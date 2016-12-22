Сотні тисяч батьків та їхніх дітей зітхнули з полегшенням: нарешті учні початкових класів не лише забудуть про узурпаторську техніку читання на швидкість, а й вивчатимуть цікаві твори сучасних письменників. Адже вперше за 25 років незалежності сучасна українська дитяча література знайшла відображення у шкільній програмі: щоб прищепити учням любов до читання, Міністерство освіти і науки видало оновлену хрестоматію для початкових класів. Нову книжку з яскравими ілюстраціями вже до нового року зможе отримати кожен маленький школяр.

Чому пам’ять не дружить з текстами

«Я люблю читати про вигаданих персонажів: чарівних фей, велетнів, гномів, — ділиться з «УК» третьокласниця Настя з київської школи № 120. — Але у школі ми читаємо про інше». Коли цікавлюся, про що саме, дівчинка знизує плечима: дитині годі пригадати тексти, які не сподобалися, не зворушили її дитячу уяву, не припали до серця. Ровесниця Насті Ліза взагалі зізнається, що не любить читати: краще щось переписуватиму, каже дівчинка. Учениця третього класу столичної школи № 234 Аня теж не в змозі пригадати хоча б одне оповідання чи уривок тексту, який нещодавно вивчала у школі.

То чому рядки з «Літературного читання» не можуть достукатися до багатогранного дитячого світосприйняття? Так, тексти багатьох оповідань, навіть віршів, уже застаріли, втім, суть питання лежить глибше — твори зі шкільної програми відірвані від сучасного життя, сповненого новими викликами, можливостями, вміннями. Мабуть, тому очі школярок умить спалахують цікавістю, щойно вони відкривають яскраві сторінки новенької хрестоматії, яка вражає кардинально новим наповненням, яскравими ілюстраціями.

«Влітку ми оновили програми для початкової школи, зокрема з «Літературного читання» — збагатили палітру творів, з якими працюватимуть учителі, сучасними українськими письменниками, поетами, — розповідає міністр освіти і науки Лілія Гриневич. — Але їх не було у підручнику, тому виникла ідея створення такої хрестоматії. Ми хотіли дати дітям ті тексти, які написали їхні сучасники, щоб твори зацікавили всіх учнів. А ще для нас важливо, щоб прекрасна українська книжка стала доступною для кожного школяра».

У міністерстві зазначають, що хрестоматію для початкової школи вдалося підготувати й надрукувати у стислі терміни завдяки зекономленим коштам під час прозорих тендерних закупівель підручників для восьмих класів. Хрестоматію видано загальним накладом 640 тисяч примірників для 17,5 тисячі шкіл і складається вона з двох томів: для учнів перших — других та третіх — четвертих класів. Це коштувало бюджету близько 15 мільйонів гривень — на одну хрестоматію держава витратила 22 гривні. «Цим ми показали новий стандарт, нову якість — яким може бути шкільний посібник, виданий за бюджетні кошти», — зазначає міністр.

Відтепер найменші школярі познайомляться з героями творів письменників-сучасників: Григорія Фальковича, Лесі Вороніної, Анатолія Качана, Галини Ткачук, Катерини Бабкіної, Івана Андрусяка, Василя Голобородька та багатьох інших. Укладала хрестоматію письменниця Тетяна Стус, яка також долучилася до оновлення програми з читання.

«Кажуть, аби добра справа здійснилася, має накопичитися певна критична маса побажань зусібіч: від батьків, дітей, освітян, бібліотекарів, — зазначає письменниця. — Тішимося тим, що міністерство реалізувало імпульс від активної громадськості. Адже разом з колегами ми впродовж багатьох років працювали над узагальненням цієї інформації. У 1990-ті був повний занепад в українській дитячій літературі, коли письменники роками писали «в шухляду». Лише згодом поступово почали розвиватися видавництва. І вже тепер ми відчуваємо бум написання дитячих книжок у різних жанрах, для різних вікових аудиторій».

Новий досвід і для видавців

Зрозуміло, у створенні книжки не бракувало складнощів, адже на всі тексти письменників мали права різні видавництва. Тож профільне відомство запропонувало їхнім очіль никам долучитися до важливого для дітей проекту й передати майнові права на твори письменників, що мали внести у хрестоматію, «Видавництву Старого Лева». Усі погодилися, що саме це видавництво може в такі стислі терміни реалізувати проект. У МОН кажуть, щоб юридично правильно оформити папери, загалом було підписано аж 98 угод.

«Для нас це величезний досвід, оскільки довелося пройти через купу процедур, — каже директор «Видавництва Старого Лева» Микола Шейко. — Ми вміємо робити книжку, а в цьому проекті довелося вчитися ще й багатьох процедур. Але, гадаю, підручник для дітей має бути саме таким — високоякісним, і це можливо, це треба робити, вписуючись у бюджет. Сподіваюся, що видання такої хрестоматії стане кроком на шляху, яким можна рухатися далі і робити шкільні підручники такими самими яскравими, цікавими не лише для молодшої школи, а й для старшої — не гіршими, а навіть кращими, ніж зробили ми».

Важливий жанр — пісня

У МОН кажуть, що коли працювали над хрестоматією, її прочитало багато експертів, серед яких і вчителі-практики, викладачі вишів, академіки. Щоб представити весь спектр жанрів, довелося шукати українські п’єси, науково-популярні тексти, скоромовки, гумористичні оповідання — їх знайшли, але вони досі в дефіциті. Тож, шановні творці слова, беріть на олівець!

Також довелося шукати ще один жанр — сучасну пісню, і не просту, а з українською ідентичністю. Так виникла пропозиція внес ти до першого тому хрестоматії творіння Тіни Кароль «Україна — це ти». Співачка радо долучилася до промоції дитячого читання. Це дуже важливо, щоб публічні люди розповідали дітям, чому потрібно читати, чому це класно й цікаво, як слово, творчість народжують емоції, виховують і збагачують.

«Ця пісня й була написана для дітей. І коли той адресат, для якого ти пишеш, почув, полюбив її — це найбільше щастя, — не стримує сліз заслужена артистка України Тіна Кароль. — Цей твір написали під час Револіції гідності. Тоді багато хто з нас не знав, як висловити всю свою любов до України. Тож у цій пісні закладено багато символізму, який ідентифікує, хто ми: моє ім’я — Україна, хрестик на вишиванці, синє небо, кожен колосок у полі, моє ім’я — це українська мова, мамина колискова. Адже кожен українець плекає в серці ці святі символи. Тож, звісно, коли я почула, що пісня потрапила до шкільної хрестоматії, була безмежно щасливою. Адже так важливо, коли автора почули, коли твоя творчість потрібна. Вже хочу показати цю книжку своєму маленькому синові, щоб заохотити його читати українські книжки».

До речі, вперше електронну версію хрестоматії розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки, вона є у вільному доступі для скачування. У міністерстві запевняють, що завершують друкувати нову хрестоматію, тож уже до нового року книжка буде у шкільних бібліотеках. Адже так важливо, щоб наші діти ще з початкових класів не втрачали інтересу до навчання, а, навпаки, за допомогою таких цікавих книжок відкривали нові обрії неосяжної Країни знань.

ОФІЦІЙНО

Лілія ГРИНЕВИЧ, міністр освіти і науки:

— В Україні бурхливо розвивається дитяча література, але вона не була представлена в навчальних книжках. На жаль, підручники з «Літературного читання» у початкових класах рясніють творами переважно з минулого століття. Тому було важливо зацікавити найменших школярів сучасними текстами, прекрасними ілюстраціями. Видання нової хрестоматії — величезна надія і впевненість, що ми здатні зробити українську навчальну книжку кращою, кориснішою, цікавою дітям, яка надихає і спонукає їх до читання.