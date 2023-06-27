Новий пакет санкцій містить торговельні заходи, завдяки яким ЄС зможе обмежити продаж підсанкційних товарів і технологій третім країнам, якщо вони перепродають їх росії. ЄС також заборонив транзит через треті країни, причетні до обходу санкцій, певних чутливих товарів, таких як передові технології або авіаційні матеріали.

Брюссель додав 87 нових підприємств до списку тих, що безпосередньо підтримують російський військово-промисловий комплекс. Це означає, що вони підлягатимуть суворішим експортним обмеженням на товари подвійного призначення та передові технології. Окрім російських та іранських компаній, які було внесено в санкційні списки в попередніх пакетах, ЄС додав компанії, зареєстровані в Китаї, Узбекистані, Об’єднаних Арабських Еміратах, Сирії та Вірменії. А також посилив обмеження на імпорт металургійних виробів, вимагаючи від імпортерів підсанкційних металургійних виробів, які було оброблено в третіх країнах, довести, що сировина, з якої виготовлено продукцію, не походить з росії.

Окрім того, деякі компанії, не маючи можливості продавати підсанкційні товари в рф, продали москві права на виробництво цих товарів, щоб росія могла виготовляти їх на місці. Тому ЄС заборонив продаж, ліцензування, передачу прав інтелектуальної власності росії для виробництва підсанкційних товарів за межами ЄС. Неприємною новиною для російської еліти стане й поширення заборони на експорт автомобілів класу люкс, усі нові та вживані автомобілі з об’ємом двигуна понад 1900 см3, а також на електромобілі та гібриди.

Європейська рада заборонила доступ до портів і шлюзів ЄС будь-яким суднам, які здійснюють перевалку з одного судна на друге, якщо є підстави підозрювати, що вони або порушують заборону на імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів морським транспортом до ЄС, або транспортують вищезазначене, придбане за вищою від лімітованої ціну. Суднам, які вимикають свої навігаційні системи під час транспортування російської нафти, що підпадає під заборону на імпорт нафти або обмеження цін G7, також не буде дозволено заходити в порти ЄС.

В 11-му пакеті йдеться і про те, що відтермінування на заборону постачання нафти з росії через північну ділянку нафтопроводу «Дружба», яке діяло для Польщі та Німеччини, призупинено. Хоча Берлін і Варшава заявили, що все одно не імпортували нафту через російський трубопровід «Дружба», офіційна заборона ЄС дає їм тепер змогу розірвати контракти з росією без юридичних наслідків.

Разом з цим Рада ЄС призупинила дію ліцензій на мовлення ще п’яти проросійських медіа: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon. А до персональних санкційних списків додано понад 100 фізичних та юридичних осіб рф. Серед них вищі військові посадовці, люди, які безпосередньо ухвалюють рішення щодо агресії проти України, особи, причетні до викрадення українських дітей, судді, які ухвалювали політично вмотивовані рішення проти українських громадян, особи, відповідальні за розграбування культурної спадщини, бізнесмени, пропагандисти. А також російські ІТ-компанії, котрі надають критичні технології та програмне забезпечення російській розвідці, банкам, що працюють на окупованих територіях, і організаціям, які співпрацюють із російськими збройними силами.

Над 11-м пакетом у ЄС працювали ще з квітня. Проте його ухвалення затримувала позиція Греції та Угорщини, які вимагали, щоб Україна вилучила деякі їхні компанії зі списку спонсорів війни. Як повідомили журналістам високопоставлені європейські дипломати, Україна вилучила зі свого списку п’ять грецьких транспортних компаній, заручившись таким чином підтримкою Афін. Угорщина теж вирішила підтримати нові санкції, хоча угорський банк OTP залишився в українському списку спонсорів тероризму. Проте Будапешт заявив, що повернеться до цього питання, коли ЄС обговорюватиме новий грошовий транш для України з Європейського фонду миру.

Щодо механізму покарання компаній за допомогу росії в обході санкцій, то попри заяви керівництва ЄС, що цей крок завдасть ще одного удару по військовій машині путіна, європейські дипломати мають з цього приводу певну засторогу. Зокрема не всі в ЄС погоджуються з тим, що це хороший крок, і наполягають, щоб покарання за обхід санкцій вважалося як механізм останнього ресурсу. Кілька столиць, зокрема Берлін, висловили побоювання, що запровадження такого механізму проти певної країни зашкодить дипломатичним відносинам і може підштовхнути її в обійми росії та Китаю.