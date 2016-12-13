Тернопільщина й надалі утримує в країні першість зі створення об’єднаних територіальних громад. Узагалі в краї налічується 1050 населених пунктів. Торік 283 з них, що входили до складу 167 рад, активно розпочали процес децентралізації та об’єдналися у 26 громад. Цього року сформувалися ще 13. Щоправда, Товстенська, Хоростківська та Зборівська, де живуть понад 40 тисяч осіб, не зможуть у грудні провести перші місцеві вибори, бо ЦВК не погодилася з таким їхнім прагненням. Адже до цих територіальних об’єднань хочуть приєднатися деякі населені пункти з різних районів області. Отже, виникла проблема, яку законодавець мав би розв’язати. Що ж до тих ОТГ, які вже діють, працюють, за площею та кількістю жителів вони, звісно, надто різняться. Найменша громада налічує лише до трьох тисяч жителів, а от у Теребовлянській проживають понад 30 тисяч осіб.

Упроваджують майже 350 проектів

Зрештою, головне завдання адміністративно-територіальних перетворень — не просто створити громади, а щоб вони були дієздатними. Задля цього держава передала їм не лише повноваження, а й право розпоряджатися фінансовими та матеріальними ресурсами. За словами голови облдержадміністрації Степана Барни, Тернопільщина цьогоріч на розвиток інфраструктури ОТГ отримала понад 141 мільйон гривень з державної субвенції. Обсяг власних доходів місцевих бюджетів нинішнього року зріс у 2,5 раза. Доходи ж бюджетів об’єднаних громад на одного мешканця збільшилися в середньому майже втричі. Нині ОТГ впроваджують майже 350 проектів з будівництва, відновлення, модернізації інфраструктурних і соціальних об’єктів. За власні доходи втілюють понад 60 проектів. До обласної державної адміністрації надіслали 192 проектні заявки, з яких 177 подали до Кабінету Міністрів України та отримали висновки щодо фінансування. На рахунках об’єднаних громад є понад 110 мільйонів гривень. Це приклад значного інвестування. Бюджетні завдання за півріччя виконали всі ОТГ. Окрім того, у краї в трьох громадах індекс спроможності вищий, ніж по Україні.

На переконання обласної влади, краяни мають знати, на що громади використовують державні кошти. Тож започаткували практику звітів ОТГ. Першою про результати своєї діяльності взялася розповісти Шумська об’єднана територіальна громада.

Вчаться разом з усіма

Здається, числівник «перший» чи не найбільше визначає діяльність шумчан. Вони одні з перших в області дали старт реформі з децентралізації. Було це торішнього квітня. Міський голова Володимир Плетюк каже, що спочатку пройшли через гарячі обговорення, відтак рішення міської та сільських рад. Зважали на добровільність у згуртуванні. Скажімо, одна із сільрад, яку запросили до процесу об’єднання, не виявила такого бажання й нині перебуває, так би мовити, в старій системі координат. 24 липня 2016 року прийняли остаточне рішення про об’єднання громад і 25 жовтня взяли участь у виборах. Нині до складу Шумської громади ввійшли колишніх 18 сільських і одна міська ради, а це 36 населених пунктів. Населення на цих теренах становить понад 21 тисячу осіб. Принагідно варто зазначити, що це найбільша в області ОТГ за площею — майже 500 кв. км.

Нині до Шумська запозичувати досвід перетворень із децентралізації приїжджали представники кількох громад Вінницької та Черкаської областей. Водночас новій справі, як зазначає Володимир Плетюк, вчаться разом з усіма.

Одразу ж після об’єднання визначили, які об’єкти будувати, реконструювати. Першою вагомою справою, яку взялися вирішити, став ремонт очисних споруд, що вже не діяли 15 років. Із завданням впоралися. Цього року шумчани освоїли 25 мільйонів гривень, які інвестували, зокрема, в ремонт доріг, у шкільні проекти, в освітлення вулиць, на водопостачання. У лютому виник задум відкрити Центр надання адміністративних послуг. Перед Покровою урочисто відчинили його двері. Знову ж таки вперше в області серед ОТГ. Приміщення облаштували меблями та сучасною технікою, програмним забезпеченням, у тому числі для електронного документообігу з віддаленими робочими місцями та суб’єктами надання адміністративних послуг. Окрім того, у бюджеті міської ради на цей рік передбачили фінансування десяти штатних одиниць ЦНАПу, серед яких і п’ять робочих місць адміністраторів у віддалених селах громади.

На церемонію відкриття цього Центру приїхав навіть віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. На переконання Геннадія Григоровича, ЦНАП — обличчя влади. Тут надаватимуть послуги управління державної міграційної служби, соціального захисту населення, послуги райдержадміністрації, міської ради, держгеокадастру. Загалом майже 90 різних послуг, відтак їхній перелік збільшуватимуть. Аби такий Центр запрацював, витратили 1 мільйон 700 тисяч гривень. Щоправда, не лише з місцевого бюджету громади, майже 680 тисяч гривень надав проект Європейського Союзу та Програма розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Очільник Тернопілля Степан Барна мовить, що й надалі очікують можливого залучення коштів міжнародної технічної допомоги, як-от проекту ЄС «ULIT» та проекту США «DOBRE» на відкриття таких ЦНАПів у всіх без винятку об’єднаних громадах (і не лише у тих, що вже діють, а й будуть створені в результаті виборів у грудні).

Шумська громада першочергового значення надає й розв’язанню певних проблем шкіл. У с. Тилявка, скажімо, в тутешньому навчальному закладі замінили вікна та двері на металопластикові. В класах, лабораторії Суразького навчально-виховного комплексу теж уже за кошти Програми розвитку ООН встановили нові вікна, тепер треба подбати, щоб і в коридорах такі ж були. А от за гроші з державної скарбниці тут реконструювали газову котельню з добудовою для альтернативного твердопаливного котла. Завдяки цьому очікують нинішнього опалювального сезону домогтися 30-відсоткової економії.

Цікавий і такий факт. У Суразькій школі віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко провів для старшокласників урок з енергоефективності та децентралізації.

Шумський міський голова Володимир Плетюк запевняє, що ОТГ і надалі активно братиме участь у розмаїтих проектах. Адже відомо ж бо, що уряд дотримується постулату: більше громада подасть проектів, відповідно, більше коштів отримає. А ще пан Володимир додає: «Стратегія в нас досить проста — успішність, для цього відповідний потенціал маємо».

У Шумську також репрезентували пілотний проект зі створення багатошарового геоінформаційного порталу адміністративно-територіального устрою України, де відображатимуть характеристику всієї інфраструктури громади, карти, а також нормативні акти, перспективні плани формування територій, бюджетні паспорти тощо. Тернопілля першим матиме таку систему, а відтак на основі цього відпрацюють загальноукраїнську модель.

КОМПЕТЕНТНО

В’ячеслав НЕГОДА, перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

— Дуже важлива філософія реформи децентралізації. Головне — створити ефективну систему управління в державі, яка поки що залишилася ще з радянських часів, тож маємо її змінити. Треба внести зміни до Конституції України, адже потрібно змінювати систему управління на всіх рівнях. Важливо також водночас створити умови для розвитку, аби чи громади, чи регіони або субрегіони самостійно могли заробляти на свій розвиток і розв’язувати власні проблеми.

Маємо створити спроможні громади, що самостійно зможуть під повноваження, ресурси, які нададуть, приймати рішення про власний розвиток. Кінцева наша мета — створення робочих місць, поліпшення якості послуг. Гадаю, Тернопільщина наступного року мала б поставити остаточну крапку у справі формування дієздатних громад, яким можна було б передати весь набір повноважень.