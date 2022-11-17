У підсумковій заяві G20 засуджено війну росії проти України. Проте не всі учасники групи пристали на це

За годину після того, як головний російський «дипломат» сергій лавров, ображений демонстративним ігноруванням на свою адресу учасників зустрічі G20, що пройшла на індонезійському острові Балі, заявив, що завершив свою роботу на саміті, армія рф здійснила найбільшу від початку війни ракетну атаку на цивільну інфраструктуру України. Це стало черговою демонстрацією того, що в розмовах про ведення будь-яких переговорів з нинішньою російською владою немає жодного сенсу. І єдина міжнародна трибуна, на якій кремлівська верхівка має з’явитися перед світом, — лава підсудних спеціального трибуналу.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що чекає реакції від G20 на масований ракетний удар рф. «росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців», — написав міністр у твіттері.

А радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що ракетна атака росіян під час саміту G20 принизила світових лідерів, котрі просувають ідею діалогу з державою-агресором. «Запам’ятайте: росія не пропонує переговори, а висуває територіальні ультиматуми. Будь-які загравання з терористами завжди завершуються ракетою в житловому будинку», — написав Михайло Подоляк у твіттері.

Жодних «мінськів-3»

Виступаючи перед лідерами країн G20 по відеозв’язку, Президент Володимир Зеленський закликав не пропонувати Україні жодних мирних угод, які можуть поставити під загрозу її незалежність. Він звернувся до учасників саміту через кілька днів після визволення Херсона від російських загарбників. У промові Президент назвав цю подію переломним моментом війни і порівняв її з висадкою союзницьких військ у Нормандії.

«Ця визвольна операція наших сил оборони є для України аналогією до багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще й доводилося воювати заради неї. Це як D-Day — висадка союзників у Нормандії. Вона ще не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначила весь подальший перебіг подій. Саме це ми відчуваємо зараз. Зараз, коли Херсон вільний», — сказав Президент України.

Звертаючись до лідерів «Групи двадцяти», Володимир Зеленський називав їх «шановна G19», наголошуючи, що росія не має права входити до складу цього міжнародного формату.

«Я хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилася справедливо й на основі Статуту ООН і міжнародного права», — сказав Президент. Він закликав «не пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями».

Володимир Зеленський відкинув можливість будь-яких переговорів, подібних до тих, які Київ проводив з москвою 2014 року, після того, як росія окупувала Крим і розв’язала війну на Донбасі.

«Очевидно, що словам росії довіряти неможливо, і не буде жодних «мінськів-3», які росія порушить одразу ж після укладення», — сказав глава держави, маючи на увазі мінські угоди, виконання яких намагалися забезпечити в межах мирного врегулювання за посередництва Франції та Німеччини в так званому нормандському форматі.

Володимир Зеленський подякував країнам G20, зокрема Китаю, за заяву про неприпустимість ядерних погроз росії.

«Немає й не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. І я дякую вам, шановні G19, за те, що ви це чітко підтверджуєте. Але, будь ласка, застосуйте всю вашу міць, щоб змусити росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю. Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів», — сказав український Президент.

У виступі Володимир Зеленський представив формулу встановлення миру в Україні, яка містить 10 кроків. Серед них встановлення радіаційної, продовольчої та енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, притягнення до відповідальності всіх причетних до злочину агресії проти України, оцінка збитків, завданих довкіллю бойовими діями, недопущення подальшої ескалації та фіксація закінчення війни.

Сильні світу не мають єдиної позиції

Ухвалення підсумкової декларації саміту «Групи двадцяти» до останнього моменту залишалося під великим питанням через відмінність позицій країн щодо війни, яку росія розв’язала проти України. Проте цей документ було ухвалено.

У спільній заяві міститься пункт, у якому висловлено осуд війни росії проти України і згадано резолюцію Генасамблеї ООН із закликом до москви вивести війська з міжнародно визнаної території України. У тексті йдеться: «Більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє величезні страждання та ускладнює наявні проблеми глобальної економіки». У документі зазначено про необхідність дотримуватися міжнародного права, а погрози застосування ядерної зброї названо неприйнятними. Проте в заяві наголошено, що між країнами G20 існує відмінність поглядів на війну в Україні та антиросійські санкції.

На полях саміту G20 лідери країн, що входять до складу НАТО та «Групи семи», оприлюднили заяву, в якій засудили масований ракетний удар росії по українській інфраструктурі.

«Ми засуджуємо варварські ракетні удари, які скоїла Росія по українських містах та цивільній інфраструктурі», — йдеться в заяві. У ній згадано про падіння ракет на території Польщі поблизу з українським кордоном і зазначено, що лідери цих країн домовилися «підтримувати тісний зв’язок для визначення подальших кроків у міру того, як просуватиметься розслідування».