Це довів дводенний народний форум «Селянські та фермерські господарства під час війни та у період повоєнного відновлення України: політичний діалог», який відбувся у Києві.

Представники Асоціації фермерів та приватних землевласників України, особистих селянських господарств, організацій громадянського суспільства, академічної громадськості, які зібралися разом у великій конференц-залі НАН України, обговорили найактуальніші питання продовольчого забезпечення українців продукцією вітчизняного виробництва, основних підходів щодо розширення участі селян і фермерів у процесах повоєнного відновлення України, налагодження політичного діалогу між дрібними сільськогосподарськими виробниками та органами влади різних рівнів.

Ґрунтуючись на підсумках обговорень та попередніх масштабних регіональних зустрічей із цих питань і керуючись тим, що ФАО та інші організації ООН, Європейський Союз визнали важливість традиційних знань фермерів у забезпеченні населення високоякісним продовольством, дрібні сільськогосподарські виробники та споживачі в Україні зійшлися на думці, що українці заслуговують на нову державну політику агропродовольчої відбудови. Вона підтримує традиційну культуру харчування, засновану на здоров’ї нації, в якій екологічна відповідальність та економічна справедливість мають пріоритет над сучасними системами промислового аграрного виробництва агрохолдингового типу.

У доповідях і виступах ішлося про посилення політичного діалогу щодо ролі та значення селянських і фермерських господарств під час війни та в період повоєнного відновлення України.

Наголошували, що сімейне фермерство в Україні може зробити істотний внесок у подолання взаємопов’язаних криз, спричинених війною, не лише в сільському господарстві, а й в економічній, соціальній, екологічній та гуманітарній галузях. Для цього відповідно до Глобального плану дій ООН в межах Десятиліття сімейних фермерських господарств (2019—2028) було створено громадську платформу підтримки сімейного фермерства в Україні.

Актуальними були й виступи на форумі єврокомісара з питань аграрного і сільського розвитку Януша Войцеховського, керівника регіонального офісу ФАО в Європі та Центральній Азії (FAO REU) Раймунда Йеле, голови представництва ФАО в Україні П’єра Вотьє, представників міжнародних академічних та політичних інституцій про співпрацю між цими організаціями та дрібними сільськогосподарськими виробниками України і їхній намір продовжувати та поглиблювати цю співпрацю.

Повноважні представники дрібних сільгоспвиробників і споживачів підтримали пропозиції заступника керівника Офісу Президента і заступника міністра аграрної політики та продовольства України посилити діалог на всіх рівнях влади із дрібними сільськогосподарськими виробниками, розглянути шляхи сприяння і розширення такої співпраці та її координації із громадянським суспільством.

Учасники форуму звернулися до Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів із закликом змінити довоєнну агропродовольчу модель країни, орієнтовану на сировинний експорт, виснаження ґрунтів і водних ресурсів, знекровлення сільського способу життя на сімейно-фермерську, що функціонує на засадах сталого розвитку. Для цього підготували підсумковий документ — резолюцію форуму http://farmer.co.ua/images/Resolution_Farmers_2022_UKR.pdf, в якій представили комплекс конкретних програмних заходів для запровадження нової аграрної політики повоєнного відновлення.

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»

