Прем’єр сподівається, що цього року регіони швидше та якісніше використовуватимуть свої конкурентні права

Міжнародний конгрес-центр Києва «Український дім» відчиняв у п’ятницю двері учасникам конференції «Від утворення об’єднаних територіальних громад до розумного зростання». Цілий день там тривали дискусії щодо п’яти питань. Серед них результати децентралізації за 2015—2016 роки; новий етап децентралізації; можливості та ризики освітньої та медичної реформ у нових громадах; співпраця об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та бізнесу в інфраструктурних проектах; донорські програми та їхня роль у зростанні ОТГ.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман тримав слово опівдні. Він відкривав другу панельну дискусію. У фразах глави уряду не було ні підтексту, ні сенсацій. Виступ нагадував звичайне резюме, хоч мав відповісти на запитання, що ще повинна зробити держава для посилення ролі та поповнення бюджетів ОТГ.

Володимир Гройсман спершу заявив, що реформа децентралізації дала змогу залучити до процесів розвитку держави мільйони громадян, тож вона одна з найважливіших у країні.

«Беззаперечно, це реформа, яка дала змогу активно долучити до розвитку нашої держави мільйони українських громадян. Ми пройшли з вами три роки серйозних змін. І ці зміни потребували від кожного присутнього тут лідерства», — переконував він учасників зібрання.

Самодостатність — нелегка прогулянка

Потім Прем’єр пообіцяв продовжувати вести боротьбу за те, щоб реформа децентралізації спрацювала на успішне життя кожного з українців. До речі, чекати нового витка залишилося недовго — новим етапом децентралізації стануть секторальні реформи. Принаймні на це покладається Прем’єр. Його слова цитує УНІАН: «Нині уряд приділяє велику увагу змінам. Ми йтимемо далі. Самодостатніх громад буде дедалі більше. Звісно, у нас не буде легкої прогулянки, нам заважатимуть і заважають навіть зараз. Далі ми покладатимемо надії на парламент, на непопулістські сили, які дадуть змогу відкоригувати все, чого потребує реформа децентралізації, і втілювати її в життя дуже швидкими темпами».

Володимир Гройсман запевнив присутніх, що новий етап децентралізації вже настав. Тепер головне завдання — реалізувати зміни в інший спосіб, надавши їм нового дихання. Першим ковтком повітря стануть секторальні реформи.

Прем’єр закликав не затьмарювати процес популістськими закликами. «Дивіденди від цієї реформи мають отримати українці, а не політичні партії», — такою він бачить мету окреслених перетворень.

А ще місцеве самоврядування має переходити на новий етап роботи. Зокрема регіонам не завадить почати конкурувати між собою. Під такими міряннями сил маємо на увазі конкуренцію за участь у проектах, за інвестора та підприємця. Про те, що такі міжрегіональні змагання — це передовсім шанс створити нові робочі місця, збільшити заробітну плату і надходження до місцевих бюджетів, заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Він тримав слово в ході першої панельної дискусії.

«2014 року було ухвалено стратегічне рішення, навколо якого об’єдналися Президент, уряд, Верховна Рада й громадяни, — Концепцію реформування місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні. У 2015—2016 роках ми заклали фундамент реформи. Відбулося ухвалення необхідної законодавчої бази, об’єднання громад, передача повноважень та ресурсів, фінансова децентралізація, державна підтримка. Тепер громади мають рухатись у напрямі розумного зростання, підтримки громадян, підвищення якості надання послуг. Це означає визначити пріоритети розвитку громади, використати конкурентні переваги, залучити інвестиції та здійснити прорив. У нас усе вийде, адже у нас дуже амбітна, енергійна європейська держава», — цитує слова Геннадія Зубка його прес-служба.

Зарадять п’ять інструментів

Говорив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і про динаміку зростання місцевих бюджетів. Проекти, які створюють і реалізують у громадах, Геннадій Зубко назвав матеріалізацією реформи місцевого самоврядування. Він упевнений, що на успішність цієї реформи сподівається вся країна. «Школи, дитячі садочки, дороги, освітлення вулиць, переведення опалення на альтернативні джерела енергії — ці речі стають можливими, коли саме ви, громади, визначаєте стратегію та пріоритети власного розвитку», — закликав їх до дії Геннадій Зубко.

Він упевнений, що активність, пріоритети й стратегія громади безпосередньо визначатиме майбутнє держави. Саме тому вкрай важливо «показати зовсім іншу якість послуг». Через що? Через інструменти бюджетної децентралізації, упровадження моделі нової української школи, реалізацію реформи у сфері охорони здоров’я, планування територій та створення ЦНАПів. «У 2017 році має відбутися прорив у секторальній децентралізації», — резюмував віце-прем’єр.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»