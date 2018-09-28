Україна офіційно повідомила, що припиняє дію Договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією. Відповідну ноту Президент Петро Порошенко передав Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу під час свого перебування у Нью-Йорку на 73-й Генасамблеї організації. Про це повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко у Twitter: «Нашу ноту буде розповсюджено як офіційний документ Генасамблеї і Ради Безпеки ООН».

Під час виступу з трибуни Генасамблеї Петро Порошенко заявив, що міжнародна спільнота повинна не мовчати та відповідати на акти агресії з боку Росії. «Ваше мовчання — це саме та зброя, яку Кремль використовує проти України і всіх нас», — наголосив він. На думку Президента, наївно вірити, що «безпечна гавань» буде завжди поряд. «Не залишиться «безпечних гаваней», якщо хтось вирішить, що він не підпорядковується жодним нормам чи обмеженням, що він має право змінювати міжнародну систему, як йому заманеться, що його інтереси легітимніші за наші», — заявив Петро Порошенко.

Він розповів присутнім про реальну ситуацію в окупованому Росією Криму. За його словами, з першого дня незаконної окупації українського півострова кримські татари й етнічні українці піддаються репресіям і дискримінації. «Зафіксовано безліч випадків убивств, катувань, переслідувань і арештів за сфабрикованими звинуваченнями. Перелік заручників і жертв російського окупаційного режиму в Криму зростає майже щодня. Здається, що бути українцем чи кримським татарином у сьогоднішніх реаліях окупованого півострова є кримінальним злочином», — сказав Президент і згадав справи Володимира Балуха, заарештованого та засудженого на п’ять років за український прапор на власному будинку, і Олега Сенцова, який відбуває 20-річний тюремний строк за сфабрикованими звинуваченнями. Обидва українці оголосили голодування на знак протесту проти дій кремлівського режиму, й зараз їхні життя під загрозою.

Президент заявив, що Україна вдячна світовій спільноті за підтримку її намагань звільнити бранців Кремля. «Проте, на жаль, Кремль залишається байдужим до цих звернень міжнародної спільноти й багатьох представників російської інтелігенції», — констатував він. У зв’язку з цим глава Української держави закликав країни-члени ООН докласти більше зусиль для того, щоб досягти поваги до прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом ухвалення відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Петро Порошенко також нагадав, що з початку російської агресії в 2014 році окупанти утримують десятки українців і на неконтрольованій території Донбасу, а всі пропозиції Києва обміняти російських громадян, засуджених за злочини проти суверенітету й територіальної цілісності України, на українських політв’язнів Росія повністю ігнорує.

Мовчання — небезпечна зброя

Петро Порошенко заявив, що нині українці увійшли до тієї п’ятої частини населення світу, яка переживає жахи війни. «Поки я виступаю, надходять сумні звістки про ще одне щойно втрачене людське життя на фронті — у війні, яку приніс моїй країні постійний член Ради Безпеки ООН. Учора, як і позавчора, ще кілька сімей були розбиті горем через загибель своїх близьких під час російських ворожих атак», — із сумом сказав він.

«Москва робить українських дітей сиротами. Катує наших патріотів у своїх в’язницях. Понад півтора мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами. Вони все ще не можуть повернутися до своїх домівок. Росія постійно примножує людську трагедію», — наголосив Президент. Він закликав світову спільноту пам’ятати про причини війни в Україні. За його словами, наша держава ухвалила суверенне рішення про власний шлях до вільного світу, заснованого на демократичних цінностях та правилах, за що Росія її покарала і вдає, що «Україна, як і Грузія, сама на себе напала». Петро Порошенко застеріг світових лідерів, що наступною жертвою Москви може виявитися країна, яку хтось із них очолює. «Чи знаємо ми, який наступний сусід Росії «нападе на себе»? Чи буде світ і далі перебувати в стані «зручного заціпеніння», сподіваючись, що «наступним буду не я»?» — звернувся Президент до присутніх у залі.

Він закликав ООН не мовчати, коли цінності й принципи, закріплені її Статутом і принципами міжнародного права, порушує країна, що має право вето.

Під час виступу з трибуни ООН Петро Порошенко згадав про агресивні дії росіян в Азовському морі. Глава держави закликав припинити незаконні порушення, зокрема систематичні порушення свободи міжнародної навігації через Керченську протоку як для українських, так і для іноземних суден через незаконне будівництво керченського мосту. «Такі грубі порушення має бути припинено як незаконні, зокрема в межах Конвенції ООН з морського права. Вони мають отримати рішучу відповідь, зокрема посилення санкційної політики та інші цілеспрямовані заходи», — наголосив Президент.

Він переконаний, що зручне замовчування порушень норм міжнародного права не зупиняє злочинця, а навпаки, спонукає його продовжити свою руйнівну політику. «Мовчання і є тією зброєю, яку Кремль використовує проти України і, зрештою, проти всіх нас», — наголосив він.

Невідворотність покарання

Про агресивні дії російської влади у своїх виступах на Генасамблеї згадав не один президент. Так, польський лідер Анджей Дуда, не згадуючи Росію напряму, засудив атаки з використанням хімічної зброї «певними країнами» як помсту своїм громадянам за кордоном, повідомляє «Польське радіо». Президент Польщі вважає таку діяльність кримінальною. «Злочинців слід судити», — переконаний польський політик.

Анджей Дуда також висловив жаль з приводу погіршення умов міжнародної безпеки в Центрально-Східній Європі та порушення Будапештського меморандуму. «Хотів би згадати про ситуацію в галузі безпеки в нашому регіоні — Центральній та Східній Європі. Лише протягом останніх кількох років ми стали свідками порушення Будапештського меморандуму, який гарантував територіальну цілісність України в обмін на мирне й добровільне ядерне роззброєння», — нагадав він.

Польща вважає своїм обов’язком привернути увагу міжнародної спільноти до джерел загроз світовому миру, які походять від заморожених конфліктів, окупації та зміни кордонів силою, що має місце у Східній Європі. Він виступив проти нормалізації відносин із порушниками міжнародного права й агресорами. «Міжнародна спільнота не повинна дозволити повернення до звичних відносин. Дії агресора мають отримати належну відповідь», — наголосив президент Польщі.

А президент Румунії Клаус Йоханніс у своєму виступі говорив про неврегульовані конфлікти в регіоні Чорного моря, які становлять серйозну загрозу для регіональної та міжнародної безпеки. «Наше завдання полягає в тому, щоб об’єднати зусилля на глобальному рівні, щоб протистояти серйозним для миру й безпеки викликам, з якими стикається сьогодні все світове співтовариство, включаючи тероризм та поширення зброї масового знищення», — підкреслив він.

Президент Румунії заявив, що пріоритетним напрямом діяльності його країни під час головування в ЄС у першій половині 2019 року стане поглиблення партнерства між Європейським Союзом і Організацією Об’єднаних Націй. Він підкреслив у зв’язку з цим необхідність залучення до цієї відповідальної роботи не лише політичних діячів і дипломатів, а й молоді, журналістів, підприємців, загалом представників ширших верств суспільства.

Міжнародна спільнота повинна стати на захист суверенітету й територіальної цілісності України, переконана прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг. Вона наголосила на тому, що «відповідальних за грубі порушення міжнародного гуманітарного права має бути притягнено до відповідальності». «Наслідки нестабільності стосуються всіх нас. Глобальні загрози безпеці потребують глобальних відповідей. Рада Безпеки ООН повинна мати змогу діяти, як і ми, держави й регіональні організації. Зони конфлікту й нестабільності слугують розплідниками для екстремізму й міжнародного тероризму», — наголосила глава уряду Норвегії.

Прем’єр-міністр Голландії Марк Рютте говорив про необхідність негайно притягнути до відповідальності винних у збитті літака рейсу МН17. «У травні цього року Спільна слідча група надала вичерпні докази походження ракетної системи, використаної для збиття літака. Це лише посилило нашу рішучість, що в інтересах жертв та їхніх близьких повну правду має бути викрито й досягнуто справедливості», — сказав він. І подякував міжнародній спільноті за підтримку розслідування, висловивши сподівання, що «разом ми зможемо здійснити правосуддя». За словами Марка Рютте, збиття літака рейсу МН17 «залишається відкритою раною для моєї країни та всіх народів, чиї представники були на борту».

Двосторонні переговори

Як повідомляє департамент прес-служби АП, під час зустрічі на полях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Петро Порошенко провів переговори з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Політики докладно обговорили останній розвиток подій на Донбасі й перспективи розгортання миротворчої місії під егідою ООН на сході України. Окрему увагу було акцентовано на агресивних діях Росії в районі Азовського моря та Керченської протоки. Сторони домовилися координувати зусилля з метою якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів з російських тюрем.

Петро Порошенко провів також зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Було обговорено широке коло питань двостороннього порядку денного, зокрема стан і перспективи співпраці двох країн у торговельно-економічній, інвестиційній, медичній галузях, а також взаємодії у межах ООН. Глави держав підтвердили обопільну зацікавленість у подальшій розбудові стратегічного партнерства між Києвом і Анкарою, зокрема шляхом посилення політичного діалогу на найвищому рівні. У зв’язку з цим досягнуто практичних домовленостей в контексті проведення чергового засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня, а також тристоронньої зустрічі у форматі Україна — Туреччина — Азербайджан.

Турецький лідер ще раз заявив про незмінність позиції на підтримку територіальної цілісності України та невизнання російської окупації Криму, а також налаштованість на подальше обстоювання прав кримськотатарського народу. Своєю чергою Петро Порошенко закликав Реджепа Таїпа Ердогана сприяти звільненню українських політичних в’язнів, незаконно затриманих і ув’язнених російською окупаційною владою.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»