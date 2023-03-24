На території росії створено понад 10 військових концентраційних таборів, у яких утримують тисячі українців. Про це повідомив російський правозахисник, засновник громадського проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін на слуханнях правового комітету ПАРЄ, що відбулися в Парижі. «У нас є докази, що садисти з фсб та фсвп застосовують до українських військовополонених жорстоке поводження та тортури», — заявив Володимир Осєчкін.

Володимир Осєчкін виїхав з росії 2015 року через переслідування влади. Він повідомив, що в його розпорядженні є великий відеоархів, в якому містяться свідчення катувань і зґвалтувань ув’язнених у російських тюрмах, зокрема саратовській тюремній туберкульозній лікарні №1, який передав йому інформатор Сергій Савельєв.

За словами Осечкіна, конвеєр тортур у федеральній системі виконання покарань в росії існує, а фсб використовує відео, на яких зафіксовано зґвалтування й тортури ув’язнених, щоб їх шантажувати та добиватися потрібних свідчень. Найгіршим правозахисник вважає те, що ув’язнені, які потрапляють на конвеєр тортур, нерідко самі перетворюються на садистів: погоджуються знущатися з інших в обмін на те, щоб перестали катувати їх самих.

«Я стверджую, що тортури в місцях позбавлення волі в росії мають системний характер, це таємний модус операнді фсб та фсвп», — заявив правозахисник. Він вважає, що концепцію гулагу застосовують не лише в російських в’язницях, «а й у поліції, армії, медичних закладах, психіатричних лікарнях і школах. путінські спецслужби зробили все, щоб перетворити росію на одну велику тюрму, де панує страх і насилля», — сказав Володимир Осєчкін.

Він передав правовому комітету ПАРЄ жорсткий диск, на якому міститься майже 115 тисяч файлів, що доводять його слова. «Сподіваюся, що ви допоможете провести розслідування та притягнути до відповідальності високопоставлених офіцерів фсб та фсвп», — сказав правозахисник. Він висловив жаль, що попри заклики правозахисників 2021 року, коли вперше було оприлюднено моторошні свідчення катувань у саратовській тюремній лікарні, «путінський режим не було засуджено належно. Це дало змогу путіну почати страшну війну проти України, яка є війною тоталітарної системи проти демократії, і привело нас у ще жахливішу реальність», — констатував Володимир Осєчкін.

Розслідувати факти тортур у російських в’язницях на міжнародному рівні закликав і Сергій Савельєв, який також узяв участь у слуханнях. Із 2016-го по 2021 рік він відбував покарання в саратовській тюрмі, де виконував обов’язки «помічника керівника відділу безпеки» тюремної лікарні.

«Я був змушений вести відеоархіви тортур, побиття, зґвалтувань та вбивств ув’язнених, які скоювали офіцери фсвп», — розповів членам комітету активіст. За його інформацією, за останні десять років через тортури у саратовській тюрмі пройшли тисячі в’язнів, яких звозили туди з різних регіонів росії.

Сергій Савельєв, громадянин білорусі, повідомив, що 2020 року представники російських секретних спецслужб «прилітали в мінськ, щоб узяти участь у жорстоких тортурах» учасників опозиційних протестів.

Слухання правового комітету ПАРЄ про тортури та нелюдське поводження у місцях тримання під вартою в Європі пройшли в межах підготовки відповідної доповіді та резолюції асамблеї. Доповідач комітету кіпрський депутат від групи соціалістів Костянтинос Ефстатіус зазначив, що внесе до своєї доповіді факти про систематичні тортури в місцях позбавлення волі, які зафіксували експерти Комітету Ради Європи щодо запобігання тортурам у кількох країн-членах організації.

«Я вніс у доповідь і росію. Хоч вона вже не член РЄ, рішення про підготовку цієї резолюції було ухвалено до того, як її було виключено», — пояснив доповідач. Він зазначив, що взяв до уваги заклики кількох резолюцій ПАРЄ й надалі стежити за розвитком ситуації із правами людини в рф.