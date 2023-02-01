Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ніхто не внесе розбрат у коаліцію підтримки нашої держави та не зупинить євроатлантичну інтеграцію

Промову перед засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав з анонсу двох надзвичайно важливих подій у сфері європейської інтеграції України, які відбудуться цього тижня. 2 лютого пройдуть перші в історії нашої держави міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. А вже 3 лютого в Києві пройде саміт Україна — ЄС.

«Те, що цей саміт відбудеться саме в Києві, — потужний сигнал і партнерам, і ворогам. Партнерам — про те, що Європа вірить у перемогу України та сприяє нашому швидкому руху до вступу в ЄС. Ворогам — це сигнал про марність їхніх зусиль внести розбрат у коаліцію підтримки України та зупинити нашу євроатлантичну інтеграцію.

Насамперед від саміту очікуємо проміжної позитивної оцінки наших євроінтеграційних зусиль. Хочемо сформувати детальну дорожню карту, як максимально швидко й успішно пройти євроінтеграційний шлях, — від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата, до початку предметних переговорів про вступ України до Європейського Союзу», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник уряду додав, що на порядку денному саміту Україна — ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору. Зокрема, для нашої держави принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринку ЄС без квот і мита. Є сподівання на прогрес у питанні приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та у приєднанні до Єдиного роумінгового простору. Не менш важливим залишається питання промислового безвізу.

Важливими також будуть дискусії щодо фінансової допомоги Україні для швидкої відбудови енергетики, інфраструктури та пошкодженого житла. Адже це пріоритети української влади на 2023 рік. Особливо що стосується енергетики та енергоефективності.

Внесок в енергостійкість країни

Говорив Прем’єр і про те, що 30 січня в Україні розпочато масштабну програму обміну старих ламп розжарювання на енерго­ощадні LED-лампи. Це ініціатива Президента Володимира Зеленського, яку підтримав Євросоюз.

«30 мільйонів таких ламп уже закуплено ЄС, ще 5 мільйонів очікуємо від Франції. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку.

Попередню заявку на обмін можна подати через «Дію» або просто обміняти старі лампи на нові у відділеннях Укрпошти. Українці замовили на обмін уже понад 300 тисяч енергоощадних ламп через «Дію». Тому впевнені, що програма буде успішною», — наголосив Денис Шмигаль.

До слова, програму обміну ламп називають одним з істотних кроків на шляху до створення енергетично незалежної держави. Заміна старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи — ще один внесок кожного в енергетичну стійкість країни.

Будується вільний економічний простір

Дерегуляція та покращення бізнес-клімату в Україні: уряд створив Міжвідомчу робочу групу з питань прискореної дерегуляції.

«Вона вже представила свої перші рекомендації: скасувати 47 ліцензій і дозволів у віданні Міністерства економіки. Це норми, що регулюють експорт та імпорт товарів, норми у галузях інвестиційної діяльності, інтелектуальної власності, технічного регулювання», — прокоментував Прем’єр.

Кабмін розпорядженням вніс зміни до плану заходів щодо дерегуляції та покращення бізнес-клімату. Додано понад 30 позицій, за якими відбудуться спрощення. Це стосується адміністративних процедур, транспорту, логістики та IT, медицини і соцсфери, нафтогазового сектору й екології, агропромислового комплексу. Урядові рішення на виконання цього плану обіцяють ухвалювати протягом усього 2023 року.

Уряд схвалив зміни до законопроєкту про оцінку впливу на довкілля. «Цими змінами прагнемо оптимізувати процедуру. По-перше, її буде повністю переведено у цифровий формат. По-друге, істотно скоротяться строки її проходження. І по-третє, усуваємо можливості для зловживань чиновників. Упевнені, що бізнес позитивно оцінить такі зміни», — заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр додав, що будується вільний економічний простір, де інвестор почуватиметься комфортно. Адже приватний сектор — це основа економіки, і він стане ключовим елементом відбудови України після війни.

«Працюємо з партнерами, аби вже зараз повернути іноземні інвестиції в Україну та заохотити приватний сектор брати участь у проєктах відбудови. Для цього проводимо дерегуляцію, приватизацію, готуємо проєкти державно-приватного партнерства, переводимо послуги в цифру, впроваджуємо податкові пільги для інвесторів.

Підтримка українського бізнесу — один із п’яти пріоритетів швидкого відновлення. Для цього передбачаємо і кошти державного бюджету, і шукаємо ресурси від міжнародних партнерів», — зазначив Прем’єр.

Він повідомив про нову домовленість з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку про те, що вона залучить 250 мільйонів доларів на підтримку малого і середнього бізнесу в Україні.

Соціальні зобов’язання виконуватимуть

Щодо соцсфери. Уряд затвердив бюджет Фонду загаль­но­обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Його видатки становитимуть майже 17 мільярдів гривень. Це кошти на виплати безробітним, компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО, компенсації у зв’язку з частковим безробіттям, мікрогранти для малих підприємців.

Денис Шмигаль акцентував, що торік у повному обсязі профінансовано соціальні видатки. Цьогоріч уряд також виконає всі зобов’язання.