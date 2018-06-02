Любомира КОВАЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

1 червня відзначили Міжнародний день захисту дітей. «Праця заради їхнього щасливого майбутнього надихає. Тож разом зробімо все можливе, щоб навколишній світ став до них приязним та яскравим. На нас, дорослих, — величезна відповідальність за долю кожної дитини. Будьмо гідними цієї важливої місії!» — наголосили українські міністри на сторінці уряду у Фейсбуці.

Досконалість рішень і роботи влади й держави вимірюється рівнем розвитку середовища, в якому живуть наші діти. Якщо для них буде створено якісні умови для зростання, здобуття освіти, охорони здоров’я, то й батьки і люди літнього віку автоматично отримають такі самі якісні умови життя. На цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив під час Міжнародного форуму громад, дружніх до дітей. Ідея заходу полягає у впровадженні однойменної ініціативи UNICEF, учасники якої — понад 700 муніципалітетів світу.

В Україні ініціатива UNICEF працює не перший рік, і в нас вже є міста, сертифіковані за критеріями ставлення до розвитку дитинства. Саме для таких міст і громад глава уряду запропонував здійснити перерозподіл податкових надходжень — обсягом відсоток з бюджету області на користь бюджету міста чи громади. Ці кошти у подальшому спрямовуватимуть виключно на програми для дітей та молоді.

«Ініціюватимемо такі зміни до Податкового кодексу в 2019 році», — окреслив плани глава уряду. На його думку, це буде доброю мотивацією для муніципалітетів. «У кожній громаді мають створювати умови та середовище для якісного розвитку дітей і молоді, їх слід ввести в систему ухвалення рішень», — зазначив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр нагадав, що 30 травня на засіданні уряду презентували ініціативи, які даватимуть змогу створити нормальні умови для підтримки розвитку сімей в Україні. Зокрема з 1 вересня 2018 року матерям у пологових будинках надаватимуть «пакунки малюка», які, на думку урядовця, стануть відчутною допомогою родині. А з 1 січня 2019 року уряд має намір запровадити спільно з представниками місцевих влад послугу «Муніципальна няня», адже це сприятиме створенню умов, щоб мама могла в разі потреби піти працювати, залишивши дитину на кваліфіковану доглядальницю.

«Переконаний, що позитивну динаміку розвитку держави матимемо тоді, коли буде збільшено народжуваність. Це державна політика, з одного боку, і безпека та якість життя — з іншого», — додав він.

Очільник уряду вважає за необхідне долучати дітей і молодь до обговорення рішень про їхній розвиток та захист прав.

У березні цього року, як відомо, Україна офіційно долучилася до започаткованої Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді». Відповідний меморандум було підписано в Києві між урядом України, ЮНІСЕФ та партнерами ініціативи.

Отже, Кабінет Міністрів працює над системою соціального захисту дітей. Ідеться про ініціативу ліквідації черги в дитячі садки до 2020 року, фінансування регіональних проектів, розбудову й розвиток спортивної інфраструктури для малюків та юнацтва, спрямування цього року мільярда гривень на переоснащення початкової школи, збільшення зарплат учителям за два роки на 75%.

У пригоді стає досвід, який свого часу реалізували в регіонах, передусім у Вінниці, де ініціативу «Вінниця — місто, дружнє до дітей» реалізовують з 2009 року. Всі рішення, які ухвалюють у місті, перевіряють на предмет можливостей для повноцінного фізичного й духовного розвитку дітей і молоді. До напрацювання потрібних рішень залучають самих дітей.

Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» передбачає захист п’яти базових прав дитини, зокрема права на освіту та охорону здоров’я. Громади, які вестимуть активну роботу в напрямі захисту прав дітей і молоді, отримуватимуть спеціальний статус, який даватиме їм змогу тісніше працювати з іншими громадами всередині України й за її межами, залучати інвестиції передусім у соціальні проекти.