Промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із кадрових призначень, які відбулися на цьому тижні. Він привітав міністра оборони Рустема Умєрова в урядовій команді і нагадав, що серед завдань, які стоять перед новим міністром, такі: нові оборонні програми; продовження реформи військово-лікарських комісій та диджиталізація всіх процесів; продовження реформи закупівель; подальше впровадження стандартів НАТО; активна робота з партнерами, аби наші воїни мали ще більше ефективної, сучасної зброї.

Друге призначення — новий голова Антимонопольного комітету.

«З головою АМКУ Павлом Кириленком обговорили основні завдання. Робота АМКУ дуже важлива в межах нашого руху до ЄС та розбудови ринкової економіки. У суспільстві є значний запит на справедливість, і тому робота АМКУ теж потребує нових якісних підходів», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Підтримка союзників

Говорив Денис Шмигаль і про вагомі міжнародні зустрічі, які відбулися цього тижня.

«Дводенний візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Прозвучала важлива заява, що США підтримують Україну під час війни й підтримуватимуть нашу обороноздатність у довгостроковій перспективі. Пан Блінкен також анонсував додатковий пакет підтримки нашої держави на один мільярд доларів. Дві третини від цієї суми піде на нову військову та цивільну допомогу у сфері безпеки. Це, зокрема, ППО, завдяки якому ми зможемо посилити захист нашої енергосистеми цієї осені та взимку.

У наших розмовах з Держсекретарем значну увагу приділили питанням енергетики та захисту наших енергооб’єктів. США — серед лідерів у допомозі нашому енергосектору. Ми також пропонуємо американським компаніям інвестувати в українську енергетику, для розгляду є конкретні проєкти», — зауважив Прем’єр.

Він згадав про ще одну важливу заяву Ентоні Блінкена під час візиту: США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. Ідеться про перші 5,4 мільйона доларів, які підуть на реабілітацію українських ветеранів.

«Це дуже важливо. Ми змусимо росію заплатити за всі злочини й руйнування, в тому числі фінансово», — акцентував очільник уряду.

Також із візитом у Києві була Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

«Вдячні за ініціативу з надання літаків F-16. Багато говорили про відбудову. Данія тут так само серед лідерів. Ще торік ми презентували концепцію відбудови за регіональним принципом, коли наші міжнародні партнери допомагають із відбудовою конкретних регіонів. Допомога Миколаївській області від наших данських друзів — мабуть, один із найкращих прикладів реалізації такого регіонального підходу», — наголосив Денис Шмигаль.

Рішення уряду

Тривають жнива. Прем’єр повідомив, що наразі вже зібрано 34 мільйони тонн зерна нового врожаю. Зокрема, пшениці — 22 мільйони тонн.

«Внутрішня потреба — 6—7 мільйонів тонн на рік, тому в питаннях продовольчої безпеки нашої країни почуваємо себе достатньо впевнено. Одночасно продовжуємо працювати над розширенням експортного потенціалу. Важливо для нашої економіки й важливо для світової продовольчої безпеки», — зауважив він.

Уряд затвердив постанову про те, що дунайські порти відтепер будуть залучені до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії. Це ініціатива Президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine, яка буде стосуватися відтепер і дунайських портів України.

«Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші чорноморські порти», — прокоментував Денис Шмигаль.

Триває підготовка до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю України з Канадою. Тому уряд ухвалив відповідний проєкт розпорядження Президента.

«Це сучасна, прогресивна угода, яка важлива для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами та розвитку цифрової торгівлі. У торгівлі послугами ми вперше маємо угоду за принципом «відкрито все, що не зазначено в угоді» — це особливо важливо для гнучкого світу послуг, де постійно з’являються нові послуги, особливо цифрові. Угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці в цілому. Це та спільна мораль, про яку говорив Президент України.

Ще один важливий елемент угоди — крос-кумуляція товарів. Угода передбачає, що режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові з ЄС, Британії та Ізраїлю, з якими ми також маємо спільні угоди. Це посилить інтеграцію українських виробників до глобальних ланцюгів постачання», — зазначив очільник уряду.

Кабмін ухвалив розпорядження, яке забезпечить правову підставу для виплати академічних стипендій на І семестр 2023/2024 навчального року найбільш обдарованим студентам закладів вищої освіти. Таких студентів 70. Це реалізація державної молодіжної політики щодо створення найсприятливіших умов для матеріального заохочення студентської молоді та підвищення їхнього життєвого рівня.