Уряд планує зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення у країну генераторів, сонячних панелей, інверторів та іншого обладнання

Нині ключовий пріоритет уряду — зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 4 червня.

«Ситуація дуже складна. Втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об’єкти. Укренерго знову вимушене вдаватися до планових вимкнень споживачів. Цим виграємо час, щоб відновити та посилити енергосистему», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд має стратегію із п’яти великих блоків. Перший — посилення нашої ППО. Другий — ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів. Третій — децентралізація енергосистеми, де сформовано комплекс заходів.

«Зняття митних та бюрократичних бар’єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання. Підтримка споживачів, які встановлюватимуть власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ідеться про десятки міні-ТЕЦ у всій країні», — сказав очільник уряду.

Четвертий блок — міжнародна підтримка та співпраця. За словами Прем’єр-міністра, у Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 мільйони євро перерахованих та анонсованих внесків.

«Розраховуємо, що буде значно більше. Зокрема, нещодавно понад 12 мільйонів доларів внесків задекларувала Австралія, про внесок 42 мільйони євро оголосила Швеція. Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що Україна працює над розширенням імпорту з Європи до 2,2 ГВт.

П’ятий блок — енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії. Як наголосив очільник уряду, мета — заощаджувати на всіх рівнях, від великих підприємств до окремих будинків та квартир: «Наслідки російських атак на енергетику довгострокові. Тому заощадження буде частиною нашого повсякдення в наступні роки».

Затверджено матрицю реформ

Уряд на вчорашньому засіданні офіційно затвердив матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов. Як повідомив Денис Шмигаль, матриця — це величезний план змін, який систематизує реформи та міститиме офіційно затверджені рекомендації та документи Європейської комісії, структурні маяки МВФ, план за програмою Ukraine Facility, умови Світового банку.

Прем’єр зауважив, що є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання української економіки та відновлення нашої країни.

«Цю матрицю було створено за сприяння Світового банку, а передбачені реформи було проаналізовано за методологією Центру зростання Гарвардського університету. На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ, сформовано майже 400 індикаторів їх реалізації», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду означив пріоритети, закладені в матрицю реформ. Це зокрема макроекономічні політики — база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості, а також інституційні зміни, що передбачає антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.

«Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та поліпшення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах нашої економіки», — додав Прем’єр-міністр.

Крім того, уряд запускає в роботу спеціальний вебпортал, де зібрано всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання. За словами Дениса Шмигаля, кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.

Допомога для стійкості та відбудови

На вчорашньому засіданні Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди між Україною та Республікою Корея. За словами Прем’єр-міністра, Фонд економічного розвитку та співробітництва Кореї зможе надати Україні позику до 2,1 мільярда доларів.

Також уряд розподілив кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку в межах проєкту ARІSE. Це 2,4 мільярда гривень на підтримку українських аграріїв.

«Ідеться про кредитні гарантії для стимулювання кредитування малих і середніх сільгоспвиробників, а також про гранти для невеликих господарств», — зазначив Денис Шмигаль.

Серед іншого уряд ухвалив рішення про залучення позики від Банку розвитку Ради Європи на суму 100 мільйонів євро. За словами Прем’єр-міністра, це кошти на реалізацію проєкту «НОМЕ. Компенсація за знищене майно».

Також Кабінет Міністрів затвердив механізм стимулювання створення індустріальних парків. Засновники парку отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж.

«Це сума до 150 мільйонів гривень, що покриватиме до половини витрат, а для деокупованих територій — до 80% витрат. В Україні зареєстровано 81 індустріальний парк», — повідомив Прем’єр-міністр, зазначивши, що уряд очікує на прискорення процесу і ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Насамкінець він подякував усім, хто захищає країну, робить її сильнішою та стійкішою.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ