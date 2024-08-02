Міністерство економіки запрошує молодих українців, котрі прагнуть брати активну участь у відбудові країни та розвитку її економіки, долучитися до програми Create Ukraine, яку співфінансує Європейський Союз. Учасники програми впродовж десяти місяців працюватимуть у дорадчо-консультативній команді при Міністерстві економіки. Набір учасників триває до 19 серпня 2024 року.

Шанс впливати на розвиток

«Create Ukraine — програма для молодих українців, які хочуть уже сьогодні повернутися на батьківщину та долучитися до відбудови України. Для молоді, яка має ідеї й погляди на те, яким має бути розвиток нашої держави, і прагне реалізувати їх на практиці. Робота у команді Міністерства економіки та навчальні програми від Київської школи економіки дадуть змогу учасникам Create Ukraine підвищити свій професійний рівень та здобути досвід, який вони зможуть використати для подальшої професійної кар’єри в Україні. Це можливість попрацювати безпосередньо з моїми заступниками і мною персонально. Можливість давати поради, брати участь у нарадах, брати на себе лідерство у виконанні різноманітних завдань. Так ми прагнемо створити умови, щоб наша креативна молодь творила майбутнє України», — розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Програма Create Ukraine стартувала у червні 2024 року після підписання на Міжнародній конференції з відновлення України меморандупро співпрацю між литовською організацією Central Project Management Agency, Міністерством економіки та Благодійним фондом KSE Foundation.

«Ми щиро вдячні литовському уряду за його підтримку у впровадженні програми Create Ukraine в Україні. Адже програму створено за зразком Create Lithuania, яка вже 12 років успішно працює у Литві. Вона сприяє поверненню громадян з-за кордону та їхній інтеграції в урядові та державні структури. 80% учасників цієї програми залишаються працювати в Литві, 40% з них — в уряді або у громадському секторі країни.

Наша мета — масштабувати цей проєкт у співпраці з урядами інших держав, щоб забезпечити доступ талановитих українців, які мають досвід навчання та працевлаштування за кордоном, до роботи в державних інституціях України. І так забезпечити позитивний вплив на економіку України», — зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«Робота над реформами в Україні — це одночасно виклик і унікальна можливість. Програма Create Ukraine відчиняє двері для побудови кар’єри в державному секторі, даючи учасникам змогу реально впливати на розвиток країни та вдосконалювати власні професійні навички. Головне завдання — створити міцну основу для сильної України, яка цінує свої таланти і надає можливості молоді для реалізації амбіцій тут, удома. KSE Foundation пишається співпрацею з Міністерством економіки України, CPVA, ЄС та МЗС Литви в цьому важливому проєкті», — зазначила директор KSE Foundation Світлана Денисенко.

Створення умов для повернення українців

«Як колишня учасниця Create Lithuania я на власні очі бачила глибокий вплив, який може мати ця програма. Молоді учасники стимулюють довгострокові зміни від упровадження нових законів про управління боргом до забезпечення національного доступу до актуальних розкладів транспорту. Ще важливіше те, що вони трансформують культуру публічного сектору, сприяючи співпраці із громадянським суспільством та впроваджуючи стандарти управління проєктами, що робить інституції ефективнішими та прозорішими. Кілька учасників після тісної співпраці із заступниками міністрів самі стали заступниками міністрів.

Щиро бажаю того самого для України: щоб молоді, мотивовані та освічені люди служили своїй країні й забезпечували її майбутнє процвітання», — сказала проєктний менеджер Центрального агентства з управління проєктами (CPMA, Lithuania) Даля Крапавіцкайте.

Мета програми — створення умов для повернення українців з-за кордону, збереження та розвиток людського капіталу.

У межах програми учасники матимуть змогу: здобути додаткові знання за сертифікаційною програмою з GR (фахівець зі взаємодії із владою) від Київської школи економіки; набути практичних навичок роботи в органах державної влади України в дорадчо-консультативній команді при Міністерстві економіки; запропонувати до реалізації власні ідеї та проєкти і втілити на практиці задуми.

Учасникам пропонують численні тренінги та семінари, а наставниками будуть досвідчені фахівці Міністерства економіки.

Умови участі у програмі Create Ukraine: громадянство України; вік 22—35 років; проживання не менш як рік за кордоном на момент заповнення заявки; досвід роботи за кордоном 1—2 роки (економіка, держуправління, міжнародні відносини) або магістерська освіта, здобута в міжнародних університетах; готовність працювати з командою Мінекономіки на посадах Development officer (Economic focus; Public Engagement and Fundraising focus), Content Creator (Communications and Public Relations focus) повний робочий день протягом десяти місяців; вільне володіння українською та англійською; бажання працювати на розвиток держсектору.

Програму ініціювали ЄС, Міністерство закордонних справ Литви та Міністерство економіки України та співфінансує EU4Youth Programme, керує Central Project Management Agency. Проєкт реалізує KSE Foundation. Create Ukraine змодельовано за прикладом успішної програми Create Lithuania, яку реалізують у Литві з 2012 року.

Джерело: Міністерство економіки