Це головний редактор та ініціатор проєктів Світлана Головко, її команда Олена Вербило, Юрій Медюк, Олексій Григір та інші.

На постійні запитання читачів, коли буде наступна книжка Ліни Костенко, нам завжди приємно відповідати: чекайте, обов’язково буде.

«Либідь» щиро вітає зі славною датою! З роси і води Вам, Ліно Василівно!

А читачів запрошуємо до читання мудрих книжок, до роздумів заради майбутнього. Це на часі.