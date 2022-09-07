КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02 вересня 2022 р.

№ 779-р

Київ

Про внесення пропозиції щодо застосування та внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

1. У зв’язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України, порушенням територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, інтересів суспільства, тимчасовою окупацією частини території України, зважаючи на факти сприяння збройній агресії, відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести в одноденний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо:

1) застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) строком на десять років до фізичної особи згідно з додатком;

2) внесення до позиції 10 додатка до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеного в дію Указом Президента України від 27 лютого 2021 р. № 81, зміни, виключивши у графі “Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”)” цифру і слова “1) блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном”.

2. Міністерству економіки, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ за участю Служби безпеки та інших державних органів відповідно до компетенції забезпечити виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування та внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і проведення моніторингу стану виконання зазначеного рішення та його ефективності.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток, що додається: